Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Солист группы Shortparis Николай Комягин умер в возрасте 39 лет, сообщила Ксения Собчак.

«Стало плохо после тренировки по боксу и сердце не выдержало», — написала Собчак.

Информацию о смерти артиста подтвердила менеджер группы Марина Косухина. «Николая с нами больше нет. Журналистов прошу иметь уважение и не трогать нас в ближайшее время», — написала она в соцсетях.

«Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву, потом всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее. Оставался в стране, хоть ему и запретили давать концерты», — написала Собчак.

Комягин родился в Новокузнецке, затем переехал в Санкт-Петербург, где в 2012 году вместе с друзьями основал группу Shortparis. Коллектив выпустил четыре студийных альбома. Группа неоднократно участвовала в крупных фестивалях.

Комягин также был актером, он снялся в трех фильмах, включая байопик про Виктора Цоя «Лето» и сериал Данилы Козловского «Карамора».

В феврале 2022 года Комягина оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в антивоенной акции. В ноябре 2023 года провластные активисты требовали признать музыкантов группы «иноагентами» и проверить их на «дискредитацию» российской армии.