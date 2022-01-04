Протесты охватили почти весь Казахстан. Полиция применяет газ и гранаты 

Во вторник почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими против повышения цен на автомобильное топливо - с одной стороны, и полицией, спецназом и военными - с другой.

Отмечается, что участники протестов, которые продолжаются в Казахстане уже третий день, расширили свои требования - вплоть до ухода из политики председателя Совета безопасности страны Нурсултана Назарбаева, который, как считают митингующие, передал власть своему преемнику Касыму-Жомарту Токаеву лишь формально.

Так в Нур-Султане многотысячная толпа прошла колонной по городу, скандируя "Старик, уходи!". В ответ власти ввели в город армейские части и подразделения спецназа, которые применили против протестующих газ и светошумовые гранаты. Несмотря на это протестующие не расходятся, пытаясь занять центральную площадь города. О количестве пострадавших и задержанных точной информации нет.

В Алма-Ате, по предварительным данным, задержаны более 200 человек. В городе перекрыта центральная площадь и прилегающие к ней улицы – туда не пускают пешеходов и автотранспорт. Сообщается о многочисленных стычках участников протестов с полицией, которая применяет спецсредства. Ряд СМИ называют происходящее "уличными боями".

Днём в Актобе, на северо-западе Казахстана, водители автомобилей прорвали полицейское оцепление и прошли к зданию городского акимата.

В Актау протестующие, заняв одну из площадей, потребовали встречи с президентом Токаевым.

В Караганде собравшиеся потребовали отставки правительства.

В Атырау, по сведениям агентства КазТАГ, силовики пытались перекрыть дорогу большой колонне протестующих, но люди прорвали оцепление и начали собираться на центральной площади Исатая и Махамбета. Рядом с местом митинга были замечены десятки грузовиков Нацгвардии, полицейские автомобили, автобусы и спецтехника.

Вечером власти Казахстана стали блокировать на территории страны интернет и мобильную связь. Пользователи сообщают о проблемах в работе почти всех социальных сетей, включая Telegram и Facebook.

Вместе с тем глава страны Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации, в котором заверил, что "власть в стране не падёт". Он призвал граждан, особенно молодёжь, "не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности". Токаев также заявил о призывах атаковать служебные помещения военных и гражданских ведомств, которые звучат на площадях. "Это преступление, за которым может последовать наказание", - отметил он.