Ураган в Сочи: погиб человек, 11,8 тысячи остались без электричества

В Сочи в ночь на воскресенье прошел мощный ураган. Сообщается об одном погибшем – на прохожего упало дерево, он скончался на месте. Всего ветром повалены более 80 деревьев.

11,8 тысяч местных жителей остались без света в результате повреждения электросетей. Как минимум на 11 домах повреждена кровля. Как сообщил мэр города Алексей Копайгородский, порывы ветра достигают 27–28 метров в секунду. Высота волн на побережье может превышать четыре метра.

Шторм и проливные дожди вызвали в центре города оползень, который повредил магистральный водопровод. Несколько улиц остались без водоснабжения. Местные власти организуют подвоз туда питьевой воды.

В аэропорту Сочи из-за погодных условий задержаны не менее 18 авиарейсов. Люди по несколько часов проводят в аэропортах и в ожидающих разрешения на взлет самолетах. Телеграм-канал Shot сообщает, что из-за задержек рейсов пострадали как минимум три человека: двум женщинам и ребëнку потребовалась медпомощь из-за плохой вентиляции на борту «Сочи – Москва». К стоящему в аэропорту самолету вызвали скорую помощь, пострадавшие госпитализированы.

Штормовое предупреждение в Сочи и окрестностях объявлено до конца понедельника. Мэр призвал горожан не выходить из домов и не подвергать себя опасности.