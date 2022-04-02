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Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева
Советская и российская актриса Александра Яковлева умерла в возрасте 64 лет. Об этом агентству ТАСС сообщил режиссер Николай Лебедев. Он уточнил, что Яковлева давно и тяжело болела.
Александра Яковлева родилась в 1957 году в Калининграде. В 1987 году закончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.
Яковлева дебютировала в кино в 1979 году. Актриса сыграла роль стюардессы Тамары в фильме «Экипаж» режиссера Александра Митты. Снималась в известных фильмах «Россия молодая», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов». В 1993 году выступила режиссером фильма «Паром «Анна Каренина».
В 1993-1997 годах возглавляла комитет по культуре мэрии Калининграда и занимала должность вице-мэра города. В 2016-2021 годах была депутатом горсовета Калининграда.
Другие новости дня
Дорогу через Верхний Ларс закрыли до вечера из-за угрозы схода лавин
Движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к КПП «Казбеги» и «Верхний Ларс» на грузино-российской границе, будет запрещено сегодня днем, сообщает Lепартамент автомобильных дорог Грузии.
По данным Национального агентства по защите окружающей среды, из-за повышения температуры увеличился риск схода лавин. В этой связи с 12:00 до 19:00 закрыт будет участок Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Одновременно движение на отрезке Млета-Гудаури осуществляться в безостановочном режиме. На остальных участках дороги движение свободно.
Премьер Грузии поздравил мусульман с наступлением месяца Рамадан
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил мусульман Грузии с наступлением месяца Рамадан. Обращение Гарибашвили размещено на его странице в Facebook.
Месяц Рамадан, считающийся в исламе священным, начался в этом году с заходом солнца 1 апреля.
«Сердечно поздравляю всех наших сограждан-мусульман с наступлением Рамадана – месяца духовного очищения, прощения и доброты. Желаю вам и вашим семьям здоровья, мира, благополучия, завершения месяца Рамадан с верой и миром», - говорится в заявлении.
Ислам является второй по численности религией в Грузии, последователями ислама являются около 10% населения страны (около 0,4 млн человек). Представители мусульманской общины проживают в Аджарии, Квемо-Картли и Панкиси, по этническому составу это грузины, азербайджанцы и чеченцы-кистины. В некоторых регионах страны мусульмане составляют относительное или абсолютное большинство населения.
Согласно исламской традиции, Рамадан - это месяц, когда Мухаммед получил от Аллаха весть о том, что он избран его пророком. Это произошло, когда в «ночь предопределения» архангел Джабраил (Гавриил в христианской традиции) открыл ему первую суру Корана.
В течение Рамадана мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, развлечений, а также супружеских отношений. Несоблюдение поста без уважительной причины считается грехом. Пост могут не соблюдать беременные и кормящие женщины, больные, дети до 7 лет, а также путешественники, однако после окончания путешествия они должны поститься положенное время.
Также Рамадан – это время благочестивых дел, когда принято раздавать в общине милостыню и помогать ближним. Рамадан завершается праздником Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который в этом году будет отмечаться 2 мая.
Коронавирус в Грузии: 352 новых случая заражения, 3 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 352 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 17,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 2,03%, за две недели – 3,04%, за семь дней – 2,44%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 649 005.
Половина фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 176. В Имерети выявили 50 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 19, в Квемо Картли – 19, в Гурии – 17, в Кахетии – 29, в Шида Картли – 13, в Аджарии – 12, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 6.
От ковида умерли еще 3 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 751.
Выздоровели 1 070 человек, их общее число выросло до 1 627 366.
На данный момент в Грузии 4 862 активных случая коронавируса. Из них 486 (10% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 129 человек. 4 376 пациентов лечатся на дому.
Хакеры из группы Anonymous похитили материалы Липецкого завода и РПЦ
Поддерживающие Украину хакеры из группы Anonymous сообщили, что у них имеется документация Липецкого механического завода, который ремонтирует российскую военную технику, а также благотворительного фонда Русской православной церкви.
Заводскую переписку хакеры выложили в открытый доступ. Материалы РПЦ предоставляются журналистам и исследователям, говорится в твиттере группы.
В первый день российского вторжения на территорию Украины 24 февраля хакеры из Anonymous предупредили, что будут совершать кибератаки на сайты российских госучреждений и СМИ. Атакам подвергались сайты Кремля, Госдумы, Минобороны, информационного агентства ТАСС, изданий «Коммерсантъ» и «Известия».
В Южную Осетию прибудут более 40 наблюдателей для мониторинга президентских выборов
Более 40 наблюдателей будут следить за предстоящими президентскими выборами в самопровозглашенной республике Южная Осетия, которые назначены на 10 апреля.
Ожидается приезд делегаций из самопровозглашенных республик Абхазия и ЛНР, а также из Российской Федерации, в числе которой и представители Северной Осетии.
«Подтвердили свое желание участвовать в выборах в качестве международных наблюдателей представители ЦИК Северной Осетии и Абхазии, Госдумы России, общественных палат России, Абхазии и другие», - сказала информагентству «Рес» секретарь ЦИК Кристина Авлохова.
За пост республики 10 апреля будут бороться нынешний югоосетинский лидер Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев.
В Грузии проходят промежуточные выборы депутата парламента и члена сакребуло Батуми
В Грузии сегодня, 2 апреля, проходят промежуточные выборы. Жители Батуми выбирают депутата сакребуло (совещательного органа), а Гардабани и Рустави – мажоритарного депутата парламента Грузии.
Процесс голосования начался в 08:00 по тбилисскому времени и продлиться до 20:00.
Для проведения парламентских выборов открыт 121 участок. В их числе три спецучастка в тюрьмах и один – для больных коронавирусом. Члена батумского сакребуло будут выбирать на 14 участках в черноморском городе.
Право голоса в округе Рустави-Гардабани есть примерно у 140 тысяч избирателей, а в Батуми – у 20,6 тысячи.
Следить за выборами будут до 2 тысяч наблюдателей, представленных политическими партиями, а также местными и международными организациями. Освещают процесс около 700 сотрудников СМИ.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», выборы мажоритарного депутата парламента Грузии назначили после того, как Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра города Рустави. За депутатское кресло борются трое кандидатов: Мамука Тускадзе от партии «За социальную справедливость», Ираклий Шатакишвили от правящей партии «Грузинская мечта» и Камал Мурадханов от «Партии единства и развития Грузии».
Победившим на выборах будет считаться кандидат, набравший более половины голосов избирателей. Если этого не произойдет, ЦИК Грузии назначит второй тур выборов.
Выборы депутата сакребуло Батуми пришлось проводить из-за смерти члена крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Нугзара Путкарадзе, который прошел в муниципальное собрание по итогам местных выборов осенью 2021 года.
В списках в Батуми всего два кандидата: сын Нугзара Путкарадзе - Мате Путкарадзе баллотируется от «Национального движения», а Рамаз Джинчарадзе – от партии «Грузинская мечта».
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Саакашвили на ненадлежащее обращение в тюрьме
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался от рассмотрения жалобы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на ненадлежащее обращение с ним в грузинской тюрьме. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге заместитель министра юстиции Бека Дзамашвили.
«По оценке Страсбургского суда, в этом деле нет никакого особого обстоятельства с точки зрения защиты прав человека, из-за чего было бы необходимым дополнительное изучение вопроса», - цитирует Дзамашвили агентство «Новости-Грузия».
По словам замминистра, решение ЕСПЧ еще раз подтвердило, что права Саакашвили в период его нахождения в пенитенциарной системе Грузии были защищены, а назначенное экс-президенту лечение полностью соответствовало установленным стандартам.
Заявление министерства Саакашвили прокомментировал на своей странице в Facebook. Он обвил власти в попытках манипулирования общественным мнением и искажении фактов. Экс-президент утверждает, что ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалобы на действия властей Грузии по его же просьбе. Это произошло вскоре после того, как объявившего голодовку Саакашвили госпитализировали в Горийский военный госпиталь.
«7 декабря 2021 года я письменно уведомил Страсбургский суд о том, что, поскольку средства правовой защиты на национальном уровне еще не исчерпаны, я не буду подавать иск в суд на данном этапе, хотя сохраню за собой это право в будущем и использую его. Именно на этом основании Страсбургский суд завершил производство по настоящему делу», - пишет Саакашвили.
- Саакашвили тайно прибыл в Грузию 1 октября, за день до муниципальных выборов, после чего был задержан и помещен в тюрьму города Рустави. В знак протеста экс-президент объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили сначала госпитализировали в больницу Глданской тюрьмы, а потом в Горийский военный госпиталь. Защита экс-президента утверждает, что его обманом доставили в тюремный госпиталь, подвергнув унижающему достоинство обращению.
США вводят экспортные санкции против 120 организаций из России и Беларуси
Министерство торговли США в связи с российским вторжением в Украину вводит экспортные ограничения против 120 организаций из России и Беларуси. Документ появился на сайте Федерального регистра США, его публикация запланирована на 7 апреля.
В список попали организации, связанные с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Среди них: Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений, Мосэлектронпроект, судостроительный завод «Звезда», Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского и другие. Кроме того, в список включено подразделение КГБ Беларуси «Альфа», Управление внутренних дел Гомельского облисполкома и Внутренние войска МВД Республики Беларусь.
Согласно документу, эти структуры «действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов». Ранее американские власти анонсировали, что попавшие в санкционный список организации не смогут получать передовые американские технологии без лицензии, в которой в большинстве случаев им будет отказано.
Власти Украины отрицают причастность к пожару на нефтебазе в Белгороде
Украина не имеет отношения к пожару на нефтебазе в Белгороде. Это заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.
«Они почему-то говорят, что мы это сделали. На самом деле, это совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем», – заявил Данилов.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил Reuters, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о причастности Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде. Минобороны Украины также отказалось подтверждать или опровергать атаку на нефтебазу.
Утром 1 апреля в Белгороде начался пожар на нефтебазе, принадлежащей «Роснефти». Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что по нефтебазе был нанесен авиаудар с двух вертолетов, которые проникли на территорию города с украинской стороны и летели на низкой высоте.
Несколько дней назад в Белгородской области произошли взрывы в районе села Красный Октябрь. Тогда власти назвали их причиной пожар на складе боеприпасов.
На прошлой неделе в селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области, вблизи границы с Украиной, был введен режим чрезвычайной ситуации. После того как, по словам губернатора, в одном из этих населенных пунктов якобы разорвался украинский снаряд.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов посетит Донбасс
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов посетит Донбасс.
«Анатолий Ильич отправится на Донбасс, он сказал об этом во время отправки гуманитарной помощи», - сообщила журналистам пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева.
Южная Осетия отправила 20 тонн гуманитарной помощи на Донбасс. 26 февраля в Цхинвали прибыли эвакуированные из самопровозглашенной ДНР 42 человека - женщины с детьми. В их числе 24 ребенка.
Верховная рада одобрила закон о национализации имущества россиян
Верховная рада Украины одобрила закон о национализации имущества россиян, а также тесно связанных с Россией граждан других стран, которые публично отрицают войну между Россией и Украиной. Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк.
Закон, который поддержала Верховная рада, вносит изменения в ранее принятый закон о принудительном изъятии права собственности России и ее резидентов. Теперь его действие будет расширено на физических лиц – граждан России и лиц, не являющихся гражданами России, но имеющих с ней тесную связь в виде места жительства или занятия основной деятельностью. Также имущество могут изъять у юридических лиц, которые работают в Украине, но их бенефициаром является Россия, и юридических лиц, у которых Россия прямо или косвенно владеет долей в капитале.
Под действие закона теперь попадают любые физические или юридические лица, которые публично отрицают войну России и Украины либо поддерживают российскую сторону. Изъять имущество разрешается также у компаний и граждан, которые не остановили или не прекратили свою экономическую деятельность на территории России во время военного положения в Украине.
Все имущество, которое будет национализировано, направят «в счет будущей репарации в пользу Украины, подвергшейся агрессии со стороны Российской Федерации».
Всего на заседании 1 апреля Верховная рада проголосовала за 21 законопроект. Среди них – закон, повышающий налог на 50% для компаний, которые не захотели уходить из России; закон, запрещающий политические партии, оправдывающие или отрицающие нападение России на Украину; и закон, запрещающий символику, которую используют российские военные в боевых действиях на территории Украины.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
На окраине Тбилиси ограбили филиал «Банка Грузии»
Неизвестный совершил ограбление филиала «Банка Грузии» в Самгорском районе Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави 2».
По предварительной информации, некоторое время назад в банк ворвался вооруженный мужчина в маске. Злоумышленник скрылся с места, забрав деньги.
В комментарии грузинской службе Радио Свобода жители близлежащих домов рассказали, что слышали звуки выстрелов. О пострадавших во время ограбления до сих пор не сообщалось.
В настоящее время у банка мобилизованы правоохранители. МВД Грузии начало расследование, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Литва ввела санкции против российского телеведущего Артема Шейнина
Литва ввела финансовые санкции против телеведущего Первого канала Артема Шейнина. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Службу расследования финансовых преступлений.
Власти арестовали квартиру площадью более 100 квадратных метров в курортном городе Паланга, которая принадлежит Шейнину и его супруге. Стоимость недвижимости по данным оценки 2014 года составила почти 60 тысяч евро. Отмечается, что на данный момент стоимость будет значительно выше.
- США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе. В нее вошли представители Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии, сообщает Министерство финансов США. Члены группы также получили список из 50 человек, на которых они должны сосредоточить свое внимание.
Умер бывший журналист Радио Свобода Андрей Бабицкий
В ночь на 1 апреля в Донецке умер журналист Андрей Бабицкий. Об этом сообщает издание "Донбасс Сегодня" и знакомая Бабицкого, московская публицистка Дарья Митина. Бабицкому было 57 лет.
В 1987 году он начал работать редактором диссидентского журнала "Гласность", который издавал в Москве бывший политзаключенный Сергей Григорьянц. С 1989 года сотрудничал с Радио Свобода, вёл репортажи из осаждённого Белого дома - как в 1991, так и в 1993 годах. Работал в Чечне во время первой и второй чеченских войн, один из немногих корреспондентов, работавших в осаждённом Грозном осенью 1999 года. Его репортажи вызывали резкую критику российских официальных лиц.
В январе 2000 года Бабицкий был задержан российскими военными и помещён в СИЗО "Чернокозово" на севере Чечни. Власти обвинили его в нарушении "правил поведения журналистов в зоне контртеррористической операции", что вызвало протесты журналистского сообщества и правозащитников. Впоследствии, по утверждению российских властей, Бабицкий был обменян на трёх российских военных. Позднее его вывезли в Махачкалу, там выдали фальшивый паспорт и тут же арестовали. В октябре 2000 года он был амнистирован. Сам Бабицкий утверждал, что так называемый обмен был инсценировкой российских спецслужб, а его судьбу решал лично Владимир Путин.
Бабицкий впоследствии работал в Праге - в Русской службе Радио Свобода и в редакции "Эхо Кавказа". В 2014 году был автором репортажей из контролируемых сепаратистами регионов Украины. Осенью того же года он покинул радиостанцию, о сотрудничестве с которой впоследствии отзывался резко критически. С 2015 года жил в Донецке, сотрудничал с российскими СМИ и прессой так называемой "ДНР", выступал экспертом комиссий Государственной думы по вопросам "идеологического противодействия Западу", высказывался в поддержку Владимира Путина и его "украинской" стратегии. В последние месяцы жизни Бабицкий практически не комментировал события, никак не высказывался о начавшемся 24 февраля российском широкомасштабном вторжении в Украину.
МИД Чехии призвал дипломатов РФ «покинуть тонущий корабль»
МИД Чехии опубликовал открытое письмо российским дипломатам, в котором призвал их перестать поддерживать войну в Украине. Документ опубликован в твиттере ведомства, его подлинность подтвердили в МИД Чехии агентству Reuters.
Письмо написано на английском и русском языках и адресовано не только сотрудникам российского посольства в Чехии, но и всем работникам российской дипломатической службы, к которым чешские дипломаты обращаются как к коллегам.
"Мы способны осознать, действует ли политическая элита против национальных интересов, - говорится в письме, - Многие из вас наверняка пришли к осознанию того, что руководство государства вас обмануло" в связи с войной в Украине, пишут чешские дипломаты, перечисляя результаты боевых действий, начатых Россией - гибель мирных жителей, разрушение городов, названное "апокалиптическим".
По мнению авторов письма, Россию в результате нынешних событий по вине её властей, названных "коррумпированной элитой, превращающейся в геронтократию", ждёт "резкое падение во тьму прошлого". В конце концов, как считают в МИД Чехии, руководителей России ждёт ответственность за военные преступления. Авторы письма "умоляют" российских коллег покинуть круг "пособников зла" и "покинуть тонущий корабль, который только навлекает на себя гнев свободолюбивых людей во всём мире".
Российский МИД или посольство РФ в Праге на письмо пока не отреагировали.
Чехия активно выступает против российского вооружённого вторжения в Украину. Чешский премьер Петр Фиала был один из немногих лидеров, посетивших Киев после начала вторжения. В стране проходят многотысячные акции солидарности с Украиной, государство и многочисленные волонтеры оказывают поддержку беженцам.
Российский сенатор: Аджария может начать процесс выхода из состава Грузии
Аджария может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии, заявил член «Единой России», зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.
Таким образом сенатор отреагировал на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что страна участвует во всех международных финансовых санкциях против России.
Российский политик уверен, что заявление сделано президентом Грузии в ответ на инициативу югоосетинского лидера Анатолия Бибилова о вступлении самопровозглашенной республики в состав России.
«Не исключаю, что на фоне подобных событий Аджария вполне может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии. С учётом исторических (протурецких), религиозных (исламских) и географических (граничит по морю с Турцией) обстоятельств нетрудно понять, что Анкара не упустит возможности усилить через поддержку аджарских сепаратистов свое влияние в северовосточном Причерноморье», – написал сенатор в своём Telegram-канале.
Климов добавил, что после присоединения Грузии к антироссийским санкциям «доходы от торговли с Россией упадут до минимума, поставки из РФ жизненно важных для Грузии товаров тоже».
«Место грузинских товаров в РФ займут другие. Приток российских туристов явно обрушится. И без того тяжелое экономическое положение этой небольшой горной страны станет критическим», – убеждён он.
Отметим, что российские государственные СМИ и прокремлевские организации в Грузии часто распространяют нарративы об угрозе «турецкого экспансионизма». Они, в частности, утверждают, что «Турция стремится завоевать Аджарию», «турецкие инвесторы захватывают экономику Грузии», а грузинские города «наводнены туристами из Турции».
Согласно исследованию DFRLab, одна из теорий заговора касалась статуса Аджарской автономной республики. Утверждалось, что Турция захватит город Батуми по истечении срока действия Карсского договора в 2021 году. На самом деле у договора нет срока действия.
В прокремлевских СМИ не раз были опубликованы статьи с сенсационными заголовками: «Турецкая экспансия: кто и почему на самом деле покупает Грузию»; «Как турки оккупируют Грузию», «Почти турецкая Грузия, или как турки берут под контроль Аджарию».
Согласно отчету Фонда развития СМИ (MDF) о предвыборном мониторинге в Грузии, в 2020 году туркофобия была частью избирательной кампании партии «Альянс патриотов». В их предвыборной рекламе, в частности, указывалось, что «Аджария оккупирована Турцией».
При этом на Турцию в 2021 году приходилось лишь 5.6% прямых иностранных инвестиций в Грузию (64.7 млн долларов США). По числу визитеров Турция в предпандемийном 2019 году была на четвертом месте, в 2020-2021 году вышла в лидеры, но доля турецких граждан не превышает 19%.
- 25 февраля, на следующий день после начала российского вторжения в Украину, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не присоединится к экономическим и финансовым санкциям против России, которые на тот момент ввели США, ЕС и некоторые другие страны. Гарибашвили пояснил, что это навредит стране и ее жителям, а в сложившейся ситуации он будет руководствоваться только национальными интересами. При этом он указал, что правительство Грузии «в пределах своих возможностей» делает все, чтобы оказать политическую и гуманитарную помощь Украине. При этом Грузия, будучи частью мировой финансовой системы, все же установила ряд ограничений в сфере банков и финансов.
Медведев: не будем поставлять Западу продукты, «ужин врагу не отдадим»
Бывший президент России, ныне заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия полностью перестанет поставлять продовольствие и сельхозкультуры так называемым недружественным странам, то есть государствам, которые ввели против России санкции в связи с её вторжением в Украину.
Как написал Медведев в телеграме, продовольствие - это "тихое оружие" России, поскольку от поставок из неё зависит продовольственная безопасность многих стран.
По словам Медведева, российских продуктов хватает для полного обеспечения внутренних потребностей. При этом он упомянул "контроль за ценами". За рубеж Россия, по его словам, будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только "друзьям". "Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем" - пишет Медведев. Он отметил, что с 2014 года уже действуют ограничения на ввоз продуктов из стран Запада, но он может быть расширен. "Ужин врагу не отдадим" - написал Медведев, сопроводив текст многочисленными смайликами и эмодзи.
Медведев завёл телеграм-канал после начала так называемой спецоперации в Украине, когда в России заблокировали фейсбук и твиттер. Он выступает в канале с жёсткими, на грани развязности, заявлениями в адрес стран Запада, угрожая им в частности прекращением поставок газа и намекая на проблемы с ментальным здоровьем у президента США Джо Байдена.
Официально решений о запрете экспорта продовольствия в "недружественные страны" - это около 50 государств, включая США и страны ЕС - пока не принималось.
В августе 2014 года президент России в ответ на санкции западных стран запретил ввоз из них ряда продуктов питания. Впоследствии продукты, изъятые на таможне, начали уничтожать - сжигать и давить бульдозерами.
Уровень отношений с Россией посол США сравнил с Марианской впадиной
Дипотношения между США и Россией опустились до уровня Марианской впадины, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.
В интервью Reuters Салливан рассказал, с какими трудностями за последнее время столкнулась американская дипмиссия в России, в том числе после начала российского вооружённого вторжения на территорию Украины 24 февраля.
По словам Джона Салливана, он серьезно относится к поступающим "с самого верха российского правительства" угрозам разорвать дипломатические отношения, утверждая, что "русские не занимаются риторическими излияниями". "Соединенные Штаты не хотят закрывать свое посольство. Президент Байден не хочет отзывать меня в качестве посла. Но это не то, что обязательно зависит только от нас", - отмечает американский посол.
Вспоминая свой приезд в Москву в январе 2020 года, Джон Салливан отмечает, что тогда "было очень плохо, а стало еще хуже".
Штат посольства США сократился с 1200 человек в 2017 году до примерно 130 человек, половину из которых составляют морские пехотинцы и сотрудники службы охраны. "Ситуация с безопасностью не сильно отличается от того, что было месяц назад, шесть месяцев назад. Но это может поменяться по усмотрению правительства принимающей страны в течение минуты", - цитирует Джона Салливана "Голос Америки".
В марте 2018 года российские власти распорядились закрытт американское консульство в Санкт-Петербурге. Консульства во Владивостоке и Екатеринбурге были закрыты уже после прибытия Салливана, которого назначил на пост тогдашний президент Дональд Трамп. Сейчас посольство в Москве остается единственным действующим диппредставительством США в России.
В феврале Москва распорядилась выслать заместителя Джона Салливана, а недавно потребовала уволить к июлю еще 37 сотрудников посольства. Посольство уже лишилось лифтового техника, возможное увольнение двух оставшихся в штате электриков может стать серьезной проблемой. Салливан из-за увеличения объёма переговоров с Вашингтоном по мере роста напряженности в Украине в феврале решил переехать из резиденции Спасо-хаус в более скромный и расположенный ближе к дипмиссии таунхаус, где жил его заместитель.
Салливан отмечает, что если дипломатические отношения будут разорваны, то это потребует закрытия посольства, и он больше не сможет выполнять одну из своих основных задач - защищать интересы задержанных в России американцев. В их число входят находящиеся по д арестом или в тюремном заключении баскетболистка Бриттни Грайнер, бывший морской пехотинец Тревор Рид и Пол Уилан.
После начала войны в Украине президент США Джо Байден, отвечая на вопросы о российском президенте, называл Владимира Путина "мясником" и "кровавым диктатором". На днях, находясь с поездкой в Варшаве, Байден заявил, что Путин не может оставаться у власти. Позднее американский лидер пояснил, что его слова были не официальной политической позицией США, а выражением личного возмущения.
Соединённые Штаты входят в число западных стран, которые за последние недели ввели жёсткие санкции против Москвы в ответ на агрессию в отношении Украины. Москва называет высылку американских дипломатов "не выбором России, а игрой, навязанной США". В мае прошлого года правительство России внесло США в список "недружественных стран" и запретило американскому диппредставительству нанимать на работу российских граждан.
Жерар Депардье резко осудил Путина за вторжение в Украину
Французский актёр Жерар Депардье, который раньше заявлял о своем восхищении Владимиром Путиным, а в 2013 году получил российское гражданство, теперь резко осуждает президента России. Об этом сообщают Le Figaro и Агенство Франс Пресс.
Депардье назвал вторжение России на территорию Украины "безумным и недопустимым эксцессом" Путина. При этом он подчеркнул, что российский народ не несёт ответственности за неприемлемые действия своих руководителей. Депардье также сообщил, что передаст все средства от продажи билетов на три концерта в Париже в начале апреля на поддержку украинских жертв войны.
1 марта Депардье уже выступал с призывами остановить боевые действия и начать переговоры.
Известный, но имеющий противоречивую репутацию французский актер, покинул Францию в знак протеста против налога на сверхбогатых и получил российский паспорт от Владимира Путина в январе 2013 года.
В 2015 году Украина внесла гражданина России Жерара Депардье в чёрный список, закрыв ему въезд на пять лет, в том числе из-за его высказываний, в которых актёр отрицал само существование независимой Украины. "Я люблю Россию и Украину, которая является частью России," – эта фраза Депардье была широко растиражирована СМИ. Сам Депардье никогда не отрицал, что делал такие высказывания и с удовольствием говорил о своих дружеских отношениях с Путиным.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. По данным ООН, жертвами войны стали уже более 1000 гражданских лиц. Подчёркивается, что это неполные данные. Власти Украины приводят значительно большие цифры.
Переговоры РФ и Украины продолжаются на фоне отвода войск от Киева
В пятницу в онлайн-формате продолжаются переговоры между российской и украинской делегациями. Предыдущий очный раунд переговоров, прошедший на этой неделе в Стамбуле, завершился тем, что украинская сторона передала российской свой проект, который мог бы лечь в основу мирных договорённостей.
Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в Индии, сказал в пятницу, что украинская сторона "демонстрирует на переговорах понимание реальности по Донбассу и Крыму". В Киеве ранее неоднократно заявляли, что не намерены идти на какие-то территориальные уступки. Украина, как сообщалось, предлагает "заморозить" статус Крыма на 15 лет и в это время вести о нём переговоры. Об отказе от суверенитета над аннексированным Россией полуостровом речь не идёт.
Украинские официальные лица и Генштаб подтверждают отвод российских войск с части ранее занятых ими территорий в Киевской и Черниговской областях. После переговоров в Стамбуле Россия заявила, что "кардинально" сократит там свою военную активность. В частности, сообщается, что полностью освобождён Иванков, российские войска почти вышли из Броварского района. Российская техника, по ряду сообщений, покинула также города Буча и Гостомель под Киевом, которые были оккупированы более месяца, оставлен и аэродром Гостомель. Официально это пока не подтверждено ни украинской, ни российской сторонами.
Часть войск перебрасывается на другие направления, где продолжаются бои. Сообщается об обстрелах Харькова и упорных боях в Луганской области. Без воды оказались города Попасная, Северодонецк и Лисичанск, которые атакуют отряды так называемой "ЛНР". Уличные бои продолжаются в Мариуполе.
Ни украинские, ни российские военные официально не комментировали атаку на нефтебазу в Белгороде, которую, по данным местных властей, осуществили украинские вертолёты. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что она создала "не лучший фон" для переговоров между делегациями России и Украины. Об отказе от переговоров речи не идёт.
В Украине погибли воевавшие на стороне РФ добровольцы из Южной Осетии и Абхазии
По информации ряда СМИ и Telegram-каналов, на войне в Украине погибли воевавшие на стороне России добровольцы из самопровозглашенных республик – Южной Осетии и Абхазии.
Сообщается, что заслуженный артист Южной Осетии Роберт Кулумбегов умер в бою в городе Ясиноватая Донецкой области Украины, а житель абхазского села Кутоли Ахра Киркинадзе – при взрыве снаряда в Донецке.
Ранее украинские военные заявили, что в ходе военных действий погибли российские военнослужащие с 7-й военной базы, которая дислоцируется на территории Абхазии.
По информации украинской стороны, от 4-й военной базы (Южная Осетия) были сформированы и отправлены в Украину три батальонно-тактические группы (БТГ) общей численностью до 1200 человек из российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы (Абхазия) были сформированы две батальонно-тактические группы, а это около 800 человек.
В Южную Осетию, по разным оценкам, уже вернулись около 300 военнослужащих. В голосовых сообщениях, которые быстро стали достоянием общественности, они рассказывают, что их бросили на убой без соответствующей экипировки и вооружения, и призывают соотечественников не ехать в Украину.
- 17 марта в Цхинвали с воинскими почестями похоронили российского сержанта Андрея Бакаева, погибшего на войне в Украине.
- С начала войны в Украине погибли четверо грузинских добровольцев, воевавших на украинской стороне.
«Проект»: среди врачей Путина есть хирург-онколог, специализирующийся на раке щитовидной железы
Владимира Путина нередко посещает врач, специализирующийся на хирургическом лечении онкологических заболеваний. Это утверждает издание "Проект", которое, как оно пишет, обнаружило список персональных врачей, сопровождающих президента России в его поездках. "Одним из практически постоянных спутников российского лидера оказался сотрудник Центральной клинической больницы Евгений Селиванов", – говорится в расследовании. Утверждается, что тема его диссертации – "Особенности диагностики и хирургического лечения больных раком щитовидной железы пожилого и старческого возраста", и только в Сочи этот человек прилетал к Путину не менее 35 раз.
В тексте прямо не утверждается, что Путин чем-то болен, и не называются конкретные диагнозы.
Как минимум в двух случаях "Проект" может утверждать, что Путину проводили либо операцию, либо очень серьезную процедуру, скорее всего, в области спины, пишет издание. Эти случаи совпадали с "исчезновениями" Путина из публичной сферы, на которые в своё время обращали внимание медиа.
Как говорится в расследовании, чаще всего одновременно с Путиным в Сочи пребывали в последние годы трое врачей – это отоларингологи Алексей Щеглов и Игорь Есаков и упомянутый выше хирург-онколог Евгений Селиванов. "За четыре года прилетал к Путину в Сочи 59 раз и пробыл рядом с ним 282 дня. Селиванов – 35 раз и 166 дней", – пишет издание "Проект". "Эта бригада присутствует подле Путина как во время официального пребывания в Сочи, так и в моменты "исчезновений" главы страны".
Помимо прочего, в расследовании, посвящённом здоровью Путина, говорится, что во время своих поездок на Алтай он якобы принимает ванны с экстрактом из молодых рогов оленей – пантов.
Журналисты обращают внимание на внезапный уход Путина на самоизоляцию в сентябре прошлого года. После этого случая со многими людьми, включая зарубежных лидеров и лиц из своего окружения, он стал общаться на большой дистанции – встречи российского лидера с визитёрами за большим столом даже стали интернет-мемом. "Это всё совсем неправильная информация. Тут все не соответствует действительности", – сказал "Проекту" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как пишет бывший главный редактор закрытой ныне радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, Дмитрий Песков назвал информацию "Проекта" выдумками и неправдой, а на вопрос "Верно ли, что президент Путин не болен раком?" ответил: "Верно".
Рак щитовидной железы относительно ряда других онкологических заболеваний характеризуется более благоприятным для пациентов прогнозом, он не столь агрессивен и во многих случаях поддаётся лечению.
Ликвидированная ныне компания Project media была ранее признана российскими властями "нежелательной организацией", после того как "Проект" опубликовал множество расследований об окружении Путина. Сейчас журналисты утверждают, что "Проект" не связан с "нежелательными организациями".
Госдеп США: мы не признаем попыток России разделить Грузию
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на ежедневном брифинге для прессы заявил, что «ни де-факто власти [Цхинвали], ни российское правительство не имеют права принимать решения о будущем Южной Осетии, которая является частью Грузии».
Речь идет о планах властей самопровозглашенной республики провести референдум по вопросу присоединения к РФ.
«Так же, как США не признали незаконный захват и попытку аннексии Россией Крыма в 2014 году, так же как мы не признали циничную попытку Кремля признать независимость т. н. «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины, как раз перед тем, как он начал свою неспровоцированное вторжение в Украину, мы не признаем результатов каких-либо усилий России или ее прокси по разделу суверенной территории Грузии», – сказал он.
Как пишет СОВА, представитель Госдепа вновь подтвердил неизменную приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Он призвал Россию прекратить оккупацию Абхазии и Южной Осетии, а также выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года и вывести войска на довоенные позиции.
На вопрос, исходят ли сегодня от России угрозы в отношении Грузии, Нед Прайс ответил, что США активно следят за ситуацией и разрабатывают план развития для всех возможных сценариев.
«Президент Путин показал, что он человек, который не уважает границы, который не уважает принципы территориальной целостности и суверенитета, и поэтому мы участвуем в разработке всех сценариев, но это не то, о чем я буду говорить публично», – отметил Прайс.
В Пензе ученики донесли на учителя за высказывания о войне в Украине
В Пензе школьники написали донос на учительницу, которая в разговоре с ними высказалась о войне в Украине. Об этом сообщает издание "7×7".
Восьмиклассницы записали на телефон разговор с учительницей по английскому языку, в котором она описала поведение России и то, что она творит на территории Украины. В результате запись попала в правоохранительные органы.
Запись этой беседы опубликовала Baza. По данным "Пензаинформ", разговор состоялся между учительницей Ириной Ген из училища олимпийского резерва и двумя восьмиклассницами, которым она объясняет, почему сорвалась их поездка на соревнования в Европу. "Пока Россия не научится вести себя цивилизованным образом, такое будет продолжаться" - ответила учительница, упомянув бомбежки украинских городов, Крым и малазийский "Боинг". На слова учениц, что они ничего об это не знают, Ирина Ген сказала, что в России тоталитарный режим и любое инакомыслие считается преступлением и, что ей за эти высказывания тоже грозит 15 лет.
30 марта в отношении Ирины Ген было возбуждено уголовное дело по статье о фейках про Вооруженные силы России. Статья, появившаяся в Уголовном кодексе РФ после вторжения в Украину, предусматривает наказание в виде штрафа до пяти миллионов рублей или лишения свободы на срок до 10 лет.
Учительнице, в отношении которой возбуждено дело, 55 лет, из которых более 20 она работает в школе.
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