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Урожай украинского зерна может сократиться в два раза
Урожай украинского зерна в 2022 году может сократиться от обычных показателей в два раза, написал президент Украины Владимир Зеленский в твиттере. Конкретных данных он не привел.
«Наша главная цель - не допустить глобального продовольственного кризиса, вызванного российским вторжением», - написал Зеленский.
По данным Госслужбы статистики Украины, урожай зерновых и масличных культур в 2021 году составил 107 миллионов тонн. Украинская зерновая ассоциация в июне прогнозировала урожай в 2022 году на уровне около 66,5 миллионов тонн, уточняет РБК.
Из-за войны России с Украиной в заблокированных Черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупредила о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией о вывозе продовольствия из трёх украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного. Согласно договорённостям, для безопасного прохода судов будет создан безопасный коридор.
29 июля Украина заявила, что приступила к отгрузке первой партии зерна в турецкий сухогруз в Черноморске.
По информации CNN Turk, первые суда с украинским зерном выйдут с украинской территории уже 1 августа и прибудут 3 августа в Стамбул. Конвой будет состоять из 16 судов. Затем груз отправится в Сомали, время в пути может занять до полутора месяцев.
Всего из украинских портов должны вывезти 25 млн тонн продовольствия.
Другие новости дня
Суд оставил в предварительном заключении обвиняемых по делу об убийстве Мириана Кукава
Суд избрал предварительное заключение в качестве меры пресечения для обвиняемых по делу об убийстве тбилисского студента Мириана Кукава. Следующее судебное заседание по делу было назначено на 19 сентября, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Убийство произошло 28 июля, во время молодежной вечеринки на даче в поселке Цхваричамия, недалеко от Тбилиси. Главный обвиняемый по делу - 22-летний Давид Джиджеишвили, обвиняется в умышленном убийстве и хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
На заседании суда он признал, что Кукава скончался от нанесенных им ран, но отказался признать себя виновным в хулиганстве и сговоре.
Пятерым из обвиняемых предъявлено обвинение в групповом хулиганстве, что предполагает тюремное заключение от двух до пяти лет. Еще два человека обвиняются в даче заведомо ложных показаний и несообщении о тяжком преступлении, что наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.
Убийство Мириана Кукава, недавно ставшего студентом, произошло на праздновании дня рождения его подруги. На даче находились родители девушки, еще несколько взрослых и до 35 молодых людей, в том числе и несовершеннолетние. Как сообщила адвокат Пикрия Махарадзе, которая также была в качестве гостя, конфликт между молодыми людьми «возник буквально из ничего», после того, как кто-то задел другого плечом.
Мириан Кукава во время разборок получил ножевое ранение в область сердца. По словам адвоката, Мириан умер в машине, по пути в больницу, на руках у матери девочки, у которой был день рождения. Она же вызвала полицию. Хозяева дома также передали следственным органам записи с внешних камер наблюдения.
В Южной Осетии выпустили на волю четырех осиротевших медвежат
После адаптации из вольера на волю в Балтинском заповеднике самопровозглашенной республики Южная Осетия выпущены четыре осиротевших медвежонка.
«Медвежата адаптированы к жизни на воле, они проходили реабилитацию два с половиной месяца в вольере, кормили их кашами трижды в день в специализированной одежде, чтобы отучить от человека. В принципе, они уже способны выжить самостоятельно, но мы их подкармливаем, тем не менее, чтобы они не потеряли вес - зима на носу, продолжаем давать кашу, к которой присоединили фрукты. Воля у них «частичная», мы сняли сетку в сторону реки, куда они могут спускаться, купаться, могут бродить по окрестностям и возвращаться. Они уже возвращаются, почувствовав запах каши, далеко не уйдут, в этом месте много ежевики», - рассказала информагентству «Рес» руководитель югоосетинской природозащитной организации «Зеленая Алания» Залина Габаева.
Она поблагодарила егеря заповедника Лаврика Плиева, благодаря которому проходит уже второе спасение осиротевших медвежат и всех добровольцев.
Четыре медвежонка появились в Цхинвали в апреле, после того, как браконьеры убили их мать-медведицу. Мишек «разобрали» как котят, «Зеленая Алания» забила тревогу и объявила акцию по поиску медвежат. Помощь в поиске организации оказали добровольцы и журналисты республики.
Мишек переправили в Балтинский заповедник, где добровольцы построили для них вольер и началась реабилитация по технологии Тверского центра по реабилитации медвежат. Этот центр помогал югоосетинским природозащитникам адаптировать два года назад медвежат Машу и Дашу.
На сей раз процесс был осложнен тем, что медвежата попали к людям совсем крошечными и быстро стали ручными, а привычка к человеку, отсутствие страха перед ним - верная гибель животного на воле, где его подстерегают браконьеры, с которыми никак не могут справиться правоохранительные органы республики. Тем не менее, к всеобщей радости, реабилитация прошла успешно.
Руководитель «Зеленой Алании» поблагодарила все неравнодушных людей, которые помогали в процессе реабилитации медведей: студотряд ЮОГУ, студенческий клуб «Аполлон», Министерство обороны и многих других.
В новой морской доктрине Путин назвал НАТО и США главными угрозами
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении морской доктрины России. Указ вступает в силу в воскресенье, 31 июля.
Путин, принимая военно-морской парад в Санкт-Петебурге и Кронштадте, пояснил, что в доктрине обозначены «границы и зоны национальных интересов России». К ним российский президент отнес арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы.
Основными угрозами нацбезопасности в документе среди прочих называются рост активности НАТО, стремление США к доминированию в Мировом океане, территориальные претензии ряда государств к Москве, а также информационное и военное давление на Россию для снижения эффективности ее морской деятельности.
Впервые морская доктрина была принята в 2001 году. Последний раз документ обновляли летом 2015 года на фоне аннексии Крыма и расширения НАТО.
Один из самых богатых украинцев погиб при обстреле Николаева
Основатель украинской аграрной компании «Нибулон» и один из самых богатых украинцев Алексей Вадатурский и его супруга погибли в результате обстрела Николаева российскими военными в ночь на 31 июля. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким.
Гибель Вадатурского также подтвердили руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По данным СМИ, снаряд попал в дом бизнесмена.
«Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим», - написал Ким.
Алексею Вадатурскому было 74 года. По данным украинского Forbes, в 2021 году «Нибулон» был третьей аграрной компанией Украины по выручке. Компания занимается производством и экспортом сельхозпродукции, судостроением и перевозками.
В 2021 году Вадатурский занимал в списке самых богатых украинцев Forbes 24 место с состоянием 430 миллионов долларов.
В 2007 году бизнесмен получил звание Героя Украины.
Мэры Николаева и Харькова сообщили о сильных обстрелах
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил об обстреле города в ночь на воскресенье и назвал его «сильнейшим за все время». По словам Сенкевича, после нескольких взрывов вспыхнули пожары, есть разрушения и повреждения жилых домов. Сенкевич написал, что подробности спасательной операции будут обнародованы позже.
Также о серии взрывов утром в воскресенье сообщают власти Харькова. По словам мэра Игоря Терехова в городе сегодня была целая серия взрывов. Удар пришелся на Немышлянский район.
Активные боевые действия продолжаются и в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в субботу сообщил о постановлении правительства об обязательной эвакуации жителей подконтрольной Киеву Донецкой области. По словам Зеленского, для вывоза людей нужно только их согласие.
Ранее о предстоящей эвакуации жителей рассказала вице-премьер Ирина Верещук. Она объяснила решение проблемами с газоснабжением - в подконтрольной Украине части региона разрушены газопроводы, поэтому отопления зимой там не будет.
Минобороны России сообщения об атаках на Николаев и Харьков пока не прокомментировало. Российские военные утверждают, что не атакуют гражданскую инфраструктуру Украины и ведут огонь только по военным объектам.
Лидер ЕНД опровергает информацию о том, что Саакашвили намерен оставить политику
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия отрицает сообщения о том, что основатель партии Михаил Саакашвили намерен уйти из грузинской политики. Со слов Мелия, подобные разговоры – стратегия защиты, избранная адвокатами третьего президента.
«Во-первых, это не так. У защиты своя стратегия – это адвокаты, люди. Тогда, получается, что в течение всего процесса многомесячного общения мы лгали друг другу - или я Мише, или Миша мне? Это стратегия защиты. Да, я знаю что, пока этот режим не будет повержен, мы не сможем освободить [полит] заключенных, к сожалению, просто не сможем У юристов есть своя работа, и они делают ее хорошо, потому что там они профессионалы, но что касается Михаила Саакашвили и «Национального движения», то Саакашвили является основателем «Национального движения», неотъемлемой частью «Национального движения», - цитирует Мелия SOVA.
- Впервые об уходе Саакашвили из политики и из основанной им партии заговорил адвокат Валерий Гелбахиани, отметивший также, что основной вопрос, стоящий сегодня в повестке – спасение жизни третьего президента. Позже другой - адвокат Шалва Хачапуридзе - добавил: заявление в связи со своим уходом Саакашвили сделает сам, вероятной причиной может быть разочарование в соратниках.
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота РФ в Севастополе
В Севастополе, в аннексированном Крыму, беспилотник атаковал штаб Черноморского флота военно-морских сил Российской федерации. Об этом сообщил у себя в телеграме губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, пострадали пять человек - сотрудники штаба. Погибших нет.
Атака пришлась на российский праздник - День Военно-морского флота. Все праздничные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены, губернатор просит горожан оставаться дома. На месте событий ведут расследование сотрудники ФСБ.
Развожаев (который пишет в телеграме свою фамилию как «РаZVожаев») считает, что беспилотник принадлежал Вооруженным силам Украины.
В пресс-службе Черноморского флота сообщили, что в штабе сработало «маломощное взрывное устройство», установленное на самодельный дрон.
Россия пригласила ООН и Красный Крест расследовать удар по Еленовке
Министерство обороны России сообщило, что Москва официально приглашает экспертов ООН и Международного Красного Креста для расследования удара по колонии в Еленовке, передает Интерфакс. Ранее привлечения международных экспертов требовали и власти Украины. ООН и Красный Крест, со своей стороны, заявляли, что готовы отправить своих расследователей на место событий, как только им будет предоставлена такая возможность.
Один из бараков исправительной колонии в поселке Еленовка в Донецкой области был разрушен в ночь с 28 на 29 июля. Погибли минимум 53 из 193 содержавшихся там украинских военнопленных. Российское командование и пророссийские сепаратисты в Донецке заявляют, что удар по колонии был нанесен украинской армией с применением американской системы залпового огня HIMARS. Украинская сторона, напротив, считает, что колония в Еленовке стала жертвой атаки со стороны России и поддерживаемых ею войск самопровозглашенной «ДНР». Кроме того, в СМИ публикуются версии, в которых утверждается, что ракетного обстрела Еленовки не было, а здание, где содержались пленные, было взорвано изнутри.
- Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что пленные, которых «как сообщается, убила Россия», находились под ее правовой защитой в рамках международного гуманитарного права. Он пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.
- Преднамеренные атаки по гражданским объектам и убийство военнопленных расцениваются международным правом как военные преступления.
В Австрии врач покончила с собой из-за угроз антипрививочников
В Австрии покончила с собой врач, ранее подвергавшаяся травле со стороны «ковид-диссидентов». Как сообщает Reuters, сторонники теории заговора и противники вакцинации угрожали врачу убийством сначала в интернете, а потом стали приходить с угрозами в ее кабинет лично. Президент Австрии Александр ван дер Беллен призвал народ объединиться против ненависти и нетерпимости.
Тело врача Лизы-Марии Келлермайр было найдено в ее рабочем кабинете в пятницу, рядом была обнаружена предсмертная записка. Ранее Келлермайр неоднократно выступала в прессе с интервью, призывая бороться с эпидемией коронавирусной инфекции и вакцинироваться. Ее выступления вызывали жесткую реакцию так называемых ковид-диссидентов, которые угрожали врачу убийством как в интернете, так и лично, непосредственно на ее рабочем месте. Австрийская врачебная ассоциация сообщает, что многие медицинские работники подвергаются травле со стороны антипрививочников.
Австрия занимает одно из последних мест в западной Европе по охвату вакцинацией от COVID-19. В прошлом месяце австрийские власти отказались от планов сделать вакцинацию для взрослых обязательной, поскольку, как показали социологические вопросы, австрийцы скорее всего все равно саботировали бы эту меру. По данным социологов, не менее 13% жителей страны не готовы прививаться даже при условии обязательной вакцинации. В прошлом году в Австрии проходили многотысячные демонстрации против локдаунов и планов на обязательную вакцинацию.
Министр здравоохранения Австрии Йоханнес Раух в воскресенье в связи со смертью Келлермайр заявил, что ненависть в отношении конкретных людей непростительна и должна быть остановлена.
Власти Украины анонсировали обязательную эвакуацию жителей Донбасса
Правительство Украины введет обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
«В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение, все газопроводы, которые можно было отремонтировать, они отремонтировали, но, к сожалению, враг снова и снова уничтожает все, что могло бы зимой обогреть людей. Нет должного электроснабжения. Одним словом - тепла в Донецкой области в зимний период не будет», – сказала Верещук.
По ее словам, из Донецкой области планируется эвакуировать как минимум 200 тысяч человек. Вице-премьер отметила, что жители смогут отказаться от эвакуации в письменном виде, подтвердив, что осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.
Следующей для обязательной эвакуации может стать Запорожская область, 65% которой не имеет газоснабжения.
Адвокат: Саакашвили уходит из грузинской политики
Адвокат третьего президента Грузии Валерий Гелбахиани заявил, что Михаил Саакашвили намерен уйти из политики.
По словам Гелбахиани, основной вопрос, стоящий сегодня в повестке, это спасение жизни экс-президента.
«Главной задачей повестки дня стало сохранение и спасение его жизни. Поэтому все остальные вопросы сняты, в том числе политика. Он вообще уходит из грузинской политики, не только из «Национального движения». Теперь это вопрос жизни и смерти, а не политики. Очевидно, задача совсем другая, чем была до его возвращения», - цитирует Гелбахиани SOVA.
Напомним, Михаил Саакашвили был задержан осенью прошлого года после возвращения на родину. В знак протеста политик объявил голодовку, которую несколько раз прекращал и снова возобновлял. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, состояние его здоровья крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей. На сегодняшний день президент переведен из тюрьмы в клинику «Вивамеди».
Епископ Самтависский и Каспский Дамиан погиб в аварии в Центральной Грузии
Епископ Самтависский и Каспский Дамиан погиб сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия. Информацию подтверждает Патриархия Грузии.
Авария произошла в Центральной Грузии, в регионе Квемо Картли, недалеко от Марткопи. Автомобилем управлял водитель епископа. В аварии телесные повреждения получили и другие лица, они доставлены в ближайшее медицинское учреждение, отмечают в патриархии. Другие подробности ДТП не сообщаются.
«Выражаем скорбь в связи с кончиной владыки Дамиана и сочувствуем епархии Самтависи и Каспи», - сказано в сообщении.
Епископу Дамиану было 62 года. В миру Мамука Хупения постригся в монахи в 2004 году, епископом стал с благословения патриарха в 2013 году. Являлся членом Священного Синода патриархии.
В Грузии отказались от идеи снять российский аналог «Форта Боярд» в крепости Рабат
В Грузии отменили шоу «Форт Рабат» - российский аналог телеигры «Форт Боярд» собирались снять в крепости Рабат на юге Грузии. Размещенный в соцсетях анонс съемок приключенческого шоу в средневековой крепости в Грузии у многих вызвал возмущение. Начать съемки планировалось 7 августа – это совпадает с 14-й годовщиной грузино-российской войны.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», на Facebook уже была анонсирована акция протеста против съемок в Ахалцихе, где расположена крепость Рабат.
Директор крепости-музея Рабат Георгий Натенадзе сегодня подтвердил, что российская компания Qvevri Event действительно проводила с ними переговоры по поводу съемок.
Однако переговоры прекратились после того, как в соцсетях подняли шум, стало известно, что Qvevri Event принадлежит гражданину России, а проект планируется снимать на русском языке и для российского рынка.
Натенадзе отметил, что договоренность о проведении съемок в Рабате с российской компанией носила только предварительный характер. «У нас был разговор о том, чтобы предлагать эксклюзивные пакеты для посещающих Рабат туристов - участие в приключенческом шоу и съемки», - рассказал он журналистам.
По его словам, администрация крепости не заключала с российской компанией договор, не ставила подписей под чем-либо. «Один раз они приезжали на переговоры, обсудили, где можно проводить съемки, осмотрели крепость. Конечно же, ни российский, ни даже русскоязычный проект осуществлен здесь не будет», - сказал Натенадзе.
Между тем СМИ отмечают, что Qvevri Event продолжают распространять информацию о том, что в крепости Рабат будут проводиться съемки шоу.
В Грозном страдающей диабетом с осложнениями Зареме Мусаевой стало плохо на суде
В распоряжении Настоящего Времени оказалась аудиозапись из Ленинского районного суда города Грозного. Она была сделана пятого июля на предварительных слушаниях по резонансному делу Заремы Мусаевой. Это супруга бывшего федерального судьи, которую силовики буквально похитили из Нижнего Новгорода и вывезли в Чечню в январе этого года. У женщины серьезные проблемы со здоровьем – сахарный диабет с осложнениями. Пятого июля на предварительных слушаниях по уголовному делу Зареме Мусаевой стало плохо.
«В этот момент она упала на пол, то есть животом и лицом, и у нее был этот приступ, она дрожала», – рассказывает сын Мусаевой, правозащитник Абубакар Янгулбаев.
Такие приступы, по его словам, у женщины случаются регулярно. Зареме Мусаевой дают медикаменты, делают уколы, но из СИЗО по состоянию здоровья не отпускают, несмотря на диабет и осложнения. Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Ее сыновья Абубакар и Ибрагим – правозащитники и оппозиционеры. Чеченские власти связывают Янгулбаева с деятельностью движения 1ADAT, которое открыто критикует Кадырова и сайт которого в России заблокирован. В конце 2021 года Янгулбаевы сообщали о похищении десятков своих родственников в Чечне. Рамзан Кадыров лично назвал эту семью террористами. И обещал преследовать.
«Куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены», – заявил тогда Кадыров.
Но преследуют пока только мать. Сайди Янгулбаев, Абубакар и Ибрагим находятся за границей. Задержание Заремы Мусаевой в январе этого года вызвало огромный резонанс как в Чечне, так и на федеральном уровне. Дело комментировали в Кремле и даже в Госдепартаменте США. 20 января сотрудники МВД Чечни ночью ворвались в квартиру Мусаевой в Нижнем Новгороде. На видео, которое опубликовал Комитет против пыток, Мусаеву вели к машине по снегу босиком. Ей не дали одеться, не позволили взять с собой инсулин. Чеченские власти утверждали, что таким образом Мусаеву вывезли на допрос в качестве свидетеля. Однако вскоре на супругу бывшего судьи завели уголовное дело. Она якобы набросилась на участкового, который составлял протокол.
«Они прекрасно понимают, что не имеют право запрещать правозащитную и оппозиционную деятельность. Они не имеют право это объявлять, так как это против Конституции. Вот они через такие механизмы давят на нас», – объясняет действия чеченских силовиков Абубакар Янгулбаев.
Сейчас Зарема Мусаева ожидает в СИЗО Грозного следующих слушаний, которые назначены на восьмое августа. В деле будет новая судья, прошлый уже взял самоотвод. Ситуация осложняется тем, что адвокаты Мусаевой заметили за собой слежку. Пятого июля, в день предварительных слушаний, неизвестные преследовали защитников в аэропорту, в суде и в кафе. На видео, которое предоставили адвокаты, особенно часто мелькает мужчина в клетчатой рубашке. Всего адвокаты насчитали семь или даже восемь преследователей. Чем может грозить такая слежка в Чечне?
«Есть несколько вариантов. Вариант номер один: она ничем не будет грозить, поскольку это просто собирание информации о том, чем занимаются адвокаты, с кем встречаются адвокаты. Второй вариант: это попытка морального и психологического давления на нас. Об иных вариантах я думать и рассуждать не хочу», – говорит адвокат Мусаевой Александр Караваев.
Об иных вариантах заставляют думать многочисленные нападения на правозащитников в Чечне. Адвокаты уже подали заявление в ФСБ на имя главы службы Александра Бортникова: они утверждают, что за ними ведется незаконное наружное наблюдение. В документе сказано, что, учитывая специфику дела и угрозы, которые звучали со стороны руководства Чечни в адрес семьи Янгулбаевых, адвокаты считают, что существует реальная угроза их жизни и здоровью.
- 20 января в Нижнем Новгороде сотрудники МВД Чечни ворвались в квартиру Мусаевой и насильно вывезли ее на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Во время задержания она была избита и потеряла сознание, а чеченские силовики не позволили ей ни одеться, ни взять инсулин, в котором она постоянно нуждается, так как страдает диабетом.
- Рамзан Кадыров не скрывает истинных причин задержания Мусаевой – по его словам, семейство Янгулбаевых связано с оппозиционным телеграм-каналом 1ADAT. С 21 по 24 января глава Чеченской Республики посвятил этой теме 10 текстов и видео в собственном телеграм-канале. 1 февраля депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что «днем и ночью, не жалея жизни, имущества и потомства» будет преследовать семью Янгулбаевых.
- Сначала Мусаевой назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело – якобы она набросилась на составлявшего протокол участкового и, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, «чуть не лишила его глаза». Адвокат смог впервые попасть к Зареме Мусаевой лишь через две недели после ее похищения. Во время суда по мере пресечения обвиняемая была без сознания.
CNN: Россия тайно вывозит из Судана золото
Россия тайно вывозит из африканского государства Судан золото, маскируя это под экспорт других товаров, в частности печенья. Это утверждается в расследовании CNN.
Всего, как утверждается, за последние полтора года из Судана в Россию было отправлено не меньше 16 самолетов с золотом. При этом, по данным источников, в схеме участвует военное руководство Судана, которое позволяет вывозить золото в обход установленных правил и тем, как утверждается, лишает страну сотен миллионов долларов дохода. Как отмечает CNN, военное руководство Судана становится все более пророссийским - в обмен на поддержку со стороны Москвы, которая, в частности, де-факто поддержала переворот в 2021 году, который укрепил власть военных. CNN цитирует отставного чиновника США, который предполагает, что переворот был поддержан Россией именно с целью добиться от суданских властей беспрепятственного доступа к природным ресурсам.
Утверждается, что важную роль в сделках между Москвой и Хартумом играет Евгений Пригожин. О деятельности его компаний, как и предположительно связанной с ним «ЧВК Вагнера», в Африке и в Судане в частности сообщалось и ранее. Как утверждает CNN, в Судане связанной с Пригожиным компании M-invest принадлежит компания Meroe Gold, которая одновременно добывает золото и предоставляет охранные услуги. По данным центра «Досье», операции, связанные с вывозом суданского золота, курирует Александр Кузнецов (известный как Ратибор или Радимир), который назван в расследовании одним из высокопоставленных деятелей ЧВК Вагнера.
Как отмечает CNN, российская экспансия в Судане началась вскоре после аннексии Крыма. Поставки золота считаются эффективным средством для обхода западных санкций. CNN утверждает, что обращался за комментариями в МИД, Минобороны России и группе компаний, которыми руководит Пригожин. Никто из них не ответил на запрос.
Глава британской разведки МI-6: Россия «выдыхается»
Глава британской разведки MI-6 Ричард Мур высказал мнение, что российские войска в Украине «выдыхаются». Об этом он написал в твиттере, прокомментировав видео британского Минобороны о предполагаемых ошибках, совершенных Россией при подготовке войны и в ее ходе.
В видео, в частности, утверждается, что российские войска потеряли в Украине «десятки тысяч» человек, а потери боевой техники становится все труднее восполнять. Проверить правильность этой оценки в условиях войны не представляется возможным. Минобороны России с марта перестало сообщать данные о потерях.
Минобороны ранее заявляло, что в так называемой спецоперации участвует достаточное число военных, и каких-либо мобилизационных мероприятий не планируется. При этом известно, что во многих российских регионах идут кампании по набору добровольцев на войну.
В очередном ежедневном отчете британской военной разведки о ходе боевых действий говорится, что украинским войскам, вероятно, удалось отразить последние попытки наступления под Донецком. О наступлении на Авдеевку, Марьинку и ряд других пунктов, где линия фронта оставалась неизменной с 2014 года, несколько дней назад сообщали российские и пророссийские телеграм-каналы, однако о каких-либо существенных успехах наступления не сообщалось.
Также в отчете британской разведки сказано, что российские военные навели понтонные переправы в Херсонской области, - в попытке компенсировать потерю сообщения через Антоновский мост, серьезно поврежденный украинскими ударами.
- Российское командование перебрасывает дополнительные подразделения к границе с оккупированной частью Харьковской области Украины. Об этом со ссылкой на данные спутниковой съемки Planet Labs сообщает проект «Схемы» украинской редакции Радио Свобода. По мнению опрошенных «Схемами» военных экспертов, в дальнейшем эти подкрепления могут быть использованы армией РФ на Изюмском и Славянском направлениях на востоке Украины, где идут упорные бои.
- В результате обстрела Николаева российскими войсками минувшей ночью погиб по меньшей мере один человек, шестеро ранены. Ракеты попали в многоэтажные жилые дома, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. Сегодня же стало известно, что в больнице скончались двое жителей Николаева, получивших тяжелые ранения вчера в ходе обстрела, когда осколки снарядов упали на автобусную остановку.
- В занятом российскими войсками Энергодаре (Запорожская область) минувшей ночью были уничтожены три единицы российской военной техники. Они находились перед гостиницей, в которой проживают российские военные и технические специалисты.
- В ночь на субботу ракетному обстрелу вновь подвергся Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов.
- По информации Днепропетровской областной администрации, город Никополь был обстрелян из ракетных установок «Град». Одно здание уничтожено, 15 повреждены, пострадавших, по предварительным данным, нет.
МО РФ опубликовало список 48 пленных, как утверждается, погибших в Еленовке
Минобороны России в субботу опубликовало список с личными данными, включая фамилии, имена, отчества и даты рождения, украинских военнопленных, которые, как утверждается, погибли накануне в колонии в Еленовке в Донецкой области. Российская сторона утверждает, что украинские военные обстреляли территорию колонии из РСЗО HIMARS, Украина это отрицает и обвиняет Россию в гибели пленных.
В списке 48 имен. Указано, что всего погибших 50, имена двоих не установлены. Подлинность указанных в списке имен пока не подтверждена. Опубликован также список, как утверждается, раненых в Еленовке, в нем 73 имени.
В заявлении Минобороны России утверждается, что в результате удара по Еленовке, находящейся под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов, погибли или получили ранения большинство из содержавшихся там 193 украинских пленных.
О гибели десятков украинских военных в Еленовске стало известно накануне утром. Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что украинские военные не производили артиллерийского или ракетного обстрела Еленовки. Украинский Генштаб обвинил в обстреле российских военных. Как говорится в заявлении, вооруженные силы РФ «осуществили прицельный намеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка Донецкой области, [чтобы] обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки пленных и расстрелы».
Из заявлений украинских официальных лиц следует, что обстрел - только одна из версий случившегося; еще одна версия - сработавшее взрывное устройство. В совместном заявлении украинских силовых ведомств, выложенном в телеграм-канале СБУ, случившееся в колонии названо «террористическим актом» и «массовым убийством», совершенным Россией. Заявляется, что украинская армия наносит удары только по военным объектам. Авторы обращения потребовали от ООН и международного Красного креста отреагировать на случившееся, и отправить в колонию инспекционную миссию.
Независимых свидетельств о подробностях случившегося в Еленовке пока нет. Российские государственные СМИ, а затем и журналисты Reuters показали кадры разрушенного здания - утверждается, что это один из корпусов колонии. На кадрах видны обожженные фрагменты тел людей. Американский Институт изучения войны утверждает, что «это не те повреждения, которые мог бы нанести удар ракетами HIMARS».
В Чите объявлен режим ЧС, затоплены сотни домов
В Чите из-за наводнения власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Затоплены пригородные дачные территории и несколько городских улиц. В Читинском районе вода затопила пять населенных пунктов и 15 дачных кооперативов, сообщила пресс-служба МЧС России. Спасатели занимаются эвакуацией людей, сообщает Сибирь.Реалии.
По последним сообщениям, наводнение в Чите затопило 599 жилых и дачных домов, а также 1049 участков.
Накануне спасатели сообщили об эвакуации 132 жителей, в том числе 25 детей. Утром 30 июля жители запросили помощь в эвакуации еще из двух дачных кооперативов «Береговой» и «Островок». О пострадавших не сообщается.
Администрация городского округа ввела режим ЧС из-за паводка на реке Чита. В городе развернуты четыре пункта временного размещения людей. В Чите электроснабжение отключено в восьми затопленных дачных кооперативах и на нескольких улицах, чтобы не допустить электротравм.
Уровень воды на реке Читинка также поднялся до критической отметки. Сообщается, что вода перелилась через федеральную трассу «Амур». По опасному участку запрещено движение грузового и пассажирского транспорта.
Посольство РФ в Лондоне призвало повесить бойцов украинского «Азова»
В официальном твиттере посольства России в Великобритании в пятницу было опубликовано пожелание, чтобы бойцы украинского полка «Азов» были не просто казнены, но непременно повешены. Твит был опубликован спустя несколько часов после гибели в колонии в Еленовке (Донецкая область) десятков украинских военнопленных, в том числе бойцов «Азова», в которой Киев обвиняет Россию.
«Боевики «Азова» заслуживают казни, но не расстрела, а повешения, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают позорной смерти», - сказано в твите российского посольства в Лондоне. К нему прикреплена ссылка на видео, опубликованное на Youtube-канале посольства. В этом видео мужчина и женщина, называющие себя жителями Мариуполя, утверждают, что украинские военные стреляли по ним с территории завода «Азовсталь».
Слова про повешение на видео произносит один из участников сюжета, однако российское посольство никак не обозначило, что речь идет о цитате и что оно как-то дистанцируется от них. В комментариях под видео многие пользователи сомневаются, что герои сюжета действительно описывают реальные события.
Соцсеть не стала удалять твит российского посольства. Она снабдила его текстом о том, что твит нарушает правила в отношении разжигания ненависти, однако доступ к нему не закрыт, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя твит, назвал Россию «страной-террористом», отметив, что в XXI веке на дипломатическом уровне рассказывать о казни через повешение «могут только дикари и террористы».
В одном из предыдущих постов в твиттере российского посольства гибель украинских пленных в Еленовке названа «новым способом сказать «Героям слава»« - вслед на Минобороны России, посольство обвиняет в обстреле колонии Украину.
«Азов» был создан в 2014 году как добровольческое формирование, у его истоков стояли активисты крайне правых взглядов. Впоследствии полк был включен в состав Национальной гвардии Украины. Бойцы «Азова» участвовали весной 2022 года в обороне Мариуполя, несколько сот их было взято в плен. Впоследствии несколько десятков было обменяно на российских пленных. Российская пропаганда часто упоминает «Азов» в качестве примера якобы процветающего в Украине нацизма.
На территории, контролируемой сепаратистами так называемой «ДНР», официально имеется смертная казнь. Россия, признавая независимость «ДНР», признает и право сепаратистов казнить осужденных ими людей - в отличие от подавляющего большинства стран мира. На данный момент к смертной казни были приговорены трое иностранных граждан, воевавших в составе Вооруженных сил Украины и взятых в плен. Двое из них - британцы. По так называемому уголовно-исполнительному кодексу «ДНР», смертная казнь осуществляется путем расстрела. Пока ни одной официальной казни сепаратистами совершено не было.
Глава МИД Венгрии: Не предоставлять Грузии статус кандидата в ЕС – ошибка Брюсселя
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что решение Брюсселя не предоставлять Грузии статус страны-кандидата в ЕС является ошибкой.
«К сожалению, Брюссель не так давно принял ошибочное решение, когда Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС», - заявил Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, пишет агентство «Новости-Грузия».
По мнению главы МИД Венгрии, Грузия и население страны заслужили статус кандидата.
«Я думаю, что Грузия и население Грузии заслужили этот статус, и решение не предоставлять этот статус Грузии противоречит интересам не только Венгрии, но в целом интересам и попытке усиления ЕС. Это решение - неуважение к грузинскому народу и упущенная возможность», - сказал Сийярто.
Глава МИД Венгрии также отметил, что правительство Венгрии включило Грузию в список стран, граждане которых смогут приехать в Венгрию на определенный срок на работу. «Также я рад, что товарооборот между Грузией и Венгрией увеличивается, и в этом году этот показатель удвоился», - отметил глава МИД Венгрии.
В отличие от Украины и Молдовы, Грузия в июне не получила статус кандидата в ЕС - для этого страна должна до конца года выполнить установленные Еврокомиссией приоритеты, то есть провести реформы судебной системы, улучшить выборное законодательство и ситуацию со свободой СМИ.
Месяц назад, во время визита в Тбилиси 24 июня, Петер Сийярто впервые заявил о том, что решение не предоставлять Грузии статус страны-кандидата в ЕС - это упущенная возможность и неуважение к Грузии. Он также считает, что «матрица» принятия решений в ЕС зачастую «основана только на субъективных взглядах некоторых людей». Глава МИД Венгрии подчеркнул, что в мире сейчас происходят «исторические изменения» и заметил общность позиций Грузии и Венгрии в связи с войной в Украине.
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию
Утром 30 июля российский «Газпром» приостановил экспорт газа в Латвию «в связи с нарушением условий отбора газа». Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне латвийская газовая компания Latvijas gaze сообщила, что начала закупать российский газ через посредника. Нового поставщика глава компании Айгарс Калвитис не назвал, сославшись на «коммерческую информацию». По словам Калвитиса, у компании нет возможности купить газ непосредственно у «Газпрома», так как расчет за него идет в рублях. Посредник же продает газ за евро.
- В середине июля сейм Латвии одобрил полный запрет на импорт газа из России с 2023 года. В 2021 году около 90% купленного Латвией газа приходилось на российские поставки.
- Латвия входит в список «недружественных» России стран наряду с еще 47 странами и территориями, включающими государства Евросоюза, Великобританию, США, Канаду и Японию. Согласно указу президента России Владимира Путина, с 1 апреля 2022 года эти страны обязаны платить за российский газ в рублях.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ. При этом Россия прекратила поставки в ряд стран Евросоюза, а некоторые страны сами отказались от российского газа.
Трагедия в Гудаури: из ущелья подняли тела всех погибших
Сегодня утром завершилась операция по поднятию из ущелья в Гудаури тел восьми человек, находившихся на борту потерпевшего крушения вертолета пограничной полиции, сообщает МВД Грузии.
По данным департамента автомобильных дорог, час назад было восстановлено движение на 94-м км автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Спасательно-поисковые работы на месте падения вертолета продолжались практически всю ночь и завершились только сегодня утром. Из-за этого на близлежащей трассе движение было запрещено для всех видов автотранспорта, пишет агентство «Новости-Грузия».
Вертолет МИ-8, принадлежащий пограничной полиции МВД Грузии, накануне потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури. На борту вертолета находились четверо летчиков, двое спасателей и двое врачей. Они направлялись в горы, чтобы оказать помощь парапланеристам, потерпевшим крушение несколькими часами раньше. Трагедия в Гудаури унесла жизни девяти человек – восьми граждан Грузии и одного иностранного туриста.
Согласно постановлению правительства, 30 июля в Грузии объявлено днем траура – государственные флаги приспущены на всех административных зданиях, а на зданиях МВД – еще и флаги ведомства.
NYT: Госсекретарь США не готов признать Россию спонсором терроризма
Госсекретарь США Энтони Блинкен не готов принять решение о признании России государством-спонсором терроризма, несмотря на соответствующую резолюцию Сената США и призывы влиятельных американских политиков, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Как пишет издание, глава американского дипломатического ведомства опасается, что признание России спонсором терроризма вынудит его ввести санкции против некоторых союзников США, поддерживающих деловые отношения с Россией, и затруднит поддержание дипломатических связей с Россией даже на нынешнем минимальном уровне.
"Цена, которую Россию заставили платить мы и другие страны совершенно равна той, которая бы последовала в результате признания России страной-спонсором терроризма. То есть практические последствия того, что мы уже делаем те же самые", - заявил Энтони Блинкен во время пресс-конференции в четверг. По его словам, любое решение по этому поводу должно базироваться на существующем юридическом фундаменте. Госсекретарь Блинкен выступил с этим заявлением после одобрения Сенатом резолюции с призывом внести Россию в список стран-спонсоров терроризма. Эта резолюция формально является лишь рекомендацией. Право выносить решения по этому вопросу принадлежит государственному секретарю. Однако в Палату представителей был внесен законопроект, в случае одобрения которого, администрация будет вынуждена признать Россию страной-спонсором терроризма.
Признание России страной-спонсором терроризма повлечет введение новых санкций как против Кремля, так и против стран, продолжающих вести бизнес с Россией. Это также позволит гражданам вчинять иски российскому правительству в американских судах и, потенциально, получать компенсацию за счет арестованных российских государственных активов.
Причиной крушения вертолета в Гудаури мог быть ветер
Бывший глава пограничной авиации Грузии Шамиль Кортошидзе считает, что трагедия в Гудаури, где потерпел крушение вертолет МВД Грузии, могла произойти из-за перемены ветра, пишет агентство «Новости-Грузия».
Вертолет, на борту которого вместе с пилотами было восемь человек, включая двух врачей и двух спасателей, накануне, 29 июля, потерял управление, упал и взорвался в ущелье близ курорта Гудаури. Вертолет МИ-8 направлялся для спасения двух парапланеристов после того, как их летательный аппарат врезался в скалу и они оказались подвешенными над ущельем.
Кортошидзе подчеркнул, что командир экипажа вертолета Заза Лория имел 32-летний стаж полетов и участия в спасательных операциях.
«Я бы не сказал, что к случившемуся привела ошибка экипажа, или неисправность техники. Наверное, подействовал фактор ветра. В том месте, где упали парапланеристы, вертолет оказался в непосредственной близости к скале. Я думаю, что в то время, когда началась спасательная операция, ветер изменился, в результате чего вертолет повернулся и хвостом ударился о скалу. После столкновения вертолет по инерции отбросило назад, и хвостовая часть начала вибрировать. В это время пилот попытался остановить вертолет и поврежденный хвост переломился. На кадрах видно, что после этого вертолет стал неуправляемым», - сказал Кортошидзе в интервью телекомпании «Пирвели».
Сегодня в Грузии день траура по погибшим в результате крушения вертолета в Гудаури.
По словам бывшего главы пограничной авиации Грузии, создана специальная комиссия, которая будет расследовать трагедию в Гудаури. Кортошидзе подтвердил, что комиссии предоставят так называемый «черный ящик», куда записывается разговор членов экипажа, из которого можно понять причину аварии.
«До тех пор, пока комиссия не завершит работу, у нас не будет точной информации», - сказал Кортошидзе.
Отвечая на вопрос, не является ли вертолет МИ-8, выпущенный еще при СССР, неудобным для спасательных операций, Кортошидзе сказал, что вертолеты МИ-8 – хорошие машины и в условиях Грузии у них «нет аналогов». Он также исключил, что вертолет был неисправным. «Заза Лория был не только капитаном экипажа, но и заместителем главы управления полетами, человек с большим опытом», - подчеркнул Кортошидзе.
У Грузии нет ни одного специального вертолета для проведения спасательных операций – Служба по управлению чрезвычайными ситуациями использует для вывоза терпящих бедствие людей из горных мест и для тушения пожаров вертолеты пограничной службы.
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