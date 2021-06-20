Умер Анатолий Лысенко - один из создателей программы «Взгляд»

В Москве умер тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко. Ему было 84 года. Как сообщили в пресс-службе ОТР, причиной смерти стала «продолжительная болезнь».

Лысенко работал на телевидении с 1959 года - сначала как внештатный автор и ведущий молодежных программ, затем как старший редактор Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Участвовал в организации таких телепрограмм, как «Что? Где? Когда?», «А ну-ка, девушки!», КВН. В 1987 году стал руководителем еженедельной программы «Взгляд», ставшей одним из символов перестройки и гласности.

В 1990-м году стал гендиректором созданной тогда же Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной корпорации (вторым лицом ВГТРК после ее председателя Олега Попцова) и оставался в должности до 1996 года.

Затем работал в правительстве Москвы, был одним из создателей канала ТВ-Центр. ОТР возглавил с момента создания этой телекомпании в 2012 году. Был лауреатом многочисленных премий как в СССР, так и в России, кавалером орденов; автор книг о тележурналистике.

Анатолий Лысенко неоднократно был гостем программ Радио Свобода.