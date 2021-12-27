Новости
Тело националиста Егора Просвирнина найдено в центре Москве
Русский националист, публицист Егор Просвирнин погиб в возрасте 35 лет, сообщил политик Роман Юнеман со ссылкой на супругу погибшего. Это подтвердили корреспонденту Радио Свобода его друзья. Агентство ТАСС сообщает, что он выпал из окна дома на Тверском бульваре в центре Москвы.
На фотографиях в соцсетях видно, что обнаженное тело погибшего лежит на проезжей части бульвара. Анонимный телеграм-канал 112, публикующий сводки происшествий, сообщил со слов очевидцев, что Просвирнин выбросил в окно газовый баллончик и нож, а затем прыгнул вслед за ними.
Широкой публике Просвирнин был известен как главный редактор националистического издания «Спутник и Погром». Оно поддерживало пророссийских сепаратистов Донбасса, но было закрыто после блокировки Роскомнадзором и сервисом для оплаты подписок, который использовала редакция.
Просвирнин родился во Владивостоке, после переезда семьи в подмосковный Реутов поступил в РГГУ, начал карьеру журналиста в изданиях о видеоиграх. Став популярным блогером, открыл «Спутник и Погром». Издание большую часть времени критически относилось к Кремлю и российской власти, поддержав ее во время аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на востоке Украины.
В январе 2016 года публицист, вместе с писателем Эдуардом Лимоновым, бывшим полевым командиром донбасских сепаратистов Игорем Стрелковым (Гиркиным) и другими известными националистами создали организацию «Комитет 25 января». Позднее комитет был переименован в «Общерусское национальное движение», которое, однако, не проявило себя как заметная политическая или общественная сила.
Другие новости дня
В Беларуси опубликован проект поправок к Конституции
В Беларуси опубликован проект поправок к Конституции, которые, в частности, наделяют президента неприкосновенностью.
«Президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом. Президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий», – говорится в новой версии Конституции.
Также предлагается запретить одному и тому же человеку быть президентом более двух сроков. Запрещается финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и организациями, а также иностранными гражданами. Президентом не сможет стать человек, который когда-либо имел гражданство или вид на жительство в иностранном государстве. Также для того, чтобы стать президентом, необходимо постоянно проживать в Беларуси не менее 20 лет перед выборами.
В Конституцию Беларуси предлагается внести такую же поправку, какая была внесена в России – под защитой государства находится брак «как союз мужчины и женщины».
Президента может сместить с должности Всебелорусское народное собрание в случае систематического или грубого нарушения Конституции, совершения государственной измены либо иного тяжкого преступления. Для этого необходима инициатива не менее одной трети от полного состава Палаты представителей или не менее 150 тысяч граждан Беларуси, обладающих избирательным правом.
После окончания срока полномочий президент остается делегатом Всебелорусского народного собрания и при желании может стать пожизненно членом Совета Республики.
Как указывает «РИА Новости», референдум по поправкам должен пройти не позднее февраля 2022 года, перед этим состоится публичное обсуждение.
Саакашвили прокомментировал встречу с Маргвелашвили
Михаил Саакашвили прокомментировал свою встречу с четвертым президентом Георгием Маргвелашвили, которая прошла в военном госпитале Гори сегодня, 27 декабря.
«У меня была действительно замечательная встреча со своим бывшим политическим врагом и преемником, 4-м президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, который посетил меня в камере тюремной больницы. Такая встреча стала беспрецедентным шагом примирения, чрезвычайно необычным для нашего региона. Президент Маргвелашвили назвал меня «личным политическим заключенным Владимира Путина». Как предложил Георгий Маргвелашвили, в следующий раз мы двое встретимся с действующим президентом Саломе Зурабишвили и отметил, что эта встреча может состояться в ближайшее время», - написал экс-президент на своем Telegram-канале.
Как пишет SOVA, встреча двух экс-президентов Грузии состоялась в рамках инициативы Саломе Зурабишвили о национальном примирении.
Обвиняемый в убийстве Ники Кварацхелия признал свою вину
Один из обвиняемых по делу об убийстве 22-летнего программиста Ники Кварацхелия в центре Тбилиси Алеко (Ако) Челидзе признал свою вину, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По данным следствия, 15 сентября Челидзе поджидал Кварацхелия возле его дома и выпустил в молодого программиста десять пуль. Он скончался после того, как был доставлен в больницу. Кварацхелия успел сказать, что не знал нападавшего.
«Я признаю себя виновным, но только частично. Это преступление совершил я, но у меня не было соучастников, и я не совершал его в группе», - сказал Челидзе на сегодняшнем предварительном слушании в Тбилисском городском суде.
Второй обвиняемый - Георгий Кавиладзе, не признал себя виновным ни по одному из двух предъявленных обвинений - «умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах» и «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия». Он признал себя виновным только в том, что не сообщил о преступлении в полицию.
«Я не понимаю, как два человека могут одновременно носить одно оружие. Это абсурдно … Я виновен в том, что не пошел в полицию и не сообщил о том, что произошло», - сказал Кавиладзе.
- Обвиняемые в убийстве молодого программиста Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе были идентифицированы по записям видеокамер и задержаны 7 октября во время спецоперации в пригороде Тбилиси – Цхнети, в заброшенном доме. Им грозит от 13 до 17 лет за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и «незаконное приобретение, хранение и ношение оружия».
- Ника Кварацхелия был сыном «вора в законе», однако сам отношения к преступному миру не имел. Он являлся одним из создателей грузинской онлайн-платформы Feedc и входил в список успешных бизнесменов «до 30 лет», составленный грузинским изданием Forbes.
Проникший в Виндзорский замок британец подозревается в покушении на королеву Елизавету
Британец, проникший на Рождество на территорию Виндзорского замка, когда там находилась королева Елизавета II, мог попытаться совершить покушении на неё. Об этом пишет таблоид The Sun, ознакомившийся с видеозаписью угроз монарху.
19-летний сикх Джасвант Чейл был задержан полицией на территории королевской резиденции 25 декабря, у него был с собой арбалет. Незадолго до задержания он разослал своим контактам в Snapchat видео, где мужчина в маске и с арбалетом обещает убить королеву. По всей видимости, на записи был он сам, пишет британская газета.
На видео человек в маске заявляет, что совершит покушение на Елизавету II из мести за Амритсарскую бойню в 1919 году. Тогда британские войска открыли огонь по мирным жителям на севере Индии, праздновавшим сикхский праздник Вайсакхи. Погибли, по разным оценкам, от 379 до 1000 человек, в том числе десятки детей.
На видео с угрозами королеве автор заявляет, что сожалеет о том, что ему придётся делать, но своим поступком он планирует отомстить за всех, кто был убит или подвергся унижению и дискриминации из-за своей расы.
Чейлу не предъявлены обвинения в покушении на королеву. Он принудительно госпитализирован по закону о ментальном здоровье после осмотра врачами. 95-летнюю Елизавету известили о задержании на территории её замка.
В Абхазии презентовали проект «Москва резорт» экс–губернатора Краснодарского края
Бывший губернатор Краснодарского края и экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев презентовал в Сухуми проект гостиничного и апартаментного комплекса «Москва резорт» стоимостью 20 млрд рублей (более 270 млн долларов США).
Как пишет агентство ТАСС, комплекс планируется построить в Пицунде на площади 45 га.
«Рассчитывать только на себя, на собственные силы – это тупиковый путь, и то, что вы делаете ставку на российского инвестора, абсолютно правильно. Это беспрецедентный проект, в России таких проектов нет, он совершенно экологичный, он должен вписаться в климатическую зону, это будет гостиница вся зеленая. Объем инвестиций – 20 млрд рублей, у нас есть договоренности с банками, которые будут кредитовать», – сказал Ткачев на презентации с участием президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания, премьер-министра Александра Анкваб, депутатов парламента и членов правительства.
По словам Ткачева, в течение трех лет на строительстве объекта будут работать около 1500 рабочих, гостиница рассчитана на 700 мест, апартаменты на 1 тыс. мест.
«Абхазия в свое время была местом для «дорогих» отдыхающих, и за многие годы вы растеряли богатого клиента, он уехал в другие курорты. Мне кажется, Абхазия по природе и берегу – лучшая на черноморском побережье, и ей надо вернуть былую славу на туристическом рынке, создавая четырех, пятизвездочные отели», – сказал Ткачев.
Он отметил, что объект будет поэтапно вводиться, на строительную площадку выйдут в конце 2022 года. Обслуживающий персонал численностью 1500 человек будет набираться из числа местных жителей, а также приезжих, и их будут готовить специально.
Выступая перед собравшимися, Аслан Бжания подчеркнул, что этот инвестиционный проект беспрецедентный для Абхазии по своему масштабу.
Александр Анкваб заявил, что такие проекты необходимы для развития экономики и ухода от дотаций, передает «Апсныпресс».
«Сегодня мы находимся в той стадии, когда надо защищать не сами инвестиции, а приходится защищать в полемике саму идею инвестиций. Вот в чем проблема. Правительство Абхазии говорило и будет говорить – без серьезных инвестиций нам самостоятельно сдвинуть с этой точки абхазскую экономику невозможно. Это фантазии, часто пахнущие блефом. А нам не до фантазий и не до блефа. Надо улучшать жизнь наших граждан и поэтому то, что сегодня предлагается, достойно уважения и срочной поддержки. По-другому ничего не получится», – сказал Анкваб.
Сообщается, что над проектом комплекса «Москва Резорт» работали европейские архитекторы из двух крупных компаний. Архитектор из Италии Рокко Валентини представил собравшимся проект по Zoom.
Маргвелашвили после встречи с Саакашвили назвал его «заключенным Путина»
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили после встречи в Горийском военном госпитале с третьим президентом страны Михаилом Саакашвили назвал его «заключенным Путина».
Маргвелашвили говорит, что обсудил с Саакашвили геополитическую ситуацию в регионе, в том числе агрессивную политику России, связанную с Украиной, которая, в свою очередь, отражается и на безопасности Грузии.
«Один из важнейших интересов Путина состоит в том, чтобы Саакашвили был арестован грузинами и находился взаперти», – сказал экс-президент.
Он призвал провести встречу трех президентов – переговоры действующего президента Саломе Зурабишвили с экс-президентами – Саакашвили и Маргвелашвили.
Четвертый президент Грузии также считает, что в стране необходимо объявить мораторий на политически мотивированные дела. В этом контексте он упомянул преследование Михаила Саакашвили, а также лидера партии «Лело» Мамуки Хазарадзе, председателя «Единого национального движения» Ники Мелия и гендиректора оппозиционного канала «Мтавари» Ники Гварамия.
- После встречи с действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили 20 декабря Георгий Маргвелашвили высказал желание навестить Саакашвили в госпитале в рамках инициативы Зурабишвили по поводу национального примирения. Сам Саакашвили поблагодарил Маргвелашвили, заявив, что готов к встрече в любое время и предложил провести ее в госпитале.
Журналист «Би-би-си» Андрей Захаров уехал из России из-за слежки
Журналист Русской службы "Би-би-си" Андрей Захаров, внесенный в реестр СМИ-"иностранных агентов", уехал из России, заметив за собой "беспрецедентную" слежку в Москве. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в ютьюб-канале издания.
Сейчас журналист находится в Лондоне. "Пока непонятно, с чем была связана слежка: с тем, что меня признали "иноагентом", или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами", – сказал Захаров.
Минюст включил Андрея Захарова в реестр СМИ-"иноагентов" в начале октября. Всего на данный момент в этот реестр внесены больше ста организаций и людей.
"Би-би-си" заявляло, что категорически отвергает решение российских властей о включении Андрея Захарова в реестр "СМИ-иноагентов". "В мире широко известна репутация Би-би-си как независимого и заслуживающего доверия источника информации. В течение 80 лет Русская служба BBC News является жизненно важным источником точных и непредвзятых новостей для русскоязычной аудитории", – говорилось в заявлении издания.
В ФСБ РФ заявили о задержании предполагаемых участников банды Басаева и Хаттаба
Следственный комитет России заявил о задержании еще двоих предполагаемых участников вооруженного вторжения в Дагестан в 1999 году. Это уроженцы Ставропольского края Каирбек Бакиев и Ильхан Канмурзаев.
Их обвиняют по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. В операции по задержанию подозреваемых участвовали сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии, пишет портал Кавказ.Реалии.
Как утверждает главное управление Следственного комитета, арестованные в середине июля 1999 года "добровольно вступили в состав банды под общим руководством [Шамиля] Басаева и [эмира] Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений". Другие подробности и доказательства вины Бакиева и Канмурзаева ведомство не приводит.
- Отряды Басаева и Хаттаба в августе 1999 года вошли с территории Чечни в Дагестан и вели там боевые действия. Эти события стали одной из причин контртеррористической операции, известной как Вторая чеченская война, в ходе которой российские войска вошли в Чечню.
- К уголовной ответственности за действия против федеральных войск во время войн в Чечне 1990-2000-х годов привлекают в том числе тех, кто получил амнистию. Кавказ.Реалии подробно писал об одном из таких случаев – об уголовном деле в отношении братьев Идаловых.
- Адвокаты и правозащитники в России отмечают, что часто те, кого выдают за боевиков, на судах заявляют, что во время предварительного следствия давали показания под пытками.
Первая встреча эмиссаров Анкары и Еревана по нормализации может пройти в Москве
Первая встреча специальных представителей Турции и Армении по вопросам урегулирования отношений может пройти в Москве. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции по итогам 2021 года турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.
«Первая встреча спецпредставителей Турции и Армении состоится в Москве, поскольку, по нашим впечатлениям, у Армении есть соответствующее пожелание», – сказал он журналистам в Анкаре.
Турция рассчитывает на запуск авиарейсов между Стамбулом и Ереваном в ближайшее время.
«Авиарейсы между Стамбулом и Ереваном будут запущены в ближайшее время», – сказал он.
Кроме того, Чавушоглу заявил, что в случае нормализации отношений с Арменией граница между двумя странами будет открыта.
Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян при этом заявил, что на данный момент нет договоренности о дате проведения встречи спецпредставителей Армении и Турции.
«Обсуждается возможность проведения встречи в Москве», – сказал он.
- 20 декабря Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре заявил, что специальные представители Турции и Армении по вопросам нормализации отношений между двумя странами могут провести встречу в ближайшее время. На должность спецпредставителя Анкара назначила бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча, а Ереван - заместителя председателя парламента Рубена Рубиняна. Кроме того, Чавушоглу сообщил, что Турция «все решения по Южному Кавказу принимает вместе с братским Азербайджаном».
- Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.
Сергей Лавров сообщил о переговорах с США после новогодних праздников
Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.
Он отметил, что переговоры будет вести межведомственная делегация с участием военных.
"Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад
славится, и чем он умеет заниматься", - сказал Лавров YouTube каналу "Соловьев-лайф".
В среду на минувшей неделе Сергей Лавров говорил, что ожидает начала консультаций с Соединёнными Штатами в январе будущего года. Чуть ранее помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в беседе с журналистами также предположила, что переговоры, по её сведения, могут начаться в январе. Одновременно Донфрид предупредила, что в Вашингтоне часть российский предложений считают неприемлемыми.
Российские власти 17 декабря представили два проекта своих предложений по гарантиям безопасности. Один документ адресован НАТО, другой – США. Ключевое требование Москвы – отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток, а именно от включения в организацию новых членов из числа бывших советских республик или размещения на их территориях военных баз.
Москва настаивает на предоставлении ей гарантий на фоне нового резкого обострения отношений с Западом, который обвиняет российские власти в подготовке вторжения на Украину и переброске к её границам венной техники.
В США в ответ на российские предложения заявляли, что готовы к переговорам с Россией по нескольким каналам, в том числе в рамках Совета Россия-НАТО. При этом в Вашингтоне подчёркивают, что любой диалог должен вестись при участии партнёров и союзников США в Европе.
Генеральный секретарь Североатлантического Союза Йенс Столтенберг предложил назначить на середину января первое за два с половиной года заседание совета Россия-НАТО.
Югоосетинские власти заявили о задержании «грузинских контрабандистов»
В Комитете госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетии сообщили о задержании двух граждан Грузии, жителей села Авлеви Карельского муниципалитета Зазы Мегрелишвили и Тамаза Гогичашвили.
По версии югоосетинских властей, граждан Грузии задержали 15 декабря в окрестностях села Лопани «при попытке контрабанды табачных изделий в Грузию».
«Установлено, что указанные контрабандисты прибыли на территорию Республики незаконно», – заявили в пресс-службе КГБ.
По информации югоосетинского ведомства, 23 декабря в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.200.2 (Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий) и ч.3 ст. 322 (Незаконное пересечение Государственной границы) УК РФ.
«24 декабря в отношении Мегрелишвили З.Н. и Гогичашвили Т.З. Знаурским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – подеркнули в ведомстве.
Отметим, что о задержании граждан Грузии в грузинской Службе государственной безопасности также сообщили лишь сегодня.
По данным СГБ, после незаконного задержания была активирована «горячая линия», уведомлены Миссия наблюдателей ЕС и сопредседатели Женевских дискуссий.
«Служба государственной безопасности вместе со своими международными партнерами активно участвует в проводимых мероприятиях по немедленному освобождению граждан Грузии. Незаконные задержания значительно усложняют обстановку на линии оккупации и обстановку безопасности на оккупированных территориях и ставят под угрозу повседневную жизнь местных жителей. Российская Федерация несет полную ответственность за незаконные задержания», – заявили в Службе государственной безопасности.
- 9 декабря были задержаны жители Гори – Кахабер Натадзе и Владимир Каниашвили. Одного из них обвинили в контрабанде наркотических средств.
- 12 декабря стало известно о задержании бывшего военного Мамуки Чхиквадзе. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении него пока не принято.
- 19 декабря власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Гелу Гочошвили, задержанного 14 августа.
- 24 декабря освободили задержанных близ села Адзви Горийского муниципалитета четверых граждан Грузии.
Правящая партия «Грузинская мечта» намерена упразднить Службу госинспектора
Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» внесли в парламент законопроект, который предусматривает упразднение службы Государственной инспекции и создание на её базе двух ведомств — Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушивания.
Глава Службы государственного инспектора Лонда Толорая заявила, что для сотрудников ведомства эта инициатива депутатов стала полной неожиданностью и они узнали об этом из СМИ. Об этом Толорая написала на своей странице в Facebook.
По её словам, это был «предновогодний сюрприз», который вызывает немало вопросов.
«Конечно, вызывает вопросы тот факт, что инициирования законопроекта проходит в ускоренном порядке в выходные дни, без участия Службы государственного инспектора и без обсуждения широкой общественности. Надеюсь, что этот процесс будет остановлен», — написала Толорая.
По ее словам, с 9 декабря госинспектор пытался связаться с парламентом, чтобы инициировать законопроект об институциональном усиления ведомства. Удалось осуществить это только 24 декабря, при этом в процессе работы над законопроектом депутаты ни слова не сказали Толорая о своей, альтернативной инициативе.
Толорая подчеркнула, что пока Служба не получит полную информацию о законопроекте, все сотрудники ведомства продолжат свою деятельность, которая «диктуется законом».
Между тем в правящей партии объясняют, что в результате изменений одна служба будет заменена двумя, а полномочия будут не урезаны, а расширены. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди».
По словам председателя правящей партии, международные партнеры и неправительственные организации в прошлом ни раз советовали разделить эти две функции.
Как отметил Кобахидзе, на момент создания в стране Службы госинспекции в политическая ситуация была сложной, вот почему изменения были отложены.
- Закон о создании Службы государственного инспектора был принят в 2018 году. Новое ведомство взяло на себя обязанности по защите личных данных, а также расследованию определенных видов преступлений.
- Следственный орган Службы государственного инспектора расследует дела, связанные с пытками, бесчеловечным обращением, угрозой пыток, унизительным обращением со стороны представителей органов правопорядка и чиновников, а также приравненных к ним лиц.
- Кроме того, в компетенцию Службы входит расследование случаев превышения и злоупотребления служебными полномочиями, совершенных с применением силы или оружия.
От коронавируса в Грузии за сутки скончался еще 71 пациент
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 71 пациент. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 583.
За сутки в стране выявили 986 новых случаев коронавируса. Накануне провели 19 701 тест: PCR-тестов – 6863, экспресс–тестов на антиген – 12 838.
Выздоровели еще 3193 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 925 354, выздоровевших – 885 056.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5%, за последние 14 дней составляет 5,86%, за неделю – 5,13%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2502 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 466 815.
В Горийском госпитале начинается встреча Саакашвили и Маргвелашвили
В Горийском военном госпитале начинается встреча третьего и четвертого президентов Грузии – Михаила Саакашвили и Георгия Маргвелашвили.
До начала переговоров Маргвелашвили не ответил на вопросы журналистов.
По информации грузинских СМИ, встреча может продлиться несколько часов.
Как сообщалось ранее, Специальная пенитенциарная служба удовлетворила обращение Маргвелашвили о встрече с осужденным Саакашвили.
После встречи с действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили 20 декабря ее предшественник Георгий Маргвелашвили высказал желание навестить Саакашвили в госпитале в рамках инициативы Зурабишвили по поводу национального примирения. Сам Саакашвили поблагодарил Маргвелашвили, заявив, что готов к встрече в любое время и предложил провести ее в госпитале.
Британский министр назвал Россию в числе наиболее враждебных стран
Британский министр по вопросам безопасности Дэмиан Хайндс назвал Россию наряду с Китаем и Ираном тремя наиболее враждебными государствами, угрожающими его стране. Политик заявил об этом в интервью газете The Daily Telegraph.
"Три страны, о которых я вам говорил, физически располагают человеческими ресурсами, у них - мощное присутствие в киберпространстве, и они способны развертывать масштабные силы", - подчеркнул Хайндс. По словам госминистра, эти государства также проводят информационные операции и участвуют в них "множеством различных способов", передаёт "Немецкая волна".
Дэмиан Хайндс указал на необходимость обновления британского законодательства, касающегося противодействия иностранным разведкам. В некоторых положениях нормы устарели почти на 100 лет, добавил министр.
До этого Россию среди опасных стран также называли глава MI6 (службы внешнеполитической разведки Великобритании) Ричард Мур и министр обороны страны Бен Уоллес. В первом британском обзоре оборонной и международной стратегии, выпущенном после выхода страны из Европейского Союза, Россия была указана как "главная угроза на государственном уровне".
17 декабря министерство иностранных дел России объявило о введении санкций против семи британских подданных в ответ на ограничения со стороны Лондона из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Британцам закрыли въезд на российскую территорию. Тогда МИД призвал Лондон отказаться от конфронтации в отношениях с Россией и предупредил, что любые недружественные шаги не останутся без ответа.
- Напряжённость в отношениях между странами усилилась после отравления в Солсбери ядом "Новичок" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года. Официальный Лондон считает, что за этим отравлением, как и в случае с покушением на Навального в 2020 году в Томске, также стоят российские власти. Москва называет все обвинения безосновательными.
- Великобритания наряду с другими странами Запада ввела санкции против Москвы из-за аннексии Крыма и конфликта в Донбассе. В последнее время происходит обострение между Россией и странами НАТО из-за информации о возможной подготовки Москвой военного вторжения на Украину.
Бибилов: «В Грузии арестовать умеют. Саакашвили арестовали? Арестовали»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов призвал родственников ахалгорцев, проживающих на территории, контролируемой властями Грузии, потребовать вывода поста грузинской полиции из села Чорчана. Об этом он заявил на встрече с жителями Ахалгорского района.
«Почему не скажут? Потому что их сразу арестуют. В Грузии арестовать умеют. Саакашвили арестовали? Арестовали. Всё хорошо, нормально, сидит», – сказал югоосетинский лидер.
Отметим, что Бибилов не стал дожидаться вопроса об открытии де-факто границы с Грузией и решил сам задать себе соответствующий вопрос: «Вы знаете, что дорога закрыта, у нас там живут дети и родственники, что нам делать?». Отвечая на собственный вопрос, он заявил: «Для меня вопрос номер один – незаконный пост, который стоит на территории Южной Осетии».
Он также призвал родственников и детей ахалгорцев переехать в Южную Осетию.
«Уровень жизни здесь гораздо выше, чем в Грузии», – добавил Бибилов.
«Они там сейчас лучше живут, чем здесь? Связываются непонятно с кем. Дети – участвуют ли они в гей-парадах? Этого мы тоже не знаем», – сказал югоосетинский президент.
Бибилов на встрече также заявил, что «Ленингорский район никогда не был в Грузии, он всегда был в Южной Осетии».
«Была война, агрессия против Южной Осетии? Была же. Вот здесь спросить – а кто считает, что была агрессия Грузии против Южной Осетии. Ну не все же поднимут руки. Я же чувствую. А на самом деле это так – убили детей, женщин. Убили же. Я же не говорю, что грузины убили, правительство Грузии убило. Разве Грузия не совершала террористических актов на территории Южной Осетии? Игрушки, телевизоры, покрышки, машины взрывались. Но тогда Ленингорский район был под оккупацией Грузии – Ленингорский район никогда не был в Грузии, он всегда был в Южной Осетии.
Многие уверены, что пройдёт 2 года, 3 года, 5 лет, 10 или 20 лет и Южная Осетия будет обратно в Грузии. Ребята, этого уже никогда не будет! Мы – один народ, проживающий в Южной Осетии. Кому-то нравится, кому-то не нравится», – сказал он.
На встрече Бибилов сказал несколько фраз на грузинском языке, в том числе отвечая жителю Ахалгорского района, который пожаловался, что его не пускают на лечение в грузинскую клинику.
«Мы должны понять, что это – граница государства. Допустим, есть граница Грузии и Азербайджана. Просто так туда кто-нибудь попадет из жителей? Дети у него, внуки, какая разница? Он должен пройти границу. Точно такая же граница как между Грузией и Турцией, Грузией и Арменией, Грузией и Азербайджаном, Грузией и Россией, Грузией и Чечней, точно такая же граница есть между Грузией и Республикой Южная Осетия. Разницы никакой. Мы еще не свыклись с этим», – сказал Бибилов.
Югоосетинские власти ограничили передвижение граждан из Ахалгорского муниципалитета в ответ на обустройство грузинского поста у села Цнелиси. Пропускной пункт «Одзиси» закрыт с сентября 2019 года.
Министром здравоохранения Грузии назначен Зураб Азарашвили
Зураб Азарашвили назначен министром по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Азарашвили с февраля текущего года был заместителем министра обороны Грузии, ранее руководил военным научно-техническим центром «Дельта» и компанией «Тбилавиамшени», работал в коммерческих банках, в том числе в основанном миллиардером Бидзиной Иванишвили банке «Карту».
«Как вы знаете, Екатерина Тикарадзе подала в отставку, и я хочу прежде всего поблагодарить ее за работу и пожелать успехов. Сегодня мы представляем нового министра здравоохранения Зураба Азарашвили. Он имеет степень магистра бизнес- администрирования, большой опыт финансового менеджмента. Сильный менеджер. Мы проверили и убедились в этом, когда я был министром обороны. Зураб Азарашвили тогда был главой компаний «Дельта» и «Тбилавиамшени». Под его непосредственным руководством был реализован ряд важных проектов, в том числе восстановление грузинской авиации. Также много других проектов, связанных с укреплением наших сил обороны и так далее.
Зураб Азарашвили – очень порядочный, образованный человек, вырос в семье врача. Хочу пожелать Зуре успехов. У него пятеро детей, и я думаю, что он будет очень успешным министром.
Здесь я хотел бы отметить, насколько важно назначить такого опытного кадра министром в руководство таким огромным министерством в целом. Бюджет министерства составляет около шести миллиардов лари. Это почти треть от общего бюджета и, естественно, нам нужны были очень опытные кадры в этом направлении», – заявил Ираклий Гарибашвили.
Как пишет Общественный вещатель, Зураб Азарашвили поблагодарил премьер-министра за оказанное доверие.
«Для меня большая ответственность – управлять министерством, полным серьезных вызовов. Но я уверен, что при вашей поддержке, поддержке команды правительства мы сможем добиться ощутимых и значительных успехов в краткосрочной перспективе», – заявил Зураб Азарашвили.
Экс-глава Минздрава Екатерина Тикарадзе объявила об отставке 9 декабря. Она продолжала исполнять обязанности министра и накануне представила отчет о проделанной работе.
Признанный «иноагентом» координатор движения «Голос» переехал из России в Грузию
Координатор движения «Голос» в Псковской области Владимир Жилинский уехал из России в Грузию вместе с семьей. Об этом он сообщил Север.Реалиям. По его словам, за месяц до отъезда он перевел свою IT-компанию в Грузию и стал ее налоговым резидентом.
«Профнепригодный Минюст второй месяц пытается составить на меня протокол и оштрафовать на 100 тысяч рублей, но суд каждый раз возвращает протокол, так как он составлен безграмотно. И эта лютая безграмотность очевидна даже мне: все настолько плохо, что управляемый российский судья не рискует с этим связываться. Вот и выбор получается: или неадекватная милитаристская диктатура, или легендарно гостеприимная страна с прекрасной кухней, безопасная и удобная. Я все верно решил», – сказал он.
Во время процесса закрытия бизнеса в России банк прислал ему отчет, из которого следовало, что за последние пять лет он принес в регион 0,5 млн долларов и заплатил с них налоги.
«У всего есть предел, это общество безнадежно. А грузины всегда рады помочь ближнему. Они на меня похожи», – считает Владимир Жилинский.
Владимир Жилинский имеет двойное гражданство: российское и белорусское. Он занимался правозащитной деятельностью с 2017 года, в 2018 году основал креативное пространство «ШАГ», где проходили тренинги по правам человека, культурные встречи и региональные дискуссии. Координатором «Голоса» он стал в 2019 году. Он также организовал «Группу помощи задержанным» для оказания юридической и медийной поддержки незаконно задержанным активистам.
«Голос» внесли в реестр незарегистрированных объединений – «иноагентов» в августе этого года. В октябре 2021 года Минюст внес Жилинского в реестр «иностранных агентов». Правозащитник в ответ повесил на двери регионального управления Минюста лист бумаги с текстом для маркировки контента «иноагентов».
16 ноября Минюст составил на Жилинского протокол за то, что при подаче жалобы в избирком он не указал, что «Голос» признан «иностранным агентом».
- Среди россиян, ранее объявивших о переезде в Грузию - адвокаты Иван Павлов и Евгений Смирнов, активисты Pussy Riot Александр Софеев и Вероника Никульшина, бывшая ведущая YouTube-канала «Навальный LIVE» Александра Шапалина, ростовский журналист Сергей Резник, сторонник Навального, бывший глава «Протестного Кузбасса» Лев Гяммер, а также житель Томска Сергей Самборский, который под видом врача проник в «красную зону» госпиталя и ухаживал за своей бабушкой.
В Кремле назвали расширение НАТО вопросом жизни и смерти для России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на восток, вступление в Альянс Украины, Молдовы и Грузии вопросом жизни и смерти для России.
«На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой: находится под угрозой продолжения этого самого обмана, под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка, другие страны, которые были на территории Советского Союза», – сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Молдавию и Грузию», – заметил ведущий.
«Конечно, это уже вопрос, ну фактически, жизни и смерти для нас», – заявил Песков.
Президент РФ Владимир Путин при этом заявил, что ответ России при отказе США и НАТО рассматривать предложения по гарантиям безопасности военно-технический может быть «самым разным», он будет зависеть от предложений военных экспертов.
«Он [ответ] может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают наши военные эксперты», – сказал Путин.
Он добавил, что свои предложения Россия направила не для того, чтобы «что-то забаллотировать и прекратить», а с целью достижения «дипломатического переговорного результата».
Российские власти на прошлой неделе представили свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, и что военная активность НАТО в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией.
Соединённые Штаты заявляют, что не отказываются от диалога, но подчёркивают, что он должен вестись с участием союзников. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты намерены вынести на обсуждение «свою озабоченность действиями России, которые, как они считают, наносят ущерб коллективным интересам и ценностям США». И Вашингтон и руководство Североатлантического Союза подчёркивают, что отношения Украины и НАТО определяют только Киев и 30 государств-членов западного военно-политического блока.
Отношения между Россией и Западом в последнее время заметно обострились в связи с информацией о переброске Москвой к границе с Украиной до ста тысяч своих военнослужащих. Страны Запада считают, что эти войска могут быть использованы для широкомасштабного вторжения на территорию Украины - хотя у разведки нет данных, что российское руководство уже приняло такое решение.
Кадыров заявил о непричастности к похищениям родных его критиков
Во время ежегодной пресс-конференции с журналистами глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о непричастности к исчезновениям родственников своих критиков. Соответствующий вопрос главе региона задала корреспондентка издания Daily Storm Анастасия Кашеварова. Вместо имени блогера Тумсо Абдурахманова, который заявлял о похищении своих родных силовиками, Кашеварова назвала его «жидкобородым европейцем».
«Если что-то есть (исчезновения людей. - Прим. Кавказ.Реалии), то мы с удовольствием будем искать. Но факт: чеченец никогда не прощает, когда затрагивают честь семьи, особенно женщины. Они должны понимать, если они затронули честь моей семьи, матери, сестер, жены дочерей, – я вам клянусь, я пойду на любой суд, под трибунал, но я этого не оставлю. И они должны понимать это», - заявил Кадыров.
Глава региона предположил, что к похищениям причастен «кто-то из тех, кого они (блогеры. - Прим. ред.) оскорбили».
«Говорить про женщин непозволительно. А они говорят очень многое. Наверно, кто-то из тех людей, кого они оскорбили, забрали их жен, сестер, чтобы сделать с ними то, что они мечтают сделать с нашими женщинами. Тогда, когда у них будет возможность убивать нас, второе, третье, десятое. Я не владею такой информацией, это их разговоры. Если есть доказательства, то пусть покажут», - ответил Кадыров.
Он обвинил оппозиционных блогеров «в преследовании семей чеченских силовиков за рубежом».
«Если человек работает в республике и выезжает за пределы, в особенности в Турцию, как только он отдаляется на несколько километров от семьи, сразу к нему звонок: «Сейчас мы твою семью убьем или ты говори, как мы сказали». Вот такие угрозы есть. Поэтому все должны понимать, это война. Они террористы. И те, кто поддерживает терроризм, если кто-то не может справляться со своими детьми, то они должны отвечать. У нас никто не отменял кровной мести», - заявил глава Чечни.
В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни в санкционный «список Магнитского». В ведомстве возложили на него ответственность за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения прав человека.
- Накануне юрист северокавказского филиала правозащитной организации «Комитет против пыток» Абубакар Янгулбаев сообщил о похищении в Чечне более двадцати родственников по линии матери и отца, а также их родных. Позднее он уточнил, что всего были похищены около сорока человек. Правозащитники посетили адреса прописки похищенных накануне родственников юриста – по ряду адресов родные вернулись домой.
- Ранее сообщалось о похищении проживающих в Чечне трех близких родственников оппозиционного блогера Тумсо Абдурхаманова. Накануне он уже сообщал о задержании в республике нескольких родных. Затем он рассказал о похищении двух родственников его супруги.
- Правозащитная ассоциация «Вайфонд» сообщила о похищении родственников своего учредителя Мансура Садулаева. Проживающий в Германии директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria (англ. Центр по правам человека Ичкерии) Аслан Арцуев сообщил о задержании чеченскими силовиками четырех его родственников.
- Проживающий в Германии чеченский оппозиционный блогер Минкаил Мализаев записал видеообращение, в котором заявил, что его оставшихся в Чечне родственников похитили, подвергают пыткам и сексуальному насилию.
- Чеченские чиновники выложили у себя в соцсетях короткие видеоролики, на которых глава республики Рамзан Кадыров обещает отомстить за «неприемлемые слова». Спустя сутки видео были удалены.
Минздрав Грузии отказался поддержать открытие ночных клубов
Минздрав Грузии не поддерживает открытие ночных клубов, так как риски пандемии очень велики из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом в беседе с журналистами заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
«Новый штамм распространяется быстро, и в этих условиях открытие клубов является еще одним дополнительным риском, поэтому министерство здравоохранения не может поддержать их открытие», - цитирует Габуния агентство «Новости-Грузия».
По ее словам, еще какое-то время «придется потерпеть и воздержаться от подобных развлечений».
В Тбилиси несколько клубов уже неделю проводят мероприятия, несмотря на то, что правительство отказалось разрешать их работу. Владельцы клубов отмечают, что из-за пандемии они были закрыты два года и теперь собираются работать, соблюдая все меры безопасности, как это происходит в ресторанах и кафе.
Вечером 24 декабря Служба инспекции труда опечатала самый известный за пределами Грузии ночной клуб Bassiani и еще несколько столичных клубов, которые решили принять посетителей. Клубы были также оштрафованы на сумму в 10 тысяч лари (около 3 тысяч долларов).
Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние несколько недель относительно стабилизировалась. Количество новых случаев коронавируса не превышает 2-3 тысячи в сутки. При этом все еще высоким остается показатель смертности - в среднем 50-60 человек в сутки умирает от последствий коронавируса. Специалисты также ожидают, что «омикрон» вызовет новую вспышку пандемии.
В центре города Телави загорелась новогодняя елка
В Телави загорелась новогодняя елка, которую установили на центральной площади самого крупного города в регионе Кахети. Часть сооружения сгорела, передает телекомпания «Формула».
Председатель городского собрания (сакребуло) Телави Тенгиз Мтварелишвили считает, что причиной пожара, вероятно, стал фейерверк.
«Загорелась главная новогодняя елка города. По предварительной информации, инцидент произошел из-за фейерверка. Мы выясним причину», - сказал Мтварелишвили.
Чиновник сообщил, что пожар повредил и часть новогоднего освещения. Иллюминацию на елке в Телави включили 24 декабря.
Песков об отсутствии «Новой газеты» на встрече с Путиным: «Забыли им позвонить»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие «Новой газеты» на прошедшей пресс-конференции Владимира Путина «человеческим фактором».
«На самом деле, просто забыли им позвонить», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1», добавив, что в Кремле «вспомнили про «Новую газету» за два дня до пресс-конференции», но было уже поздно, поскольку в связи с антикоронавирусными мерами всем журналистам необходимо было сдать ПЦР-тест за три дня до мероприятия.
17-я по счету большая предновогодняя пресс-конференция Владимира Путина прошла в четверг в московском Манеже. В этом году на нее не было свободной аккредитации - Кремль сам выбирал и приглашал представителей тех или иных СМИ. В списке в итоге оказались 507 человек, более половины из них - из регионов.
Среди аккредитованных оказались журналисты Радио Свобода, телеканала «Дождь» и издания «Медуза», признанных российскими властями «иноагентами», однако ни одному из сотрудников этих СМИ вопрос задать так и не дали.
«Новую газету», главный редактор которой Дмитрий Муратов в этом году получил Нобелевскую премию мира, и вовсе не аккредитовали на мероприятие.
Анатолий Бибилов обсудил с жителями Ахалгорского района ряд вопросов
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов встретился с жителями поселка Цинагари Ахалгорского района и близлежащих населенных пунктов. Во встрече приняли участие глава района Владимир Гулиев, министр здравоохранения Сослан Наниев, министр сельского хозяйства Алан Маргиев. Мероприятие прошло в рамках ежегодных встреч президента с населением республики, сообщает информагентство «Рес».
Жители села рассказали о накопившихся за год проблемах, таких как доставка баллонов со сжиженным газом, и отсутствие заправок на территории поселка Цинагари и расположенных рядом населенных пунктах. Президент дал поручение в течение суток осуществить доставку газа, а уже в начале нового года закупить заправочную станцию и окончательно решить существующую проблему.
Был также обсужден вопрос сельскохозяйственной техники. Министр сельского хозяйства Алан Маргиев доложил о приобретении нескольких единиц техники. «Для сельскохозяйственных нужд Цинагарской зоне переданы: зерноуборочный комбайн, три зерновые сеялки, один плуг дизельный, три культиватора и один тяжелый дискатор.
Однако остается проблема нехватки пахотной техники, ее планируется закупить в следующем году», – сказал Маргиев.
Один из участников встречи рассказал о жителе села, который недавно создал семью, но живет с женой и ребенком в чужом доме, и хотел бы приобрести дом в селе. Глава республики дал поручение немедленно оплатить покупку дома и провести его частичный ремонт. Анатолий Бибилов подчеркнул, что такие вопросы будут им решаться в приоритетном порядке.
Жительница поселка рассказала, что последнее время из поселка до районного центра можно добраться только на такси, которое обходится слишком дорого. Президент поручил главе района проработать вопрос и восстановить работу регулярного транспортного сообщения с новой недели.
Среди проблемных задач была названа задолженность работникам ЖКХ. Глава района Владимир Гулиев заверил, что выплаты будут произведены до конца года.
Недовольство президента вызвало то, что новая сельская амбулатория уже второй год не введена в эксплуатацию. «Эта задача должна была быть решена руководством района и Минздравом совместно. Если это до сих пор амбулатория не функционирует, то это вина обеих сторон. Нужно завершить существующие небольшие недоделки, но у вас нету взаимодействия, и из-за этого медперсонал не может полноценно работать. А, в результате, страдают от этого местные жители», – указал он Владимиру Гулиеву и Сослану Наниеву. Анатолий Бибилов распорядился, чтобы в поселок незамедлительно приехали представители Минздрава и администрации района, которые должны оставаться на месте до разрешения всех обозначенных вопросов.
В ходе встречи жители района обращались к президенту и с личными просьбами.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.