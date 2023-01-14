Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Умерла народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова. Ей было 79 лет. Об этом сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, передает ТАСС.

Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском поселке Белебей во время эвакуации. В 1945 году, семья Чуриковых переехала в подмосковный поселок Коренево.

Сразу после окончания школы Чурикова пыталась поступить в театральное училище имени Щепкина и студию МХАТ, но обе попытки оказались неудачными. С третьей попытки Чурикова поступила на актерский факультет в театральное училище имени Щукина и закончила его с красным дипломом в 1965 году.

В кино дебютировала в 1960 году, будучи студенткой, в фильме «Тучи над Борском» режиссера Василия Ордынского. Затем снялась в нескольких десятках фильмов - «Морозко», «Тот самый Мюнхаузен», «Военно-полевой роман», «Ширли-мырли» и других.

С 1975 года Чурикова служила в театре имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком Марка Захарова»).

Чурикова - лауреат Государственной премии Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2019 году получила премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в театральное искусство.

Чурикова выступала в поддержку журналистки Виктории Ивлевой, задержанной за пикет в поддержку правозащитного общества «Мемориал». Среди прочих подписала письмо в Верховный суд Карелии с просьбой передать дело историка Юрия Дмитриева в суд другого региона России. Актриса также написала поручительство за Дмитриева.