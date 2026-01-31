Умерла актриса Кэтрин О’Хара. Она играла мать героя «Один дома»

Канадо-американская актриса, режиссёр и сценарист Кэтрин О’Хара умерла в возрасте 71 года, сообщает Variety.

О’Хара скончалась 30 января в своём доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни.

Кэтрин О’Хара родилась 4 марта 1954 года в Торонто. Впервые актриса появилась на телеэкране в 1979 году в канадском шоу Canada After Dark. В 1970-х годах она в основном занималась озвучиванием мультфильмов.

Актриса получила широкую известность благодаря фильмам «Один дома» (1990 год) и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992 год), где сыграла мать Кевина Маккаллистера – персонажа Маколея Калкина.

Среди знаковых ролей актрисы также Делия Дитц в фильме «Битлджус» и его сиквеле 2024 года, работы в картинах «После работы», «Победители шоу», а также в сериалах «Шиттс Крик», «Одни из нас» и «Киностудия».

За почти 50-летнюю карьеру Кэтрин О’Хара была удостоена двух премий «Эмми», «Золотого глобуса» и двух наград Гильдии киноактёров.