В Абхазии вновь объявляли режим «беспилотной опасности»

На территории Абхазии вновь был объявлен режим «беспилотной опасности», заявили в Минобороны самопровозглашённой республики.

«Силы ПВО и дежурные подразделения Вооружённых сил контролируют воздушное пространство», – говорилось в сообщении.

Ведомство во избежание несчастных случаев попросило граждан:

немедленно покинуть открытую местность, отойти на расстояние не менее 100 метров за ближайшие здания или деревья;

не находиться в прямой видимости летательного аппарата;

предупредить об опасности окружающих.

«Не пытайтесь сбить аппарат подручными средствами и не прикасайтесь к обломкам – они могут быть заминированы или содержать радиоактивные вещества», – заявили в ведомстве.

Спустя около получаса в ведомстве сообщили, что сигнал «опасность атаки беспилотных воздушных судов» отменён:

«На данный момент угрозы нет. Благодарим за спокойствие и соблюдение правил безопасности».

В соцсетях сегодня, в отличие от предыдущих случаев, о конкретных пролётах дронов не сообщалось.

4–5 марта в Абхазии рассказали о «массированном налёте» беспилотников. В Министерстве обороны заявили, что в абхазском воздушном пространстве было зафиксировано около 30 дронов, большинство из которых, по официальным данным, удалось сбить. 5 марта в Сухуми прошло внеочередное заседание Совета безопасности, посвящённое «нарушению воздушного пространства Абхазии беспилотными летательными аппаратами». Секретарь Совбеза Рауль Лолуа заявил, что «определить происхождение беспилотников пока не удалось – потребуется дополнительное время для изучения их типа и целей».

Ранее украинские эксперты в разговоре с «Эхом Кавказа» предположили, что Абхазия, вероятно, не является целью украинских беспилотников, а ударные дроны держат курс на объекты Сочи и других городов юга России.