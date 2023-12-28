Умер Жак Делор, французский политик, укрепивший ЕС и создавший евро

Жак Делор, бывший председатель Европейской комиссии и ключевая фигура в создании единой европейской валюты, скончался в среду на 99-м году жизни в своём доме в Париже.

Социалист Жак Делор сделал выдающуюся политическую карьеру во Франции. Он занимал пост министра финансов в правительстве президента Франсуа Миттерана с 1981 по 1984 год. Отказался вступать в президентскую кампанию в 1995 году, имея в опросах большое преимущество перед потенциальными соперниками. «У меня было слишком большое желание оставаться независимым», признавался позднее Делор. «И я не сожалею об этом, но и не утверждаю, что был прав». Об этом пишет France 24.

Он возглавлял Европейскую Комиссию с 1985 по 1995 год. Это десятилетие стало периодом укрепления внутренней интеграции стран Европейского Союза. Было завершено создание общего рыночного пространства, заключены Шенгенские соглашения, обеспечившие передвижение в рамках ЕС, была принята программа студенческих обменов «Эразмус», была учреждена единая Европейская валюта евро.

Не все европейские лидеры поддержали устремления Делора к укреплению интеграции. Особенно противилась этому британский премьер Маргарет Тэтчер.

Делор создал аналитические центры для содействия развитию европейского федерализма - уже после завершения своего мандата на посту председателя Еврокомиссии. В последние годы он неоднократно предупреждал об опасности популизма в Европе и призывал «стойко» принять последствия Брекзита.