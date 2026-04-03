Вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук заявил 2 апреля в интервью ТАСС, что Россия и Армения потеряли в прошлом году 5,1 млрд $ во взаимном товарообороте «из-за разговоров о сближении Еревана с Евросоюзом».

Заявление последовало на следующий день после визита в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его переговоров с Владимиром Путиным. Во время протокольной съемки Путин напомнил Пашиняну о росте цен в мире на энергоресурсы и на то, что из России Армения получает их по льготным ценам.

«На сегодняшний день, вы знаете, цены на энергоносители, цены на газ, скажем, в Европе где-то зашкаливают за 600 долларов за 1000 кубов, а Россия продает газ Армении по 177,5 долларов за 1000 кубов. Разница большая… И [в Армении] много политических сил, которые настроены пророссийски… Ну вот, нам бы очень хотелось, чтобы все эти политические партии смогли принять участие в этой политической, внутриполитической работе в ходе [предстоящих в Армении] парламентских выборов. Некоторые, я знаю, находятся в местах лишения свободы, несмотря на то, что у них паспорт российский есть. Это ваше решение, мы не вмешиваемся, но хотелось бы, чтобы они все могли во всяком случае принять участие в этой внутриполитической работе», — сказал Путин во время протокольной съемки перед переговорами.

Пашинян улыбался в ответ, но Путину довольно резко возразил:

«Что касается наших внутриполитических процессов, вы знаете, Армения — демократическая страна. У нас фактически всегда есть политические процессы, и это для нас уже обычная вещь. Я имею в виду, что не очень многие, но есть граждане, которые думают, что в Армении слишком много демократии. Но это для нас принципиальный вопрос. У нас социальные сети, например, на 100% свободны. Нет никаких, вообще никаких ограничений… И в общем контексте, честно говоря, у нас нет в «местах не столь отдалённых» участников политического процесса… У нас предстоят парламентские выборы, это выборы депутатов. И это фактически выборы премьер-министра. И я хотел обратить ваше внимание, что в этих выборах могут принять участие граждане, только имеющие исключительно армянский паспорт. То есть, со всем уважением, люди с российским паспортом, согласно Конституции Республики Армения, не могут быть ни кандидатами в депутаты, ни кандидатами в премьер-министры».

В ходе переговоров, несмотря слова Путина о том, что страны ОДКБ не могли вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе, потому что Армения сама признала его частью Азербайджана, Пашинян заявил, что «механизмы ОДКБ не сработали», хотя Ереван и рассчитывал на помощь, и дал понять, что Армения вскоре выйдет из ОДКБ. Сейчас её членство в этой организации заморожено. По словам Пашиняна, Армения также не может одновременно состоять в Евразийском экономическом союзе и ЕС, куда она стремится вступить.

Обозреватель проекта Радио Свобода «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов отмечает, что Кремль очень недоволен желанием Армении вступить в Европейский союз, хотя перспективы членства Армении в ЕС выглядят, мягко говоря, туманными — этой стране даже не присвоен статус кандидата на вступление в Евросоюз. Но особенно Москву сейчас раздражает потеря возможности участвовать в ряде перспективных инфраструктурных проектов на Кавказе, в том числе в широко обсуждаемом, но пока очень медленно воплощаемом в жизнь проекте TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа за международный мир и процветание»). Это масштабная инфраструктурная инициатива, направленная на создание транзитного коридора через территорию Армении, соединяющего Азербайджан с его эксклавом Нахичевань.

— Прежде всего: о каких людях с российскими паспортами, находящихся в армянских тюрьмах, говорил Путин в разговоре с Пашиняном?

— Здесь всё довольно сложно. У многих людей могут быть сразу два паспорта — российский и армянский, и это часто становится известно лишь тогда, когда вокруг человека возникает политический скандал. Среди политических оппонентов Пашиняна, особенно связанных с группой компаний «Ташир», такие люди вполне могут быть. В первую очередь речь может идти о Самвеле Карапетяне – его главном оппоненте на выборах. Точно известно, что у него есть российский паспорт. Возможно, Путин имел в виду именно его, а возможно, и кого-то ещё.

— Давайте обсудим поведение Пашиняна. Создалось ощущение, что он довольно дерзко вёл себя по отношению к Путину...

— Да, и нужно сказать, что сама поездка была для него довольно смелым шагом. Он понимал, что встреча будет холодной и неприятной. Перед этим в Москве уже был спикер парламента Армении Ален Симонян, и ему устроили фактически открытую обструкцию – своего рода публичный буллинг на пресс-конференции, на которой журналисты явно знали, что им надо говорить и какие вопросы задавать.

Поэтому общий тон переговоров был ожидаем. Но на этот раз жёсткие заявления прозвучали уже не от прессы, а от первых лиц. Их сделал не только Путин, но и отвечающий за связи с Арменией вице-премьер Оверчук – и это особенно важно, потому что он считался достаточно конструктивным переговорщиком. Такая жёсткость с его стороны прозвучала впервые.

— Какой сигнал в Кремле пытались донести до Пашиняна?

— Ему дали понять, насколько уязвима его позиция в ожидании выбора между Евросоюзом и ЕАЭС. Это его слабое место: в Евросоюзе Армению никто особенно не ждёт. Кроме того, у Москвы есть ещё одна причина для жёсткости – проект транспортного коридора (тот самый TRIPP), который обсуждается с американцами. У России есть собственные интересы в случае его запуска.

— В чём заключаются эти интересы?

— Прежде всего в инфраструктуре, которой Россия располагает в Армении. Это железная дорога и газотранспортная система. Если в Армении начнут реализовываться крупные международные проекты, эти магистрали становятся важным активом и для США, и для других игроков.

Но сейчас Ереван своим курсом фактически ставит под вопрос даже то последнее, что остаётся у Москвы. Поэтому реакция была неизбежной, и Оверчук ясно показал, что Москве не нравится переход Еревана от риторики к реальным шагам.

— А заявления о демократии и свободе соцсетей – это был троллинг?

— Скорее нет. Это было обращение к внутренней аудитории и часть предвыборной кампании Пашиняна. Ему нужно было сыграть сразу две роли. С одной стороны, показать, что отношения с Москвой не разрываются и что тема «союза с Россией» частично сохраняется. Это важно для части избирателей, ностальгирующих по прежним временам. С другой — продемонстрировать суверенность и независимость: у нас демократия и полностью свободные социальные сети. И здесь Путин невольно подыграл ему своей реакцией.

Кремль раздражают не столько заявления Пашиняна, сколько то, о чем я сказал – постепенное отстранение России от ключевых инфраструктурных процессов в регионе. После карабахской войны Москва рассчитывала стать там монополистом транспортных развязок. Но этого не произошло. Теперь даже такие расплывчатые проекты, как TRIPP, нацелены на дистанцирование от России.

Очень показательная история – армянская железная дорога. В 2008 году Россия взяла её в концессию с расчётом на будущее открытие границ и развитие маршрутов в сторону Турции и Ирана. Дорогу брали не ради перевозок внутри Армении – ожидали крупные международные потоки. И вот момент вроде бы наступает, но Россия оказывается вне игры. В этом смысле история железной дороги – символ всех разочарований Москвы в регионе, — говорит Вадим Дубнов.

Самвел Карапетян — российско-армянский миллиардер и меценат, основатель и президент группы компаний «Ташир». Его состояние оценивается в 2,8 млрд долларов. В июне 2025 года Карапетян открыто поддержал Армянскую апостольскую церковь и католикоса Гарегина II в их противостоянии с правительством Армении, заявив, что «если политики не справляются, мы будем участвовать по-своему». Церковь превратилась в центр антиправительственных настроений после поражения Армении в войне за Нагорный Карабах, обвиняя кабинет министров в чрезмерных уступках Азербайджану и Турции и «потере армянской идентичности». Пашинян, в свою очередь, обвинил Гарегина II во вмешательстве в политику и поддержке оппозиции. А Самвелу Карапетяну были предъявлены обвинения в призывах к свержению конституционного строя в Армении и отмывании денег.

По состоянию на начало апреля 2026 года Карапетян находится под домашним арестом с возможностью внесения залога. Апелляционный антикоррупционный суд 5 марта 2026 года подтвердил эту меру пресечения Адвокаты Карапетяна называют уголовное преследование их подзащитного «классическим политическим заказом». В конце марта материалы дела были переданы в суд.

Парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня 2026 года.

Радио Свобода

Подписывайтесь на нас в соцсетях