Уволен замминистра инфраструктуры Украины, заподозренный в коррупции

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе прокомментировал обвинение, прозвучавшее на телеканале CNN в адрес Грузии.

Задавая вопрос президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен об обходе санкций, введенных против России, журналистка Кристиан Аманпур привела в пример Грузию.

Кобахидзе вновь обвинил Аманпур в распространении дезинформации, добавив, что CNN – не рядовой медиа ресурс, а из обозначенного факта прекрасно видно «насколько масштабна координация, направленная против национальных интересов Грузии».

«В 2022 году по сравнению с 2021 годом рост общего объема экспорта Грузии составил 33 процента, за этот же период экспорт в Россию увеличился всего на 7 процентов. В это же время экспорт из Грузии в Китай увеличился на 20%, в Азербайджан — на 27%, в Турцию — на 35%, в США — на 36%, в Болгарию — на 67%, в Армению — на 129% и в Казахстан — на 148%. Доля экспорта в Россию в общем объеме экспорта Грузии в 2022 году не только не увеличилась, но значительно сократилась, что безошибочно подтверждает ложность информации, распространенной журналистом CNN», – отметил он.

Как пишет СОВА, председатель «Мечты» утверждает, что на импорт из Грузии приходится всего 0,3% общего объема импорта в России.

«Также следует отметить, что в 2022 году более 3/4 товаров, экспортируемых из Грузии в Россию, составляли алкогольные и безалкогольные напитки, сельскохозяйственная продукция и ферросплавы», – говорит он.

При этом председатель партии привел статистику товарооборота ЕС с Россией.

«Наряду с критикой нашей страны за поддержание торговых отношений с Россией, страны ЕС ежедневно платят сотни миллионов евро за импортированные из России товары. Кроме того, в феврале-августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года импорт из России в Германию увеличился на 33%, на 24% в Польшу, на 100% в Италию, на 84% во Францию, на 51% в Нидерланды, на 78% в Бельгию, на 132% в Венгрию», – заявил Кобахидзе.

Ранее Ираклий Кобахидзе уже комментировал этот эпизод. В частности, он заявлял, что журналист CNN задал вопрос «на основании фейковой статьи».

«Есть серьезные силы, которые мы называем «партией глобальной войны», мы точно знаем, что под этим подразумевается. Мы знаем партию глобальной войны, которая заинтересована в вовлечении Грузии в войну и пытается сделать это различными формами и методами», – сказал он.