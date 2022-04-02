Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева

Владимира Путина нередко посещает врач, специализирующийся на хирургическом лечении онкологических заболеваний. Это утверждает издание "Проект", которое, как оно пишет, обнаружило список персональных врачей, сопровождающих президента России в его поездках. "Одним из практически постоянных спутников российского лидера оказался сотрудник Центральной клинической больницы Евгений Селиванов", – говорится в расследовании. Утверждается, что тема его диссертации – "Особенности диагностики и хирургического лечения больных раком щитовидной железы пожилого и старческого возраста", и только в Сочи этот человек прилетал к Путину не менее 35 раз.

В тексте прямо не утверждается, что Путин чем-то болен, и не называются конкретные диагнозы.

Как минимум в двух случаях "Проект" может утверждать, что Путину проводили либо операцию, либо очень серьезную процедуру, скорее всего, в области спины, пишет издание. Эти случаи совпадали с "исчезновениями" Путина из публичной сферы, на которые в своё время обращали внимание медиа.

Как говорится в расследовании, чаще всего одновременно с Путиным в Сочи пребывали в последние годы трое врачей – это отоларингологи Алексей Щеглов и Игорь Есаков и упомянутый выше хирург-онколог Евгений Селиванов. "За четыре года прилетал к Путину в Сочи 59 раз и пробыл рядом с ним 282 дня. Селиванов – 35 раз и 166 дней", – пишет издание "Проект". "Эта бригада присутствует подле Путина как во время официального пребывания в Сочи, так и в моменты "исчезновений" главы страны".

Помимо прочего, в расследовании, посвящённом здоровью Путина, говорится, что во время своих поездок на Алтай он якобы принимает ванны с экстрактом из молодых рогов оленей – пантов.

Журналисты обращают внимание на внезапный уход Путина на самоизоляцию в сентябре прошлого года. После этого случая со многими людьми, включая зарубежных лидеров и лиц из своего окружения, он стал общаться на большой дистанции – встречи российского лидера с визитёрами за большим столом даже стали интернет-мемом. "Это всё совсем неправильная информация. Тут все не соответствует действительности", – сказал "Проекту" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как пишет бывший главный редактор закрытой ныне радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, Дмитрий Песков назвал информацию "Проекта" выдумками и неправдой, а на вопрос "Верно ли, что президент Путин не болен раком?" ответил: "Верно".

Рак щитовидной железы относительно ряда других онкологических заболеваний характеризуется более благоприятным для пациентов прогнозом, он не столь агрессивен и во многих случаях поддаётся лечению.

Ликвидированная ныне компания Project media была ранее признана российскими властями "нежелательной организацией", после того как "Проект" опубликовал множество расследований об окружении Путина. Сейчас журналисты утверждают, что "Проект" не связан с "нежелательными организациями".