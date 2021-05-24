США назвали арест Романа Протасевича "шокирующим актом режима Лукашенко"

США "решительно осуждают" посадку самолета компании Ryanair с использованием истребителя и последующий за этим арест экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича в Минске. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Он потребовал освободить основателя Протасевича. По его мнению, "возмутительный акт режима Лукашенко" подверг опасности больше 120 пассажиров, в том числе граждан США.

Госсекретарь добавил, что США координируются по этому вопросу с ЕС, Литвой и Грецией. Вашингтон поддержал "скорейшее заседание" Совета Международной организации гражданской авиации. США также считают, что требуют расследования сообщения об участии белорусских служб безопасности в этом инциденте и об использовании военной авиации для сопровождения пассажирского самолета.

"Соединенные Штаты в очередной раз осуждают продолжающееся преследование режимом Лукашенко и произвольные задержания журналистов. Мы поддерживаем белорусский народ в его стремлении к свободному, демократическому и процветающему будущему и поддерживаем его призыв к режиму уважать права человека и основные свободы", – написано в заявлении.

Кроме того, глава комитета сената США по иностранным делам Роберт Менендес вместе с коллегами из Великобритании, Германии, Чехии, Латвии, Литвы, Ирландии и Польши предложил запретить любые полеты над Беларусью и ввести санкции против Минска. Об этом говорится в заявлении на сайте главы комитета.

"Использование истребителей для перехвата гражданского рейса Ryanair является актом пиратства… Эти безрассудные действия поставили пассажиров и экипаж под большую угрозу . До проведения расследования мы призываем отстранить Беларусь от организации и ввести запрет на все полеты над Беларусью, включая полеты в страну и из нее",– говорится в заявлении.

Политики также предложили запретить Беларуси использовать возможности Интерпола и "других международных организаций для дальнейших атак на демократию в Европе". Они призвали освободить основателя Nexta Романа Протасевича.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска 23 мая около 13:00 по местному времени. Пилоты получили сообщение о минировании на борту. Аэропорт Минска заявил, что пилоты сами запросили посадку.

Официальное белорусское информагентство БелТА передало, что по приказу Лукашенко "для сопровождения пассажирского самолета" в небо подняли истребитель МиГ-29.

Когда борт оказался на земле и пассажиров стали досматривать, одного из основателей и бывшего главного редактора телеграм-канале Nexta Романа Протасевича задержали. Позже стало известно, что вместе с ним задержали и его девушку.

В Беларуси Протасевича и создателя Nexta Степана Путило обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и возбуждение социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям – 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.



В ноябре 2020 года власти внесли Путило и Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. При этом уголовных дел по "террористическим" статьям на них не заводили.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и один из лидеров демократической оппозиции Павел Латушко призвали расследовать задержание борта с Протасевичем. Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал немедленно освободить Романа.

В МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Беларуси Наталью Садовскую.

МИД Австрии потребовал освободить Протасевича и расследовать инцидент с посадкой самолета в Минске.