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Умерла диктор советского телевидения Светлана Моргунова

Диктор советского Центрального телевидения Светлана Моргунова умерла на 85 году жизни. Она была постоянной ведущей эфира, в начале 60-х вела новогодние выпуски праздничной программы «Голубой огонек», вела некоторые выпуски музыкальной программы «Утренняя почта», работала на Первом канале после развала СССР.

Моргунова вела кремлевские концерты и юбилейные мероприятия ведущих советских артистов. В 1993 году она была русскоязычным ведущим открытия Украинского центра искусств в Москве, вторым ведущим на украинском языке был артист Василий Лановой. Летом 1997 года, в разрушенной бомбардировками российскими войсками Грозном, Моргунова по приглашению президента Чечни Аслана Масхадова вела прощальный концерт Иосифа Кобзона.

В 2000 году президент Борис Ельцин присвоил ей звание Народной артистки России. Причиной смерти телеведущей стал оторвавшийся тромб, передает ТАСС со ссылкой на ее подругу.

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