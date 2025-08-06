В Абхазию впервые прибыла «Комета» из Сочи

Пассажирское судно на подводных крыльях «Комета» впервые за послевоенные годы прибыло из Сочи в самопровозглашённую республику Абхазия. В сухумском морском порту его встретили абхазский лидер Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Судно под названием «Космонавт Павел Попович» преодолело маршрут за 2 часа 20 минут. Представитель Абхазского морского пароходства в разговоре с ТАСС уточнил, что это был тестовый рейс.

Как пишет «Апсныпресс», решение наладить морское сообщение между Россией и Абхазией было принято 12 июля на совещании в сухумском порту, в котором участвовали Бадра Гунба и Сергей Кириенко.

Ранее между Россией и Абхазией было восстановлено авиасообщение.