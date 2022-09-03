Новости
В антиправительственном митинге в центре Праге приняли участие 70 тысяч человек
Не менее 70 тысяч человек приняли участие в антиправительственном митинге в центре Праги, сообщает полиция Чехии. Участники потребовали отставки кабинета министров, объявления страной нейтралитета и заключения договоров о покупке дешевого газа, в частности, у России.
Акция на Вацлавской площади под названием «Чехия на первом месте» проходит под лозунгами против Евросоюза и НАТО и поддержки Украины в войне с Россией. Выступающие требуют ограничить прием беженцев с Украины, объявить нейтралитет и сформировать «чешское, а не Брюссельское или украинское» правительство, - передает газета Lidové noviny.
Правительство критикуется за рост цен на энергоносители и высокую инфляцию. Премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что митинг организован пророссийскими организациями, выступающими против интересов Чехии.
Другие новости дня
НАСА во второй раз за неделю отложило пуск корабля к Луне
Космическое агентство США НАСА во второй раз за пять дней отложило пуск сверхтяжелой ракеты-носителя СЛС с кораблем «Орион» к Луне. Причиной стала утечка переохлажденного жидкого водородного топлива из баков основной ступени ракеты.
Ракета-носитель установлена на стартовую площадку космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Отмена пуска в субботу произошла приблизительно за три часа до запланированного времени старта. Трансляция подготовки к полету велась в ютьюб-канале НАСА.
В первый полет СЛС должна отправить корабль «Орион» без экипажа на лунную орбиту. В случае успеха миссии, во второй полет корабль отправится уже с астронавтами, а в третий они должны будут впервые за 50 лет высадиться на Луну.
Telegram-канал: в Абхазии планируется открыть пункты вербовки на войну в Украину
По информации Telegram-канала D News Abkhazia, в самопровозглашенной республике Абхазия планируется открытие пунктов вербовки и отправки молодых людей на войну в Украину. Российские военные будут предлагать подписать контракт, заманивая молодых людей крупными суммами денег, говорится в сообщении.
В заметке под заголовком «Вербовка и уничтожение цвета нации» утверждается, что группу, которая будет отправлена, на войну назовут «Шторм». Все, кто подпишет контракт, будут отправлены на передовую, пишет SOVA.
«Это нужно немедленно ОСТАНОВИТЬ! Мы не должны этого допустить! Призываем соответствующие структуры не допустить нарушения уголовного кодекса Республики Абхазия», - пишет Telegram-канал, напоминая, что население России составляет 145 миллионов человек. Очевидно, авторы хотят сравнить эти цифры с количеством жителей Абхазии – менее 250 тысяч, что почти в 600 раз меньше населения РФ.
Другой Telegram-канал – «Абхазия-Центр», поделившись публикацией, пишет: «Хотелось бы кричать SOS, но поздно. Абхазия уже крепко привязана к колеснице войны на Украине и соскочить не получится. Остается надеяться на рассудительность молодежи, у нас генофонд на вес золота».
Гарибашвили представил проект строительства искусственного «Пальмового острова» в Батуми
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, 3 сентября, заложил начало строительству в акватории города-курорта Батуми искусственного «Пальмового острова».
«Уверен, что крупнейший инвестиционный проект в регионе будет способствовать росту и без того прочной международной репутации Батуми и экономическому прогрессу Аджарии», - сказал Гарибашвили на презентации. По его словам, «этот проект полностью соответствует экологическим стандартам», пишет агентство «Новости-Грузия».
Заложив памятную капсулу, премьер вновь сказал о том, что несмотря на сложную ситуацию в мире, страна сохранила мир, стабильность и сильное экономическое развитие.
«Такие проекты нам необходимо реализовывать в стране уже сегодня. Реализация больших, масштабных проектов… Тот факт, что группа начала реализовать такой масштабный проект, еще раз показывает, что сегодня в Грузии созданы уникальные условия. Вы знаете, что у нас двузначный экономический рост, в то же время вы прекрасно знаете, что весь мир сегодня сталкивается с самыми большими вызовами, рецессия почти везде, и мы сохранили, прежде всего, мир, стабильность и сильное экономическое развитие», - сказал Гарибашвили.
В конце июля, правительство присвоило статус «специального объекта» проекту искусственного «Пальмового острова» в Черном море в Батуми – он добавлен в перечень объектов особой важности. Внесены изменения в постановление правительства «О порядке выдачи разрешений и разрешительных условиях на строительство объектов особой важности (в том числе радиационных или атомных)».
- Впервые о проекте строительства искусственного острова в акватории Батуми заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Это произошло в сентябре 2021 года, в период избирательной кампании перед местными выборами.
- Планируется, что архипелаг искусственных островов у побережья Батуми будет похож на дубайские пальмовые острова. С этой целью компании Ambassador Batumi Island передали почти 90 гектаров морской акватории под инвестиционную ответственность. Искусственные острова должны оборудовать на окраине Батуми, недалеко от железнодорожного вокзала. Общий объем инвестиций составит 100 миллионов долларов. Согласно проекту, на островах расположатся около сотни вил и гостиница на 500 номеров. Там также будут развернуты торговые центры, аквапарк, яхт-клуб, учебные заведения, набережная.
Рамзан Кадыров заявил, что думает об уходе, потому что «засиделся»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором говорит, что думает об уходе с поста.
Кадыров подчеркнул, что возглавляет Чечню уже 15 лет – это самый длинный срок среди всех руководителей российских регионов. При этом он отметил, что пришел на пост молодым и неопытным, а теперь он просто неопытный.
«У нас у кавказцев, чеченцев, есть пословица. Каким бы не был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее, – сказал Кадыров. – Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали».
В подписи к видео сказано: «Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск». На записи этих слов Кадыров не говорит.
Путин посмертно наградил за отвагу лидера ОПГ, погибшего в Украине
Заключенный из российской колонии Иван Непаратов, отбывавший 25 лет за убийство, разбой, похищения, вымогательства и другие преступления, был посмертно награжден Владимиром Путиным медалью за отвагу. Об этом сообщает Gulagu.net.
Ранее Непаратов заключил контракт с ЧВК «Вагнера» и после 12 лет в колонии отправился воевать на восток Украины, пишет TheInsider, публикуя документы заключенного. Погиб Непаратов, согласно справке о смерти, 5 августа в районе Бахмута Донецкой области от «огнестрельного взрывного осколочного проникающего сквозного ранения головы».
16 августа Владимир Путин посмертно наградил Непаратова «за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач специальной военной операции».
Иван Непаратов был известен как главарь бандитской группировки из подмосковного Сергиева Посада. По версии следствия, в 2009-2010 годы он, вместе с сообщниками, убил пятерых людей. Непаратова также обвинили в незаконном хранении оружия, вымогательстве и мошенничестве.
- По подсчетам издания «Верстки» и фонда «Русь сидящая», к середине августа представители «ЧВК Вагнера» побывали в 21 российской колонии в 13 регионах страны. Вербовщики предлагали заключенным вступить в ряды наемников и отправиться воевать в Украину. За это они обещали ежемесячную зарплату в 200 тысяч рублей и помилование через полгода.
В высокогорной Сванетии тушат лесной пожар
В высокогорной Сванетии на западе Грузии на склоне горы в селе Латали муниципалитета Местиа сегодня продолжают тушить пожар с привлечением живой силы и вертолета, сообщает Общественный вещатель.
Глава районной администрации муниципалитета Местиа Капитон Жоржолиани придерживается версии о том, что пожар начался из-за грозы.
«Был дождь, и после грозы по лесу ударила молния, в нескольких местах появились очаги. Огонь охватил один гектар. Пожар находится в таком месте, что технике сложно подступиться, работы по тушению ведутся с помощью людей. Вертолет был задействован с самого начала, но сейчас ветрено и он остановился. Ждем, когда ветер стихнет, чтобы вертолет мог продолжать сбрасывать воду. На данном этапе опасности для населенных пунктов нет, огонь далеко», - сказал глава районной администрации муниципалитета Местиа.
Сегодня – 18-я годовщина штурма в бесланской школе №1
Сегодня – 18-я годовщина штурма в бесланской школе №1 и всероссийский день солидарности в борьбе с терроризмом. В память о погибших в Северной Осетии люди несут цветы к разрушенному зданию школьного спортзала, которое превращено в мемориал. Памятные мероприятия проходят в нескольких городах России.
1 сентября 2004 года в здании школы №1 в Беслане террористы захватили более 1 100 человек – школьников, их родителей и учителей, участников линейки по случаю Дня знаний. Ответственность за захват школы впоследствии взял на себя Шамиль Басаев, террористы требовали вывести российские войска из Чечни.
3 сентября начался штурм здания школы. В результате хаотичный действий погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Теракт в Беслане, таким образом, стал самым кровопролитным за всю современную историю России. Единственный выживший террорист Нурпаши Кулаев, который отрицает свою причастность к захвату заложников, был приговорен к пожизненному заключению.
Обстоятельства захвата заложников и в особенности – начала штурма – по-прежнему вызывают вопросы. По версии следствия, решение о штурме было принято из-за того, что террористы начали приводить в действие взрывные устройства в спортзале, где находились заложники. По другим свидетельствам – которые, в частности, отражены в расследовании комиссии во главе с депутатом Госдумы Юрием Савельевым – взрывы произошли из-за стрельбы по помещению спортзала из гранатометов.
Местные жители обвиняют в гибели людей не только террористов, но и власти. Официальное расследование до сих пор не закончено.
Трагедия в Беслане имела значительные политические последствия – в частности, на 8 лет были отменены прямые выборы губернаторов, изменились правила выборов в Госдуму, было ужесточено законодательство.
Европейский суд по правам человека в 2017 году обязал Россию выплатить около 3 миллионов евро родственникам жертв Беслана. ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.
Бывший президент Кыргызстана назначена послом ООН в Афганистане
Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева назначена новым спецпредставителем ООН в Афганистане, – сообщает RFERL.
72-летняя Отунбаева заменит канадку Дебору Лайонс, которая ушла в отставку в середине июня, говорится в заявлении Организации Объединенных Наций. Отунбаева вступает в должность на фоне резкого ограничения прав женщин в Афганистане, которое произошло после возвращения талибов к власти в августе 2021 года.
В настоящее время Отунбаева входит в состав консультативного органа ООН по предотвращению конфликтов и руководит фондом «Инициатива Розы Отунбаевой» в Кыргызстане.
- Роза Отунбаева исполняла обязанности президента Кыргызстана с 2010 по 2011 год, после того как президент Курманбек Бакиев был свергнут в результате кровопролитного восстания. Отунбаева также многократно занимала пост министра иностранных дел Кыргызстана и на протяжении нескольких лет была депутатом парламента.
- В Афганистане после прихода к власти талибов начался гуманитарный и экономический кризис. Новое правительство до сих пор официально не признано ни одним государством мира.
В Цхинвали прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане
В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия прошла траурная акция в память о погибших во время теракта в школе №1 в Беслане.
Утром первого сентября 2004 года, во время праздничной линейки, отряд террористов захватил школу и в течение трех дней удерживал в заложниках 1128 человек. Жертвами трагедии стали 334 человека, из которых 186 – дети.
На памятную акцию на Соборной площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы в Цхинвали собрались сотни людей, среди них премьер республики Константин Джуссоев, глава МИД Ахсар Джиоев и другие представители власти, российский посол в Южной Осетии Марат Кулахметов, представители общественности, а также учащиеся старших классов школ, педагоги.
Со слезами на глазах люди приносили воду, цветы, игрушки и конфеты к обелиску «Скорбящий ангел». В память о жертвах теракта была объявлена минута молчания, после чего в небо запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших в теракте, пишет информагентство «Рес». В 16:00 во всех храмах Южной Осетии пройдут заупокойные службы.
В знак солидарности с жертвами Бесланской трагедии и их родственниками, учебный год в Южной Осетии уже пять лет начинается 5 сентября. Решение о переносе Дня знаний было принято в 2018 году на педагогической конференции.
В Грузии ужесточаются штрафы за превышение скорости
МВД Грузии выступает с законодательной инициативой по увеличению штрафов за превышение скорости. Новый законодательный пакет будет представлен на заседании бюро 5 сентября, сообщает Общественный вещатель.
Согласно изменениям, ужесточаются действующие санкции за превышение скорости – если водитель превысит скорость более чем на 40 км/ч, вместо 150 лари он будет оштрафован на 300 лари.
Согласно изменениям, санкция ужесточается, если превышение скорости привело к возникновению аварийной ситуации, что влечет за собой штраф в размере 400 лари вместо 300 лари, а также если превышение скорости привело к легкому повреждению транспортного средства, груза, дороги, дорожной или другой постройки, а также имущества или тела человека, штраф составит 600 лари вместо 500 лари.
Вместе с тем, превышение скорости лицом, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки в пределах административных границ муниципалитета, междугородние регулярные пассажирские перевозки или международные регулярные пассажирские перевозки, установленные международными договорами, повлечет штраф в размере 400 лари вместо 300 лари.
Также наказуемо будет умышленное пускание в занос транспортного средства или выполнение кругового вращения путем скольжения - т.н. дрифт. Это действие повлечет за собой штраф в размере 300 лари. В законопроекте говорится, что если данное действие повлекло за собой легкий ущерб транспортному средству, грузу, дороге, дорожной или другой постройке, имуществу или телу человека, это повлечет штраф нарушителя в размере 500 лари.
В законопроекте уточняется, что в случае совершения данного действия во время участия в спортивном мероприятии, проводимом в соответствии с законом, лицо не будет привлекаться к ответственности.
Россия «обеспокоена» отсутствием виз США для участия в Генассамблее ООН
Ни один из 56 российских дипломатов, планирующих принять участие в дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, не получил въездную визу в США. В том числе документы не предоставлены министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом сообщил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, пишет Reuters.
«Это тем более тревожно, что в течение последних нескольких месяцев власти США постоянно отказывают во въездных визах ряду российских делегатов, которых мы отправляем участвовать в официальных мероприятиях ООН», – говорится в официально письме Небензи адресованном Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
Небензя сказал, что заявления на получение визы были поданы в посольство США в Москве. Как сообщил представитель миссии США при ООН, Соединенные Штаты неоднократно напоминали всем странам, что «заявки нужно подавать как можно раньше», чтобы было время на их обработку.
«Это особенно важно из-за необоснованных действий России против нашего посольства, включая принудительное увольнение персонала – это серьезно ограничило наш штат и, следовательно, наши возможности по обработке виз», - сказал Reuters американский чиновник на условиях анонимности.
Ранее США не смог посетить глава МВД России Владимир Колокольцев — ему не выдали визу для участия в саммите начальников полиции ООН в Нью-Йорке, который проходил с 30 августа по 1 сентября.
- Согласно «соглашению о штаб-квартире» ООН от 1947 года, Соединенные Штаты, как правило, обязаны предоставлять иностранным дипломатам доступ на мероприятия ООН. Но Вашингтон заявляет, что может отказать в выдаче виз по причинам «безопасности, терроризма и внешней политики».
В Москве проходит церемония прощания с Михаилом Горбачевым
В Колонном зале Дома союзов в Москве проходит церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Он умер 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни.
Очередь из желающих возложить цветы и попрощаться с последним генеральным секретарем ЦК КПСС выстроилась от Большого театра. Интерфакс сообщил, что на церемонию приехал зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, а также певица Алла Пугачева.
Президент России Владимир Путин, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не сможет присутствовать на похоронах, так как улетел в Калининград в соответствии с рабочим графиком. Путин якобы попрощался с Михаилом Горбачевым в морге.
Из лидеров стран Запада церемонию планирует посетить лишь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщил AFP.
Другие европейские страны ранее заявили, что не отправят представителей своих правительств на похороны Михаила Горбачева. Их будут представлять послы и другие дипломаты.
Госдепартамент США в пятницу сообщил, что Соединенные Штаты на прощании с Горбачевым будет представлять посол в Москве Джон Салливан.
После церемонии прощания в Колонном зале Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.
- Горбачев, имя которого связано с политикой перестройки, способствовавшей демократическим переменам в СССР и завершившейся его распадом, умер 30 августа на 92-м году жизни. Многие западные лидеры и общественные деятели отметили роль Горбачева в мирном завершении холодной войны, его приверженность гуманистическим идеалам. Комментарии представителей российских властей о кончине Горбачева были сдержанными.
Жителя села в центральной Грузии задержали за поджог шести домов
Прокуратура предъявила обвинение жителю Карельского района Грузии, из-за которого сгорело шесть домов стоимостью 300 тысяч лари (около 100 тысяч долларов), хозяйственные постройки и фруктовые сады, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Как выясняется из материалов дела, житель села Элбакианткари 28 августа в пьяном виде развел костер во дворе своего дома, чтобы сжечь мусор и отходы. Несмотря на то, что односельчане просили его потушить костер и предупреждали, что огонь может перекинуться на соседей, мужчина просто прогнал советчиков. В итоге пожар все-таки возник и распространился на большую территорию.
Полиция задержала виновника в тот же день и уже отправила в предварительное заключение. Ему предъявлено обвинение по статье 187 Уголовного кодекса Грузии «Порча, уничтожение, поджог чужого имущества, повлекшие тяжкие последствия». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.
В Южной Осетии обсудили вопрос увековечивания памяти Алана Чочиева
Вопрос увековечивания памяти и организации похорон основоположника государственности самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Чочиева обсудили накануне в медиа-центре «Ир» с участием представителей общественности, депутатов, журналистов.
«Собравшиеся высказались за скорейшее создание в Южной Осетии государственной комиссии по организации похорон видного политического деятеля», - сообщается в телеграмм-канале медиа-центра.
Было принято решение обратиться к властям республики с рядом предположений по организации траурных мероприятий. Они включают мероприятия до и после похорон, ежегодные мероприятия, а также инициирование правовой реабилитации Алана Чочиева, пишет информагентство «Рес».
Политический и общественный деятель, доктор исторических наук, лидер национального движения «Адамон Ныхас», создатель современного югоосетинского флага Алан Чочиев скончался 22 августа в Германии, дата, когда доставят его прах в Южную Осетию, пока неизвестна.
Баку осуждает визит секретаря Совбеза Армении в Степанакерт
МИД Азербайджана осудил вчерашний визит секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в Степанакерт, заявив, что он является «очередной провокацией со стороны Армении» и «наносит ущерб попыткам нормализации отношений между двумя государствами».
Согласно заявлению, «этот незаконный шаг, целенаправленно предпринятый армянским официальным лицом сразу после очередной встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, не только бросает тень на достигнутые в ходе встречи договоренности, но и наглядно демонстрирует неискренность армянской стороны в процессе нормализации».
«Этот незаконный визит показывает, что заявления Армении о том, что она не имеет территориальных претензий к Азербайджану и принимает принципы суверенитета и государственных границ, далеки от искренности. Это также является неуважением со стороны официального Еревана к усилиям международных посредников. Мы решительно осуждаем провокационный шаг официального лица Армении и подчеркиваем, что на любые шаги, предпринятые против территориальной целостности Азербайджана в рамках международных границ, будут дан ответ», - цитирует заявление МИД Азербайджана информагентство АПА.
По информации Радио Азатутюн, по случаю Дня независимости самопровозглашенного Нагорного Карабаха, который отмечался 2 сентября, официальный Ереван не отправлял делегацию в Степанакерт, а в конце дня Армен Григорян сообщил в своем посте в Facebook, что посетил братский мемориал-пантеон Степанакерта и возложил к нему цветы.
Тело погибшего в Украине грузинского добровольца Гелы Гогия доставили на родину
Тело грузинского добровольца Гелы Гогия, погибшего в Украине, на рассвете было доставлено на родину, сообщает Общественный вещатель Грузии. Члены семьи, родственники и граждане, собравшиеся в Тбилисском международном аэропорту, почтили память грузинского бойца.
Гела Гогия воевал в городе Краматорске. По словам его родственников, он и его соратники попали под ракетный обстрел 26 августа. От полученных ранений Гогия скончался, несколько бойцов получили ранения. Гела Гогия был участником войны в Абхазии. Последние годы он жил в Украине и с первого дня воевал против российских войск.
Утром тело грузинского бойца доставят в церковь Кашвети, а затем перевезут и похоронят во вторник в родном Сенаки.
После 24 февраля на войне в Украине погибло 19 грузинских бойцов.
Минкульт Грузии отрицает причастность к отмене концертов Галкина и Макаревича
Министерство культуры Грузии утверждает, что не имеет отношения к отмене концертов в Тбилиси Галкина и Макаревича.
На днях стало известно о том, что Тбилисский Дворец спорта отказал в проведении концертов российским артистам - Максиму Галкину, группе «Машина времени» и Валерию Меладзе. Причиной назывались ремонтные работы.
Между тем в СМИ появилась версия о том, что власти по политическим причинам отказали в проведении концертов этих артистов, пишет агентство «Новости-Грузия». В Министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии такой вывод назвали «ложью». Там пояснили, что не могли запретить концерты в старом Дворце спорта, так как не управляют этим объектом.
«Старый Дворец спорта уже много лет находится в частной собственности», вопрос проведения концерта в собственности частной компании «выходит за рамки компетенции министерства», - подчеркивают в ведомстве.
В Тбилиси также есть новый Дворец спорта, который находится в управлении министерства - в настоящее время там проходит чемпионат Европы по баскетболу. «Организаторы вышеупомянутых концертов не связывались с новым Дворцом спорта. Новый Дворец спорта в Тбилиси открылся грандиозным благотворительным концертом, посвященным Украине. Соответственно, любые попытки создать скандал вокруг министерства культуры и манипулировать этой острой темой бесперспективны», - сказано в сообщении.
С открытым письмом к министерству культуры Грузии накануне обратился сервис продажи билетов Biletebi.ge. Там не сомневаются в том, что концерты российских артистов в Тбилиси отменяют по политическим причинам.
«Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб. Очевидно, это произошло в политическом контексте. Блокируются артисты (Макаревич, Галкин), которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы», – сказано в письме.
«Если мы боимся, что в России кто-то расстроится, если частная компания впустит российских оппозиционных артистов, то каким будет следующий шаг? Запретим и Facebook?» – добавляют авторы.
Как отмечается, на все три шоу организаторы уже продали тысячи билетов. Решение об их отмене авторы заявления называют «контрольным выстрелом в концертную индустрию» страны.
Западные лидеры не приедут на похороны Горбачева
Страны Запада не отправят представителей своих правительств на похороны Михаила Горбачева, которые пройдут 3 сентября. Их будут представлять послы и другие дипломаты.
Как отмечает DW, на похоронах бывшего президента СССР не будет ни одного европейского лидера. Госдепартамент США в пятницу заявил, что Соединенные Штаты на прощании с Горбачевым будет представлять посол в Москве Джон Салливан.
После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года было приостановлено авиасообщение между странами Запада и Россией, стороны ввели персональные санкции против многих высокопоставленных политиков. Россия не направляла официальные приглашения западным лидерам посетить похороны. Именно отсутствием приглашения обосновал свое решение не участвовать в прощании, например, канцлер Германии Олаф Шольц.
Президент России Владимир Путин также не придет на прощание - его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что этого не позволит график. По словам Пескова, государство участвует в организации похорон, в частности, обеспечит почетный караул. Однако о полноформатных государственных похоронах речь не идет.
Прощание пройдет в Колонном зале Дома союзов, после чего Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.
Горбачев, имя которого связано с политикой перестройки, способствовавшей демократическим переменам в СССР и завершившейся его распадом, умер 30 августа на 92-м году жизни. Многие западные лидеры и общественные деятели отметили роль Горбачева в мирном завершении холодной войны, его приверженность гуманистическим идеалам. Комментарии представителей российских властей о кончине Горбачева были сдержанными.
Посол Евросоюза в России покинул свой пост
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер покинул свой пост 1 сентября 2022 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RTVI, которое было опубликовано в пятницу, 2 сентября.
Причины ухода Эдерер не уточнил. «Я покидаю свой пост со спокойной душой. Думаю, я сделал то, что я мог», – сказал он. В должности посла Евросоюза в России он проработал почти пять лет.
Подводя итоги своей работы, Эдерер отметил усилия по студенческому обмену и включению России в сообщество по борьбе с изменением климата. Также он намекнул на «маленькие успехи», о которых не стал подробно рассказывать, опасаясь создать для них угрозу.
Кроме того, Эдерер подчеркнул, что важна и европейская поддержка гражданского общества в России. «Мы пытались поддерживать пространство, которое власть все больше ограничивала, мы старались сохранять его открытым», – сказал Эдерер, уточнив, что речь идет о возможности выражать любое мнение.
Кто сменит Эдерера на посту посла Евросоюза в России, пока неизвестно.
Столице Казахстана предложили вернуть прежнее название – Астана
Группа депутатов Мажилиса – нижней палаты парламента Казахстана – предложила вернуть столице страны прежнее название – Астана. Сейчас она называется Нур-Султан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутатов.
В марте 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом переименовал Астану в Нур-Султан в честь своего предшественника Нурсултана Назарбаева.
«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город. К тому же народ не принял новое название столицы», – говорится в заявлении депутатов. По их мнению, вернуть прежнее название будет «исторически справедливым» решением.
В 1998 году название «Астана» предложил Нурсултан Назарбаев – следовательно его вклад «в становление и развитие главного города страны» будет учтен, считают депутаты.
- Нур-Султан, ранее называвшийся Астана (от казахского «астана» – столица), Акмола, Целиноград, Акмолинск, стал столицей Казахстана в 1997 году. Назарбаев перенес ее из Алматы – крупнейшего города Казахстана по численности населения.
- В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты, первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические лозунги. Одним из популярных стал «Шал, кет!» («Старик, уходи!») – требование ухода Назарбаева из власти.
- После январских протестов несколько человек, близких к Назарбаеву, были сняты с должностей, а сам Назарбаев покинул пост главы Совета безопасности Казахстана и должность председателя правящей партии «Нур-Отан». Оба поста занял президент Токаев.
- Летом 2022 года в Казахстане прошел референдум по поправкам к Конституции. Изменения в основном законе поддержали более 77% граждан. В результате среди прочего из текста Конституции убрали все упоминания Назарбаева как лидера нации, или елбасы.
Siemens не нашла технических причин для остановки «Северного потока»
Утечка масла, на которую ссылается российский концерн «Газпром», не может служить технической причиной для прекращения эксплуатации газопровода «Северный поток». Об этом пишет DW со ссылкой на немецкую компанию Siemens Energy.
«Такие утечки обычно не влияют на работу турбин и могут быть устранены на месте», – уточняют в компании, называя подобные операции по устранению неполадок «рутинными».
В прошлом возникновение такого рода проблем не приводило к прекращению эксплуатации, подчеркивается в заявлении. Siemens Energy заявила о готовности принять участие в технических работах, если это необходимо. Компания также отметила, что на компрессорной станции «Портовая» есть дополнительные турбины, с помощью которых можно возобновить подачу газа.
- Эксплуатация газопровода из России в Германию была остановлена 31 августа, как утверждалось в заявлении «Газпрома», на плановое техобслуживание. Он должен был вновь заработать – хотя и на 20 процентов мощности – 3 сентября. Но накануне компания сообщила о предостережении Ростехнадзора. В нем говорится, что обнаруженные неисправности (утечка масла на компрессорной станции «Портовая») не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя.
- Газопровод остановлен на фоне резкого обострения отношений между Россией и странами Запада в связи с российским вторжением в Украину. 2 сентября министры финансов стран G7 приняли декларацию, в которой говорится о намерении ограничить предельные закупочные цены на российскую нефть.
Похищенные у жителей Мариуполя телефоны обнаружили в Чечне
Владельцы похищенных телефонов в оккупированном Мариуполе запеленговали свои гаджеты в магазине электроники в столице Чечни. Их у местных жителей силой забрали бойцы кадыровских подразделений, сообщают представители Вооруженных сил Украины.
На одном из видео на канале Центра стратегических коммуникаций ВСУ приложение по установлению местонахождения устройства показывает локацию в самом центре Грозного по адресу ул. Мира 71А. Расположение другого смартфона показывается по улице Дружбы в частном секторе на окраине города.
По данным украинских СМИ, мариупольцы пожаловались на хищение 17 телефонов.
Ранее Кавказ.Реалии сообщал, что украденную в украинском Мелитополе сельхозтехнику обнаружили в чеченском селе Закан-юрт недалеко от Грозного. СМИ отмечали, в этом селе родился глава правительства Чечни Муслим Хучиев и его брат Тамерлан Хучиев, который ранее был исполнительным директором фонда имени Ахмата Кадырова.
- В телеграм-канале главы Чечни ранее было опубликовано, а затем удалено видео раздачи «гуманитарной помощи» от фонда имени Ахмата Кадырова. Эксперты обратили внимание, что продукты на видеозаписи украинские. По мнению журналиста-расследователя Христо Грозева, это свидетельствует о том, что кадыровцы раздавали жителям Мариуполя награбленные продукты.
Минобороны РФ предложило давать воевавшим в Украине землю в Крыму и под Москвой
Министерство обороны Российской Федерации предложило выдавать военным и сотрудникам других структур, отмеченным наградами за участие в войне в Украине, земельные участки в Крыму и в Подмосковье. Проект указа опубликован на портале правовой информации.
В документе органам исполнительной власти Московской области, города Севастополя и Республики Крым рекомендуется «принять законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно».
По замыслу Минобороны, право на участки должно предоставляться обладателям государственных наград и знаков отличия, за заслуги, проявленные в ходе «спецоперации» (так в России требуют называть войну) и ветеранам боевых действий.
- После начала войны в России расширили список лиц, которые могут быть признаны участниками боевых действий. Помимо самих военных, это сотрудники ФСБ, «отражавшие вооруженные провокации», и гражданские специалисты - например, врачи и строители, выполнявшие задания в Украине, уточняет «Медиазона».
- На всех участников боевых действий в Украине распространяется действие закона «О ветеранах» и соответствующие льготы: налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате жилья, включая съемное, и коммунальных платежей. Российские вузы с этого года начинают принимать детей участников боевых действий по специальной квоте без вступительных экзаменов.
Андрея Макаревича и Михаила Шаца признали «иноагентами»
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич вошел в список физических лиц-«иноагентов», который был обновлен Минюстом России вечером в пятницу. Обновлен и реестр СМИ-«иноагентов», среди включенных в него - главный редактор «Новой газеты.Европа» Кирилл Мартынов, шоумен Михаил Шац и сотрудничающий с Радио Свобода журналист и политолог Сергей Медведев.
В реестр СМИ-«иноагентов» внесены также журналист Сергей Лойко, оппозиционный политик Юлия Галямина, Кирилл Федоров (по всей видимости, речь идет об ЛГБТ-активисте из Петербурга). Физлицами-«иноагентами» признаны украинский журналист Дмитрий Гордон, журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен и меценат Борис Зимин, политолог Федор Крашенинников, соратник Алексея Навального Иван Жданов. Практически все включенные в список выступили против российского вторжения в Украину.
В реестре СМИ-«иноагентов», куда могут вносить и физических лиц, сейчас более 150 человек и организаций. В недавно открытом реестре физлиц-«иноагентов» теперь 19 человек. Признание так называемым иностранным агентом накладывает на организации и людей ряд ограничений и требований, за неисполнение которых может грозить преследование вплоть до уголовного. Российские власти активно пополняют реестры в последние несколько лет, включая в них главным образом своих оппонентов или независимых гражданских активистов и журналистов. СМИ-иноагентами были ранее признаны Радио Свобода и другие проекты медиакорпорации РСЕ/РС, а также ряд журналистов, сотрудничающих со «Свободой».
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.