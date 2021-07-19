В Англии снимают многие ограничения, хотя заболеваемость COVID-19 высокая

В Англии, начиная с 19-го июля, названного "днём свободы", снимаются почти все коронавирусные ограничения, несмотря на то что уровень заболеваемости COVID-19 держится почти на рекордных отметках из-за более заразного индийского штамма "дельта".

Карантинные меры действовали примерно 17 месяцев и были отменены спустя лишь несколько часов после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак объявили о вынужденном 10-дневном карантине после контакта с заразившимся коронавирусом. Позитивный тест на COVID-19 оказался у министра здравоохранения Саджида Джавида, прошедшего полный курс вакцинации. Джонсон и Сунак контактировали с ним 16 числа.

В настоящий момент в Великобритании ежедневно регистрируется более 50 тысяч новых случаев заражений, что лишь немногим уступает пику эпидемии в стране в январе этого года.

Борис Джонсон заявляет, что вопреки тревожным показателям пришло время вновь открывать экономку, так как примерно 90 процентов взрослого населения уже сделали хотя бы один укол вакцины, а 68 процентов – имеют две прививки, то есть вакцинированы полностью.

Штамм "дельта", который впервые был выявлен в Индии, поэтому и называется индийским, вызывает растущее беспокойство во многих странах. Правительства вынуждены либо ужесточать меры, либо возвращать те, что ранее уже были отменены.

Во Вьетнаме, как и в других частях Юго-Восточной Азии, сейчас наблюдается высокий уровень заболеваемости. В регионах на юге страны введён двухнедельный локдаун.

На севере Африки, в Тунисе, сейчас регистрируется один из самых высоких в мире суточный прирост новых заболевших и самый высокий на континенте уровень смертности.

В США чиновники из системы здравоохранения предупредили, что в предстоящие месяцы может быть всплеск заболеваемости среди десятков тысяч американцев, только ожидающих вакцинации, а также тех, кто отказывается делать прививки. Отмечается, что в США 99 процентов случаев госпитализации и смертей от COVID-19 приходится на тех, кто не имеет прививок. 59 процентов американцев сейчас вакцинированы полностью. Более двух третей из тех, кто может записаться на прививку, получили хотя бы один укол. За последние две недели уровень заболеваемости в США удвоился и составляет почти 30 тысяч в день. Это значительно меньше, чем на пике в январе, но тревожная тенденция роста сохранется.