В Алматы при пожаре в хостеле погибли 13 человек

В самом населённом городе Казахстана – Алматы – при пожаре в хостеле погибли 13 человек. Об этом пишет Радио Азаттык.

По данным полиции, среди погибших девять казахстанцев, двое россиян и двое граждан Узбекистана. Остальные эвакуировались самостоятельно. Среди них много иностранцев.

Предварительно, в хостеле находились 72 человека. В ДЧС Алматы сообщили, что хостел открылся полтора месяца назад и разрешения на эту деятельность не получал. В помещении не было огнетушителей, но сработала сигнализация.

По словам акима города Ерболата Досаева, по нормативным актам Минздрава размещать постояльцев в подвальных помещениях запрещено. Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия. Также возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.