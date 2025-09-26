Умер Тигран Кеосаян – режиссёр, муж главы RT Маргариты Симоньян

Умер кинорежиссёр, телеведущий, супруг главы государственного телеканала RT и агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян.

О смерти 59-летнего Кеосаяна сообщила Симоньян.

В конце прошлого года Кеосаян был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии и с тех пор находился в коме. В январе о его болезни сообщила Симоньян.

Тигран Кеосаян – сын советского режиссёра Эдмонда Кеосаяна, снявшего фильм «Неуловимые мстители» и его продолжения. Учился во ВГИКе. Снял более 10 фильмов, главным образом в жанре комедии, среди них «Бедная Саша», «Президент и его внучка» и «Заяц над бездной». Одной из последних его работ стал фильм «Крымский мост» по сценарию его жены. Также снимал музыкальные и рекламные клипы (среди них реклама Московского вентиляторного завода 1989 года), выступал как продюсер.

С 2016 года вёл на телеканале НТВ передачу «Международная пилорама», в которой с прокремлёвских позиций в шутливом тоне комментировал политические события, допуская при этом оскорбления в адрес зарубежных политиков и оппонентов Кремля. Поддержал вторжение в Украину в 2022 году. Был включён в санкционные списки Евросоюза и ещё ряда стран, в том числе Казахстана – из-за его резких высказываний о политике этой страны. В 2025 году, когда он уже находился в коме, был удостоен звания Заслуженного артиста России.