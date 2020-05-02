США уплатят России около 660 тысяч долларов за «гуманитарную помощь»

Россия представила Соединенным Штатам счет на почти 660 тысяч долларов за медицинское оборудование, средства защиты и дезинфекции, доставленные 1 апреля специальным рейсом в нью-йоркский аэропорт имени Кеннеди. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на данные Федерального управления по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Согласно перечню, представленному FEMA, в Нью-Йорк были доставлены 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 4 тысячи боевых противогазов М-95, 15 тысяч респираторов, дезинфицирующие средства для рук, хирургические перчатки и медицинская одежда. Россия представила счет на 569 тысяч 283 доллара.

Согласно источникам АВС, значительная часть этого оборудования оказалась бесполезной по разным причинам. Аппараты для вентиляции легких не могли быть сразу пущены в дело потому, что они рассчитаны на напряжение в 220 вольт. Противогазы М-95, предназначенные для защиты от химической и биологической атаки, закрывают все лицо и поэтому непригодны для использования в условиях ухода за пациентами в больницах.

Представили американской администрации заявили о том, что весь груз был передан властям Нью-Йорка и Нью-Джерси. Власти двух штатов не ответили на вопросы ABC нашло ли российское оборудование применение в американских больницах.

Отправка Россией медицинского оборудования и средств защиты в Соединенные Штаты была первоначально представлена Москвой как гуманитарная акция, пожертвование, сделанное по просьбе президента Трампа, высказанной во время телефонного разговора с президентом Путиным. Вслед за этим последовало разъяснение Госдепартамента о том, что медицинский груз был закуплен Соединенными Штатами.

Президент Трамп, поблагодаривший Россию за помощь, стал объектом критики в Соединенных Штатах. Его оппоненты заявили, что он способствовал Кремлю в проведении пропагандистской акции.