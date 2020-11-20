Выборы в США: в Джорджии после пересчета голосов побеждает Байден

Ручной пересчет бюллетеней в традиционно республиканской Джорджии подтвердил, что победителем выборов в штате, состоявшихся 3 ноября, является Джо Байден. Об этом заявил госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер, передает Голос Америки.

Пересчет был инициированы после того, как неофициальные результаты голосования показали, что Байден набрал приблизительно на 14000 голосов больше, чем Трамп.

Штат сертифицирует победу Байдена, подчеркнул Раффенспергер. По его словам, результат пересчета очень близок к тому результату, о котором было сообщено в ночь выборов.

По официальным данным, опубликованным на сайте секретаря штата Джорджия, на выборах в штате с перевесом в 12 284 голоса победил Джо Байден, за которого проголосовали 2 475 141 человек. Дональд Трамп по итогам пересчета набрал 2 462 857 голосов. Пересчет привел к незначительному повышению результатов Трампа на 0,0099%, сообщили в аппарате секретаря штата Джорджия.

В то же время суд штата Аризона отклонил иск, поданный республиканцами с целью запретить властям Аризоны объявить Джо Байдена официальным победителем выборов, сообщает Голос Америки. По данным Edison Research, Байден победил Трампа в Аризоне с перевесом более чем в 10 000 голосов.

В последние дни Трамп неоднократно делал не получившие подтверждения заявления о массовых фальсификациях. Однако все попытки его команды оспорить результаты голосования в судах оказались неудачными. При этом, согласно результатам опроса Reuters / Ipsos, около половины сторонников президента считают эти претензии обоснованными.

Республиканцы попросили судью распорядиться о проведении новой проверки бюллетеней, утверждая, что при подсчете голосов были нарушены законы штата. Судья не стал объяснять причин отказа принять иск, однако добавил, что вскоре он опубликует более развернутое решение по этому делу.

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США считает, что Дональд Трамп ведет себя безответственно, пытаясь оспорить результаты голосования. "Я думаю, что мы являемся свидетелями чего-то невероятно безответственного", – сказал демократ в ходе пресс-конференции.

Но, уверен Байден, "в конце концов мы ясно дадим понять, что победили". "Я уверен, он знает, что не победил и не может победить, и мы будем приведены к присяге 20 января ", – добавил Байден.