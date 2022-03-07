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В Анталье 10 марта состоится встреча глав МИД России и Украины
В Турции в городе Анталья 10 марта состоятся переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулеба. Об этом заявил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу.
В МИД России подтвердили, что запланирован "контакт" Лаврова и Кулебы с участием главы МИД Турции. О том, что будут обсуждать министры, не говорится.
С начала вооружённого вторжения России в Украину Турция пытается играть посредническую роль, её президент Реджеп Эрдоган говорил по телефону с президентами двух стран и заявлял, что готов организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Турция поддерживает территориальную целостность Украины и поставляет ей оружие, но при этом отказывается вводить санкции против России.
В понедельник должен пройти третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси. Российская делегация во главе с Владимиром Мединским уже прибыла в Беловежскую пущу. Начало переговоров намечено на 17.00 мск.
Ожидается, что их предметом станут прежде всего гуманитарные вопросы, в том числе вывоз мирных жителей из городов, на которые наступают российские войска. Накануне член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что теоретически договорённости с Россией возможны по всем вопросам, даже о внеблоковом статусе Украины, но не по вопросу о признании аннексии Крыма и независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". В Кремле настаивают, что требования России остаются неизменными.
Другие новости дня
В Абхазии частично сняты ограничения на подачу электроэнергии
В Очамчирском, Гульрипшском, Ткварчельском и Гальском районах самопровозглашенной республики Абхазия сняты дневные ограничения на подачу электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».
Снятие ограничения связано с увеличением притока воды в Джварское водохранилище – до 50 кубометров в секунду.
«Ограничения в тёмное время суток сохраняются. В случае ухудшения ситуации на Джварском водохранилище, ограничения будут введены вновь», – сообщает «Черноморэнерго».
В декабре прошлого года в Абхазию начались поставки электроэнергии из России, однако сообщалось о «недостаточной мощности перетока». Работа Ингурской гидроэлектростанции же была ограничена из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище.
Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение иска Украины против России
Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал рассмотрение иска Украины против России. Киев обвиняет Москву в неверном толковании международной конвенции о геноциде. Согласно позиции истца, злоупотребление конвенцией использовано российскими властями для вторжения на украинскую территорию.
Президент России Владимир Путин неоднократно использовал термин геноцид для определения событий в украинском Донбассе с 2014 года и до начала украинской войны. Киев просит суд принять обеспечительные меры по своему иску. А именно — потребовать от России остановить военное вторжение.
На заседании суда в понедельник нет представителя от России, сообщила судья Джоан Донохью в начале заседания, его трансляция ведётся онлайн. Представитель Украины Антон Кориневич заявил, что намерен доказать несостоятельность обвинений в геноциде, которые Москва выдвинула против Киева перед военным вторжением.
Стало известно о еще нескольких погибших в Украине чеченцах
Оппозиционные чеченские блогеры и Telegram-каналы сообщают об убитых в Украине чеченских военных. Проживающий в Турции Хасан Халитов опубликовал скриншоты с фотографиями силовиков из республики с соболезнованиями от родственников и знакомых.
Также распространяются аудиозаписи, на которых женщина на чеченском языке рассказывает о том, что все четверо ее сына убиты, пишет портал Кавказ.Реалии.
"Ты его ждешь, никто тебя не осуждает. Я сама четырех сыновей похоронила. Никто тебя не осудит из-за того, что ты их любишь. Пусть Аллах сделает так, чтобы ты их нашла. Пусть все сыновья вернутся домой здоровыми и свободными", - говорит женщина.
Халитов заявил, что по его данным, все сыновья автора аудиозаписи погибли в Украине.
Информация об убитых чеченских военных также распространяется через чаты в Whatsapp, а также через Instagram-аккаунты.
По данным источников Кавказ.Реалии в Чечне, в различных населенных пунктах региона - например, в Шали, Автуры - состоялись похороны убитых.
На опубликованных скриншотах показываются нашивки с несколькими чеченскими фамилиями, как утверждается, убитых бойцов. При этом с начала военной агрессии России на территории Украины официально сообщается всего о двух случаях смерти среди военных из Чечни.
- О гибели российских военнослужащих в ходе вторжения в Украину уже заявили глава Дагестана Сергей Меликов, глава Калмыкии Бату Хасиков, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
- 6 марта стало известно о гибели еще как минимум трех военнослужащих из Дагестана во время военного вторжения России в Украину. Это два уроженца села Хучни Табасаранского района Дагестана и один житель Карабудахкентского района. О их гибели сообщили на официальных страницах местные администрации.
- Генеральный штаб вооруженных сил Украины предоставил обновленные данные о потерях российских военных. 7 марта ВСУ сообщило, что потери России составили 11 тысяч человек, уточняя, что в эту цифру входят и раненые.
- 2 марта Минобороны России впервые отчиталось о потерях на Украине: по информации ведомства, погибли 498 военных.
Грузия не попала в перечень недружественных России стран
Правительство РФ утвердило перечень недружественных России стран. В него вошли: Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
В перечень не вошла Грузия, отказавшаяся присоединяться к санкциям Запада против России.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству определить перечень стран, совершающих «недружественные действия» против РФ, российских юридических лиц и физических лиц.
Согласно указу Путина от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.
Министр экономики Грузии назвал число россиян, приехавших в страну
По словам министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили, в последние дни в страну из России въехали порядка 20-25 тысяч человек. Столько же россиян, по его словам, приезжали в Грузию до начала пандемии коронавируса.
Давиташвили отрицает, что приезд россиян связан с определенными рисками. Он добавил, что правительство не рассматривает возможности введения визового режима для граждан России.
То, что граждане РФ выбирают Грузию, Давиташвили объяснил так: «Грузия — один из редких островков свободы в регионе».
Он также подчеркнул, что возможность легального трудоустройства должна быть предоставлена всем, пишет СОВА.
«Граждане России, приезжающие сегодня в Грузию… Грузия является одним из редких островов свободы в регионе, который интересен гражданам многих стран, в том числе соседних. Он интересен с той точки зрения, что людям предоставляется возможность свободной деятельности, Грузия всегда была открыта и открыта сейчас, в течение десятилетий это было нашей экономической политикой. Мы пытались привлечь как можно больше людей для работы. У нас открытый, либеральный торговый режим», – сказал глава Минэкономики.
Как сообщалось ранее, на фоне войны в Украине и введенных Западом санкций, граждане России массово начали переезжать в Грузию. Грузинские власти заявляют, что на этом этапе массового наплыва иностранных граждан не наблюдается, однако, судя по активности в соцсетях, число желающих приехать в Грузию растет с каждым днем. Параллельно грузинское общество ответило волной недовольства: в соцсетях призывают не сдавать квартиры россиянам, а также ввести визовый режим с РФ.
Украина отвергла российский вариант маршрута гуманитарных коридоров
Минобороны России заявило, что утром в понедельник объявляет режим тишины с 10:00 мск и открывает гуманитарные коридоры из украинских городов Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.
Гуманитарные коридоры открываются с учетом "катастрофической гуманитарной обстановки" и по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину - сказано в сообщении Минобороны. В Елисейском дворце, однако, отрицают, что просьба была сформулирована именно так. В канцелярии французского президента заявили, что он призвал Путина прежде всего прекратить наступательные действия и бомбёжки, а также обеспечить защиту мирного населения.
В сообщении описаны маршруты гуманитарных коридоров, причём если из Мариуполя и Сум предполагается выезд или в Россию, или на запад, на ту территорию Украины, где нет российских войск, то из Киева предложен выезд лишь в Беларусь через территории, занятые российскими военными, а из Харькова - только в Россию.
Министр правительства Украины Ирина Верещук подтвердила получение предложения российской стороны. Она отметила, что Украина не согласна с предложенными маршрутами гуманитарных коридоров - украинская сторона против их открытия в сторону России и Беларуси. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского назвал российский вариант маршрутов "аморальным" и созданным для "телевизионной картинки" того, как Россия якобы помогает мирным жителям. Украина призвала Россию открыть "реальные" гуманитарные коридоры.
В результате российского вторжения несколько крупных городов Украины оказались под ударами, некоторые из них в окружении или полуокружении. Речь идёт о Чернигове, Харькове, Сумах, наиболее угрожающая ситуация в Мариуполе, который фактически блокирован. Во время прошлых режимов тишины в субботу и воскресенье для попытки вывода мирного населения из Мариуполя перемирие в том районе не соблюдалось, жители не смогли покинуть город. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве перемирия.
В ночь на понедельник в ряде регионов Украины продолжались бои и обстрелы. Сообщается, что при обстреле предположительно из РСЗО были повреждены жилые дома в Николаеве. Есть разрушения и в Харькове.
Администрация украинского посёлка Гостомель под Киевом, занятого российскими войсками, сообщила о гибели главы посёлка Юрия Прилипко. Сообщается, что он был убит при раздаче гуманитарной помощи. Российская стороны сообщение пока не комментировала.
Сегодня 12-й день российского вооружённого вторжения России в Украину.
Цены на газ, нефть, металлы, пшеницу на мировых рынках бьют рекорды
На мировых биржах в понедельник резко растёт стоимость сырья. Главная причина - российское вооружённое вторжение в Украину. Сказывается также эффект санкций, введённых против России странами Запада в ответ на агрессию.
Цены на газ в Европе превысили 3000 долларов за тысячу кубометров – это исторический рекорд. За день газовые фьючерсы с поставкой в апреле на бирже ICE подорожали почти в полтора раза.
Растёт цена на нефть - стоимость барреля Brent достигла 130 долларов, это максимальное значение за несколько лет. Цены растут на фоне обсуждения в США возможного отказа от поставок российской сырой нефти.
Стоимость алюминия, меди и палладия обновила исторический максимум. Россия является одним из ведущих экспортёров этих металлов. Отмечается также рост цен на пшеницу.
Московская биржа сегодня закрыта. На международных торгах курс рубля утром в понедельник вновь резко упал, достигнув 138 рублей за доллар - сообщает The Bell. Перед началом военной операции в Укране доллар стоил около 80 рублей.
В Грузии выявили минимальное с начала октября число новых случаев коронавируса
За сутки в Грузии выявили 910 новых случаев коронавируса. По данным портала datacov.moh.gov.ge, это – минимальный показатель с 4 октября прошлого года. Число новых заражений не превышает тысячу впервые с 3 января текущего года.
Накануне провели 6685 тестов: PCR-тестов – 2236, экспресс–тестов на антиген – 4449. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 13,61%, за последние 14 дней составляет 20,44%, за неделю – 17,28%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 16 398. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 32 пациента.
Выздоровел еще 8081 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 626 282, выздоровевших – 1 562 614.
За сутки вакцинированы от коронавируса лишь 92 человека, всего использовано вакцин – 2 577 637.
Гарибашвили: Мы сохраним в стране мир, безопасность и стабильность
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что в стране сохранится мир и её жителям ничего не угрожает.
«Несмотря на вызовы и провокации, мы сохраним в стране мир, безопасность и стабильность для наших граждан, для страны. Население должно быть спокойным, нам ничего не угрожает. Мы должны продолжать строить страну так же спокойно и решительно», – заявил Гарибашвили сегодня на заседании правительства.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Гарибашвили, которого оппозиция постоянно критикует за неприсоединение к западным санкциям, установленным из-за войны в Украине, вновь назвал происходящие там события «неприемлемыми».
«То, что происходит в Украине, категорически неприемлемо. Мы надеемся, что международное сообщество сделает все возможное, чтобы эта война закончилась как можно скорее», – отметил Гарибашвили.
Грузинский премьер подтвердив солидарность и поддержку Украине и украинскому народу.
Гарибашвили напомнил, что для помощи украинскому народу из Грузии было отправлено 140 тонн гуманитарной помощи. Премьер отметил, что этот процесс будет продолжаться.
«На то, что происходит в Украине, тяжело смотреть. Еще раз, от имени правительства хочу выразить нашу полную солидарность и поддержку Украине и украинскому народу. Мы поддерживаем Украину на всех уровнях, мы поддерживаем её политически на всех международных уровнях, и, конечно, мы будем продолжать это делать», – добавил Гарибашвили.
Опубликована запись угроз и избиений задержанной в московском ОВД
Число задержанных на антивоенных акциях в России 6 марта почти достигло 5 тысяч человек - по подсчётам ОВД-Инфо (внесено в реестр "иноагентов"). Известно о задержаниях в 65 городах России. МВД утверждает, что задержано было более 3-х тысяч человек.
Более 30 человек, задержанных на антивоенных митингах, заявили об избиениях в отделах полиции, сообщает проект "Апология".
26-летняя москвичка Александра Калужских, задержанная на акции протеста в Москве и доставленная в ОВД "Братеево", заявила об избиениях, угрозах и оскорблениях со стороны сотрудников правоохранительных органов. Она передала изданию Sota аудиозапись, на которой слышны звуки ударов и оскорбления в ответ на её отказ давать показания в соответствии с 51-й статьёй Конституции.
"Били по ногам, по голове. Облили водой. Сорвали маску, вырвали телефон из рук, кинули в стену, дважды. В конце подняли, вытерли отпечатки. Хватали за волосы, водили в разные стороны. Обзывали. В кабинете были две девушки, они просто смотрели на пытки", – приводит слова Калужских "Настоящее время". "Новая газета" публикует полную расшифровку этого допроса. На записи, в частности, предположительно сотрудник полиции угрожает женщине расправой, утверждая при этом: "Путин на нашей стороне".
Член Общественного совета МВД, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов потребовал от министра внутренних дел Владимира Колокольцева незамедлительно провести проверку этих сообщений и дать процессуальную оценку действиям своих подчиненных. В МВД пока ситуацию не комментировали.
В Петербурге возбудили два уголовных дела против демонстрантов по обвинению в насилии к сотрудникам полиции. Есть задержанные по этим делам.
Акции против российского вторжения в Украину, которое российские власти требуют называть специальной военной операцией, прошли 6 марта в 65 городах. Они не были согласованы, точное число их участников трудно определить. По данным ОВД-Инфо, по числу задержанных это самая крупная акция в новейшей истории России. Общее число задержанных на антивоенных акциях с 24 февраля превысило 13 тысяч человек.
Екатерина Котрикадзе и Тихон Дзядко находятся в Тбилиси
Глава информационной службы российского независимого телеканала «Дождь» Екатерина Котрикадзе и её супруг, главный редактор канала Тихон Дзядко находятся в Тбилиси. В столицу Грузии семья Дзядко-Котрикадзе прибыла в ночь с 6 по 7 марта, пишет СОВА.
Журналисты рассказали о причинах, вынудивших телекомпанию «Дождь» временно прекратить вещание.«Правящая партия России приняла закон, который предусматривает 15-летний тюремный срок лишь за то, что ты работаешь. Принят закон, который фактически запрещает работу журналиста в России. Путин решил пойти ва-банк. Это момент, когда он должен записать свое имя в истории и делает все для этого. Маски сняты – для тех, кто считал его правителем другого типа», – сказала Котрикадзе телеканалу Formula.
«Была установлена военная цензура, из-за которой независимые СМИ закрылись, были заблокированы или просто не смогли продолжить работу из-за сложившейся ситуации. У нас было два выбора – либо закрыться, потому что мы не могли говориться правду, либо продолжать работать и транслировать ложь. Мы выбрали первый, т.к. не могли лгать нашим зрителям», – добавил Тихон Дзядко.
Ранее сообщалось, что журналиста канала «Дождь» Михаила Фишмана не пустили в Грузию. В беседе с грузинской службой Радио Свобода Михаил Фишман, в частности, сказал:«Мне больше не с чем это связать, это очевидно, что меня не пустили именно потому, что я – известный журналист в России. Ну, что я могу сказать? Это внутреннее дело Грузии. Это демонстрация отношения в моем лице к независимой российской журналистике, которая сейчас испытывает риски, которые не испытывала никогда. На сегодня это уже предельная степень, и грузинское государство показало, как оно к этому относится, мне кажется».
- 2 февраля руководство «Дождя», признанного в РФ «иностранным агентом», заявило, что канал временно приостанавливает свою работу. Генеральный директор Наталья Синдеева объяснила это решение внесением поправок в Уголовный кодекс России – т. н. «законом о фейках».
- За распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и, в частности, о т. н. «специальной военной операции» в Украине теперь журналистам может грозить до 15 лет тюрьмы. По словам Синдеевой, после принятия закона «работать практически будет невозможно».
«Агентство»: не менее 150 журналистов покинули РФ после начала войны
Не менее 150 журналистов покинули Россию после начала вооружённого вторжения в Украину. Таковы подсчёты издания "Агентство".
Главная причина отъезда - фактическое введение в России военной цензуры. По принятым на днях законам, за распространение так называемых фейков о деятельности Вооружённых сил грозит лишение свободы, а за "дискредитацию" армии и отрицание правильности её использования за рубежом - сначала административный штраф, а затем тоже уголовное дело. Кроме того, были заблокированы сайты множества изданий, среди которых "Медуза", "Медиазона", Би-би-си, DW, Радио Свобода и его проекты. Ликвидирована радиостанция "Эхо Москвы", приостановили работу "Дождь", Colta и другие издания.
Во многих СМИ, как отмечает "Агентство", уехала значительная часть журналистов – например, почти вся московская редакция "Медузы". Уехала также часть журналистов "Дождя", "Эха Москвы" и "Новой Газеты", а также многие сотрудники корпунктов и бюро зарубежных СМИ. Некоторые журналисты сообщили об отъезде публично, например, главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, ведущий этого же канала Михаил Фишман, главный редактор издания Republic Дмитрий Колезев, кинокритик Антон Долин.
Поступают сообщения уже о десятках административных дел по статье о дикредитации армии. Речь идёт например о призывах на антивоенные акции протеста. Суд в Кемерово 6 марта оштрафовал местного жителя на 60 тысяч рублей по этой статье. Ранее сообщалось о штрафе для жительницы Костромы. Суд Красноярска оштрафовал активистку Веру Котову за надпись "Нет Войне" на заснеженном гранитном памятнике Владимиру Ленину.
Как сообщает "Медиазона", полицейские задержали настоятеля церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново Костромской области Ивана Бурдина и составили на него протокол по новой статье КоАП за высказывания во время проповеди против войны и ссылку на петицию «Нет войне» на сайте Change.org, размещенную на страничке прихода. Как говорится в протоколе, священник "совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, которые проводят специальную операцию на основании решения Президента РФ и постановления совета Федерации Федерального собрания РФ", в частности внушал прихожанам церкви "информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов Украины (Киева, Одессы, Харькова и др.), убийствах жителей Украины (братьев и сестер во Христе)". На сайте прихода и в социальных сетях действительно размещены посты с призывами прекратить войну.
По информации "Сетевых свобод" и краснодарского адвоката Михаила Беньяша, еще как минимум на несколько десятков человек составили протоколы, но наказание им пока не назначено - пишет "Медуза".
Минобороны РФ опять объявило о «гуманитарных коридорах»
Как утверждается - по просьбе Макрона
Минобороны России заявило, что утром в понедельник объявляет режим тишины с 10:00 мск и открывает гуманитарные коридоры из украинских городов Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.
Гуманитарные коридоры открываются с учетом "катастрофической гуманитарной обстановки" и по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину.
В сообщении описаны маршруты гуманитарных коридоров, причём если из Мариуполя, Харькова и Сум предполагается выезд или в Россию, или на запад, не ту территорию Украины, где нет российских войск, то из Киева предложен выезд лишь в Беларусь через территории, занятые российскими военными.
Комментария украинской стороны пока не было.
Во время прошлых режимов тишины в субботу и воскресенье для попытки вывода мирного населения из Мариуполя перемирие в том районе не соблюдалось, жители не смогли покинуть город. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве перемирия.
В ночь на понедельник в ряде регионов Украины продолжались бои и обстрелы. Сообщается, что при обстреле предположительно из РСЗО были повреждены жилые дома в Николаеве. Есть разрушения и в Харькове.
Администрация украинского посёлка Гостомель под Киевом, занятого российскими войсками, сообщила о гибели главы посёлка Юрия Прилипко. Сообщается, что он был убит при раздаче гуманитарной помощи. Российская стороны сообщение пока не комментировала.
Сегодня 12-й день российского вооружённого вторжения России в Украину.
Хакеры Anonymous взломали российские гостелеканалы
Международная группа хакеров Anonymous сообщила о взломе российских государственных телеканалов.
«Хакерский коллектив Anonymous взломал российские потоковые сервисы Wink и Ivi, а также телеканалы Россия 24, Первый канал, Москва 24, чтобы транслировать военные кадры из Украины», – говорится в сообщении.
Хакеры запустили обращение от имени граждан России, выступающих против войны с Украиной, а также кадры войны в Украине. Были использованы, в частности, материалы Настоящего времени.
Также хакеры сообщили, что взломали канал Russia Today (RT) во Франции, транслируемый со спутника Russian Express.
Вместо контента канала на своих экранах зрители наблюдали текстовое обращение от граждан России и кадры бомбежек Харькова, размещенные на Youtube-канале грузинского портала SOVA.
Далее появились обращения Андрея Макаревича, Валерия Меладзе, Леонида Бараца и Лии Ахеджаковой, выступивших против российской военной агрессии в Украине.
В России закрываются магазины Tommy Hilfiger, Calvin Klein и Warner's
Американская компания PVH Corp., владеющая брендами одежды Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's и др., с 7 марта временно закрывает свои магазины и приостанавливает все коммерческие операции в России и Беларуси в связи с военной агрессией этих стран против Украины.
Ранее PVH приостановила работу своих онлайн-магазинов. При этом в заявлении компании подчёркивается, что 550 её сотрудников в России продолжат получать зарплату.
Ранее о приостановке работы в России объявили фэшн-бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Marks & Spencer, Mango, H&M и другие.
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- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми, Путин требует от Украины "денацификации" и "демилитаризации".
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- США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Патриарх Кирилл: война идёт, потому что в Донбассе не хотят гей-парадов
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл в проповеди в храме Христа Спасителя в Москве 6 марта, в день, когда православные христиане отмечают Прощёное воскресенье, высказался о военных действиях в Украине. Прямым текстом он не поддержал российское вторжение, однако по сути привёл аргументы в его обоснование.
Патриарх заявил, что что нынешняя ситуация, которую он назвал "практически началом военных действий", связана с тем, что некие силы восемь лет пытались уничтожить то, что существует в Донбассе - очевидно, имеются в виду так называемые "ДНР" и "ЛНР". По словам Кирилла, там "существует неприятие, принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть". Главным тестом на "пропуск" в мир "избыточного потребления, мир видимой «свободы»", то есть, очевидно, в западный мир, патриарх назвал проведение "гей-парада". "Требования ко многим провести гей-парад и являются тестом на лояльность тому самому могущественному миру" - сказал Кирилл.
По его словам, "вокруг этой темы сегодня идет реальная война". "Кто нападает сегодня на Украину, где восемь лет идет подавление и истребление людей в Донбассе?" - задал Кирилл риторический вопрос, но ответа на него не дал, добавив, однако, что "мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение". Он также добавил, что православные "не могут не быть" со своими братьями в Донбассе, и призвал вместе с ними молиться за мир, упомянув опять-таки Донбасс, а не Украину.
- В РПЦ неоднозначное отношение к российскому вторжению в Украину. Ряд священнослужителей подписали открытое письмо с призывом к миру; другие стоят на официальной позиции российских властей. Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий в первый день вторжения резко осудил его, назвав действия президента России Владимра Путина аналогом братоубийства. В ряде епархий УПЦ (МП) перестали при богослужениях поминать патриарха Кирилла.
- Президент Украины Владимир Зеленский тоже выступил в Прощёное воскресенье. "Мы не простим сотен и сотен жертв. Тысяч и тысяч страданий. И Бог не простит. Ни сегодня. Ни завтра. Никогда. И вместо Прощеного будет Судный день", – заявил президент Украины.
Управление Запорожской АЭС теперь нужно согласовывать с военными РФ
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило «глубокую обеспокоенность» в связи с последними сообщениями с Запорожской атомной станции. В результате боев в пятницу эта станция на юге Украины перешла под контроль российских войск. В воскресенье, как говорится в заявлении МАГАТЭ, агентство получило сообщения о том, что руководство станции теперь исполняет предписания российских военных. «Любые действия по управлению станцией требуется предварительно согласовывать с российским офицером» - говорится в сообщении.
Также в нем сказано, что имеются проблемы со связью с персоналом станции, российские военные отключили некоторые каналы коммуникации.
Радиационный фон на станции остается в норме, она продолжает вырабатывать электроэнергию - сейчас работают 2 реактора из 6.
Станция была взята под контроль российскими войсками после боя, при этом возник пожар в одном из строений. Власти Украины обвинили Россию в том, что она поставила под угрозу ядерную безопасность. Российские военные обвинили в перестрелке неких диверсантов. Тему ядерной безопасности в связи с действиями российских войск в Украине в воскресенье поднял в телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон. Путин заверил его, что все в порядке.
Ранее российские военные заняли также Чернобыльскую АЭС, место крупнейшей ядерной аварии в истории. Есть сообщения и продвижении российских войск к Южноукраинской АЭС неподалеку от Николаева.
Члены СПЧ: Военные действия на территории Украины следует остановить
Комиссия по политическим правам Совета по правам человека при президенте России приняла заявление о российском вторжении в Украину. В нем не содержится прямого осуждения вторжения, однако есть призыв немедленно прекратить боевые действия.
Текст заявления публикует бывший член СПЧ политолог Екатерина Шульман. «Как и можно было ожидать, ситуация, когда российская армия ведет военные действия в соседней стране, влечет тяжелые последствия, в том числе для реализации прав человека» - говорится в заявлении. Там также подчеркивается, что «уже погибли по меньшей мере сотни российских и украинских граждан» и «всеми последними событиями поставлена под угрозу реализация многих социальных и личных прав гражданина и человека». Примером называются в том числе и блокировки многих интернет-ресурсов.
«Последняя неделя показала, что цена использования армии для решения имеющихся проблем слишком велика. Военные действия на территории Украины следует остановить как можно скорее и перейти к решению всех противоречий между двумя странами в рамках переговоров» - пишут члены СПЧ. Они также заявляют, что «свобода слова и другие основные свободы не должны подвергаться дополнительным ограничениям», а уже принятые ограничительные меры, такие как закон об уголовном наказании за «фейки» об армии, должны быть пересмотрены.
Под письмом подписались 13 членов СПЧ, в том числе Александр Асмолов, Игорь Каляпин, Николай Сванидзе, Александр Сокуров и другие.
Видеосервис TikTok приостанавливает работу в России
Видеосервис TikTok приостанавливает работу в России, сообщается в твитере компании. Решение объясняется новым российским законом о «фейках» о военных действиях армии РФ в Украине. Пользователям из России будет запрещено загружать новый контент и вести прямые трансляции. Для них останется доступной только функция переписки.
Администрация TikTok подчеркнула, что другого выбора у нее не было, поскольку на кону «безопасность сотрудников и пользователей», но что речь идет о временной приостановке работы.
«Мы продолжим оценивать меняющиеся обстоятельства в России, чтобы определить, когда мы сможем полностью возобновить наши услуги», - сказано в сообщении TikTok.
Закон о наказании за распространение «заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ» и «дискредитацию использования российских войск» был принят в России в ускоренном порядке 4 марта. Нарушителям закона грозит как административная, так и уголовная ответственность, максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы.
После введения закона российские власти заблокировали в стране социальные сети Facebook и Twitter, а также десятки независимых СМИ, некоторые из которых - в частности, телеканал «Дождь» и издание Znak.com - объявили о прекращении своей работы.
Патриарх Грузии в Прощеное Воскресенье призвал сделать все для прекращения войны
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй призвал паству сделать все возможное для завершения кровопролития и войны, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы сожалеем о сложившейся ситуации, но мы должны сделать все, чтобы остановить кровопролитие, остановить войну, чтобы люди обрели мирную жизнь. Мы должны сделать все возможное, чтобы воцарился мир», - сказал патриарх во время проповеди в Прощеное Воскресенье в храме Святой Троицы – Самеба.
Илия Второй призвал грузинский народ усилить молитву и веру в Господа.
«В некоторых странах идет война, мы скорбим. Мы молимся, пытаемся не принимать участия. Наши люди собрали продукты, одежду для помощи людям, но этого мало, мы будет стараться еще», - сказал патриарх.
Илия Второй напомнил верующим о силе прощения и о том, что все зависит от воли Божьей.
«Сегодня день прощения и прощение необходимо. …В этот день я обращаюсь ко всем вам, простите меня, простите мои грехи. Да простит вас Господь, грехи всей Грузии, совершенные по собственной воле или невольно, да будете вы прощены божьей благодатью», - сказал патриарх.
Главный дирижер Большого театра уволился в связи с войной в Украине
Главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра России Туган Сохиев, который одновременно с этим является музыкальным руководителем французского Национального оркестра Капитолия Тулузы, покинул оба поста.
Сохиев объяснил свое решение тем, что в связи с происходящем в Украине его вынуждают сделать «невозможный» выбор и «предпочесть одного члена его музыкальной семьи другому», а также «выбрать между двумя культурными традициями».
«Будучи вынужденным столкнуться с невозможным выбором между моими любимыми русскими и любимыми французскими музыкантами, я решил уйти», - резюмировал Сохиев.
В Большом театре назвали увольнение Сохиева «очень серьезной проблемой». «Как будет складываться дальше ситуация - непонятно», - заявил директор театра Владимир Урин.
Туган Сохиев руководил Национальным оркестром Капитолия Тулузы с 2008 года, а главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра он стал в 2014 году.
Ранее российского дирижера Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра за отказ «четко и недвусмысленно дистанцироваться» от российского военного вторжения в Украину.
Делегация Украины: согласие невозможно только о территориях
Член украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, заявил, что «единственные вопросы, по которым практически невозможно согласие» с российской стороной - это «признание (российской принадлежности) Крыма» и независимости так называемых Донецкой и Луганской «народных республик».
Говоря о других требованиях России - в частности, о нейтральном военном статусе Украины - Арахамия сказал, что НАТО не готова обсуждать вступление его страны в свои ряды в ближайшие 5-10 лет, а сама Украина «не будет бороться за заявку на вступление».
Отдельно Арахамия прокомментировал слухи о том, что руководство Украины, включая президента Владимира Зеленского, уже покинуло страну и находится на территории Польши. «Несколько дней назад у нас был серьезный разговор и мы решили оставаться в Украине до последней минуты, и если мы должны погибнуть, то станем символом, и все остальные украинцы будут бороться до последней капли крови», - заявил глава фракции «Слуга народа».
В свою очередь президент России Владимир Путин провел в воскресенье телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и главой Турции Реджепом Эрдоганом. Путин в очередной раз заявил, что для прекращения военной операции Киев должен выполнить все требования России, а также прекратить боевые действия против российских войск. В противном случае, операция будет доведена до конца.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» независимыми, Путин требует от Украины «денацификации» и «демилитаризации».
- США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
- Число погибших российских и украинских солдат с начала военных действий, а также число погибших мирных жителей, установить на данный момент невозможно, однако очевидно, что речь идет о тысячах людей.
Тысячи людей задержаны в России на акциях против вторжения в Украину
В России в воскресенье, 6 марта, проходят акции против вооруженного вторжения России на территорию Украины. На них, по последним данным проекта «ОВД-Инфо»*, задержаны более 4500 человек, в том числе более 1700 в Москве и более 1000 в Санкт-Петербурге.
По-видимому, это самое большое число задержаний на акциях протеста за один день в новейшей истории России. 23 января 2021 года, на протестах в связи с арестом Алексея Навального, считавшихся до сих пор наиболее массовыми несогласованными акциями с 1990-х годов, было задержано меньше людей.
Антивоенные акции проходят в России с первого дня вторжения – 24 февраля. Акция 6 марта стала одной из самых массовых, несмотря на отсутствие разрешения властей. Выйти на нее призывали в том числе соратники оппозиционера Алексея Навального и он сам. Протесты прошли в десятках городов.
В Москве людей задерживали на Манежной площади в центре города и подходах к ней. Правозащитницу Светлану Ганнушкину, которой сегодня исполняется 80 лет, задержали возле метро «Театральная». На Манежной площади задержан член совета правозащитного центра «Мемориал»* Олег Орлов. Он стоял с плакатом «Украине – мир, России – свободу».
Автозак с задержанными в Москве врезался в столб. По свидетельствам очевидца, в автобусе было 27 человек, 11 из них пострадали.
По данным МВД, в Москве в антивоенной акции приняли участие около 2500 человек, из них задержаны 1700, то есть больше половины. Это число даже выше, чем приводит «ОВД-Инфо»*. В Петербурге, по данным МВД, задержаны 750 участников акций, и еще около тысячи – в других регионах.
В Санкт-Петербурге массово задерживают участников антивоенного митинга и случайных прохожих. У Гостиного двора, где ежедневно проходили антивоенные митинги, выступает оркестр МВД. Полиция по громкой связи предупреждает о действующих ограничениях против коронавируса.
В Петербурге протестующие разделились на несколько колонн, одна из них прошла возле Исаакиевского собора.
В Хабаровске люди встали в живую цепь и попытались устроить шествие. После этого полиция начала задержания.
В Иркутске собравшиеся пошли маршем. Участники акции пели песню «Пусть всегда будет солнце». Задержаны несколько человек.
Более 200 человек, включая журналистов с редакционным заданием, задержаны в Новосибирске.
В Санкт-Петербурге художники вышли на пленэр и стали писать картины, используя цвета украинского флага.
В Томске в антивоенной акции участвовали около 100 человек, 20 из них задержали полицейские. Оставшиеся протестующие пошли шествием в сторону городской администрации.
В Перми полиция задержала человека с плакатом «Нет войне».
В Екатеринбурге протестующих задерживали и отводили в автобусы люди в форме без опознавательных знаков.
В Калининграде также задержаны участники антивоенной акции. Видео издания DOXA:
Более тысячи человек протестовали против агрессии России в отношении Украины в Алматы (Казахстан). Люди скандировали «Да здравствует Украина», «Нет войне», «Путин, Гаага, тюрьма!».
* «Мемориал» и «ОВД-Инфо» внесены в реестры «иноагентов».
США и Польша обсуждают возможную передачу польских самолётов Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты обсуждают с Польшей возможность передачи Украине польских боевых самолетов – и поставки в Польшу американских истребителей взамен.
«Я не могу говорить о каких-то сроках, но мы рассматриваем этот вопрос очень активно», – сказал Блинкен во время визита в Молдову. Он подтвердил, что США не возражают против поставок Украине боевых самолетов другими странами НАТО.
Ранее союз НАТО и представители Польши заявляли, что польские боевые самолеты, среди которых МиГ-29 и Су-25, не будут передаваться Украине, Евросоюз, который первоначально заявил о возможности такой передачи, также заявил, что не будет ее финансировать. Однако, по сообщениям World Street Journal, вариант с передачей Украине польских боевых самолетов по-прежнему не исключен – описанная схема предусматривает, что Польша, в свою очередь, получит от США истребители F-16.
Украина призывает страны НАТО ввести над страной бесполетную зону, чтобы не дать России использовать авиацию и ракеты. В НАТО отказываются это делать, утверждая, что такой шаг в России могут расценить как объявление войны.
Российское Минобороны в воскресенье заявило, что использование граничащих с Украиной государствами своих аэродромов для базирования украинской боевой авиации будет рассматриваться как вовлечение этих стран в конфликт. О возможных поставках Украине самолетов с их базированием на территории самой Украины в заявлении не сказано. Одновременно российские военные утверждают, что практически вся боеспособная украинская авиация уничтожена. Независимо подтвердить это утверждение невозможно, достоверно известно о потере Украиной нескольких боевых самолетов и вертолетов из десятков имевшихся на момент начала конфликта.
Российское вооруженное вторжение в Украину – официально специальная военная операция – началось 24 февраля. ООН подтвердила гибель более 300 мирных жителей в результате боевых действий.
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