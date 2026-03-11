В Абхазии из-за дронов объявляли режим «беспилотная опасность»

В Абхазии 11 марта вновь сообщали о полётах дронов. Был объявлен режим «беспилотная опасность».

В Министерстве обороны самопровозглашённой республики заявили, что «силы ПВО и дежурные подразделения Вооружённых сил контролируют воздушное пространство». Ведомство призывало граждан соблюдать меры безопасности во избежание несчастных случаев.

«Немедленно покиньте открытую местность. Отойдите на расстояние не менее 100 метров за ближайшие здания или деревья. Не находитесь в прямой видимости летательного аппарата. Предупредите об опасности окружающих. Не пытайтесь сбить аппарат подручными средствами и не прикасайтесь к обломкам — они могут быть заминированы или содержать радиоактивные вещества», — говорилось в сообщении, опубликованном агентством «Апсныпресс».

Позднее ведомство сообщило об отмене режима и снятии угрозы.

В социальных сетях сообщалось о пролёте дронов в Гагре и селе Абгархук.

«Я до сих пор в шоке — шла с ребёнком, он пролетел мимо нас», — цитирует местную жительницу один из телеграм-каналов.

По неподтверждённым данным, беспилотник в Гагре упал. Официальные ведомства эту информацию не комментировали.

Абхазский лидер Бадра Гунба затронул тему дронов на встрече в Очамчире. Он заявил, что не намерен нагнетать панику среди населения, поскольку вся необходимая работа по защите ведётся планомерно и системно благодаря «скоординированным действиям с Россией и регулярным учениям».

Гунба также отметил, что вопросы безопасности, актуальные 30 лет назад, остаются таковыми и сегодня, и выразил обеспокоенность тем, что «Грузия, получающая поддержку, в том числе военную, от иностранных государств, не собирается отказываться от своих реваншистских настроений».

«Это создаёт потенциальные угрозы, к которым необходимо быть готовыми. В 1993 году мы победили страну с населением в пять миллионов человек, но сегодня методы ведения войны существенно изменились, и мы должны быть готовы», — сказал Гунба.

4–5 марта в Абхазии сообщали о «массированном налёте» беспилотников. В Министерстве обороны заявили, что в абхазском воздушном пространстве было зафиксировано около 30 дронов, большинство из которых, по официальным данным, удалось сбить. 5 марта в Сухуми прошло внеочередное заседание Совета безопасности, посвящённое «нарушению воздушного пространства Абхазии беспилотными летательными аппаратами». Секретарь Совбеза Рауль Лолуа заявил, что «определить происхождение беспилотников пока не удалось — потребуется дополнительное время для изучения их типа и целей».