В Армении 14 членов оппозиционной партии задержали по обвинению в подкупе избирателей

Антикоррупционный комитет Армении предъявил обвинения 14 лицам, связанным с оппозиционной пророссийской партией «Сильная Армения», по статьям о даче и получении избирательных взяток. В партии происходящее называют политически мотивированным преследованием и «репрессиями» перед парламентскими выборами 7 июня 2026 года.

По данным комитета, группа лиц, включая членов партии и связанных с ними сотрудников общественной организации, занималась раздачей денег избирателям. В частности, утверждается, что часть участников схемы была фиктивно оформлена как сотрудники НКО. Следствие также заявляет, что координация действий осуществлялась через интернет-приложения; комитет опубликовал аудиозапись, на которой обсуждаются денежные выплаты.

По словам адвоката Вагана Ованнисяна, выплаты носили характер заработной платы и осуществлялись в рамках деятельности общественной организации ещё до регистрации партии.

В правящей партии «Гражданский договор» отвергают обвинения в политической мотивированности дела. Секретарь парламентской фракции Артур Ованнисян заявил, что речь идёт о законных процессуальных действиях и что «все равны перед законом». На вопрос о возможной попытке не допустить «Сильную Армению» к выборам он ответил, что «эпоха сфабрикованных дел давно прошла».

«Сильная Армения» создана по инициативе российско-армянского миллиардера Самвела Карапетяна, главы группы компаний «Ташир». Карапетян находился под стражей с 18 июня по 30 декабря 2025 года, после чего мера пресечения была изменена на домашний арест. Он оказался под следствием после заявления о намерении «по-своему» защитить Армянскую апостольскую церковь. Помимо призывов к захвату власти, его обвиняют также в отмывании денег. 11 февраля съезд партии единогласно избрал его председателем и выдвинул кандидатом на пост премьер-министра.

«Сильная Армения» пока не прошла регистрацию в ЦИК для участия в июньских выборах.

Нынешние задержания последовали примерно через две недели после встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна в Москве 1 апреля. На ней Путин призвал армянские власти не препятствовать участию в выборах пророссийских политиков, имея в виду Карапетяна.

Пашинян в ответ напомнил, что по Конституции Армении лица с двойным гражданством не могут занимать пост премьер-министра или депутата парламента.

15 апреля Карапетян объявил о начале процесса отказа от гражданства России и Кипра.