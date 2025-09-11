«Ужасающий и позорный факт» – Кавелашвили и Кобахидзе осудили убийство Чарли Кирка

Грузинские власти осудили убийство известного американского консервативного активиста Чарли Кирка, совершённое во время его выступления в Университете долины Юты.

Президент Михаил Кавелашвили назвал случившееся «ужасающим преступлением», связав его с консервативными взглядами Кирка и его критикой «псевдолиберальной идеологии».

«Чарли Кирк стал очередной жертвой либерального фашизма. Ещё более ужасающими являются циничные комментарии сторонников псевдолиберальной идеологии по поводу этой трагедии. Соучастниками его убийства являются все, кто поощряет насилие, травлю и навязывание уродливой идеологии», – написал Кавелашвили, чью легитимность не признают оппозиция и часть общества.

Премьер Ираклий Кобахидзе резко осудил произошедшее, назвав убийство «ужасающим и позорным фактом».

«Мы видим, куда так называемые либералы и псевдолибералы ведут современный мир. Это тревожные, катастрофические тенденции. Их проявлением стала и акция, устроенная потерявшими лицо либеральными активистами перед нашим штабом (в Тбилиси - ред.)», – заявил Кобахидзе.

Он также раскритиковал часть грузинских активистов и пользователей соцсетей, которые, по его словам, «встретили убийство со смехом».