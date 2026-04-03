В аннексированном Крыму разбился российский истребитель Су-30. Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на Минобороны России.

Самолет потерпел крушение около 11:00 по московскому времени «при выполнении планового учебно-тренировочного полета». По данным ведомства, судно выполняло полет без боекомплекта.



Экипаж самолета катапультировался и эвакуирован поисково-спасательной командой.

31 марта в аннексированным Крыму разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26, на его борту находились 30 человек – семь членов экипажа и 23 пассажира. Судно, как заявило Минобороны РФ, выполняло плановый полет. СМИ со ссылкой на источники писали, что судно «врезалось в скалу». Предварительная причина крушения – «техническая неисправность».

Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источник из числа военнослужащих Северного флота РФ и жительницу Североморска, которая потеряла в авиакатастрофе родственника сообщила, что среди погибших мог находиться генерал-лейтенант Александр Отрощенко. По данным телеграм-канала «Досье шпиона», в авиакатастрофе также погибли шестеро офицеров штаба Северного флота.