В Абхазии водители фур недовольны усилением проверок на КПП «Псоу»

В соцсетях сообщили о забастовке, объявленной на КПП «Псоу» водителями большегрузного транспорта. Причиной стало ужесточение требований к таможенному оформлению грузов, из-за чего на де-факто границе образовалась очередь из фур.

Как сообщили изданию «Аиашара» владельцы грузовиков, согласно действующим правилам, каждый многотонный автомобиль, перевозящий товары — в том числе продукты питания, — должен полностью разгружаться для проведения досмотра. По их словам, сама инициатива направлена на усиление контроля, однако вызывает вопросы время и порядок её реализации.

Водители утверждают, что таможенный терминал на «Псоу» не оснащён необходимой техникой и персоналом для проведения полной разгрузки.

«Нет даже грузчиков, которые могли бы выгрузить, например, 20 тонн продукции и затем загрузить её обратно», — рассказал один из владельцев большегруза.

По словам перевозчиков, одновременная разгрузка нескольких фур может парализовать работу пункта пропуска. Особую обеспокоенность вызывает возможная порча скоропортящихся продуктов в тёплое время года, пока машины будут ожидать повторной загрузки.

Водители заявляют, что проблема назревала давно, однако именно сейчас они решили привлечь к ней внимание. Они выразили надежду, что смогут донести свою позицию до лидера самопровозглашенной республики Абхазия Бадры Гунба.

Позже в пресс-службе абхазского лидера, который отправился с визитом в Россию, рассказали, что Гунба провел встречу с водителями.

«Президент поручил соответствующим службам упростить процедуры и организовать работу более эффективно, привлекая больше сотрудников, чтобы минимизировать трудности для водителей. Гунба подчеркнул, что упрощение процедуры досмотра не должно навредить интересам республики. Учитывая важность таможенных платежей для бюджета, президент поручил обеспечить строгий контроль над всеми ввозимыми товарами», – сказано в сообщении.

Гунба призвал Государственный таможенный комитет и другие ведомства «повысить качество и оперативность работы, сохраняя высокий уровень государственного контроля».

12 февраля начальник пограничного управления СГБ Рустам Латипов сообщил «Аиашара», что возмущение водителей накануне вылилось в несанкционированную акцию протеста на КПП «Псоу». По его словам, ситуация связана с требованиями таможенной службы, а заместители председателя таможенного комитета направлены на границу для урегулирования конфликта.

В абхазском таможенном комитете и российских ведомствах ситуацию пока не комментировали.