В Армении задержаны подкастеры, критиковавшие власти

В Армении силовики пришли с обысками и задержали двух оппозиционных деятелей, соавторов и ведущих подкаста IMNEMNIMI Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна. Они жестко критикуют власти Армении и в том числе премьера Никола Пашиняна, сообщает армянская служба Радио Свобода.

Обоих ведущих доставили в Следственный комитет Армении. В офисе их компании AntiFake, которая занимается выпуском подкаста, изъяли технику.

Следователь сообщил, что Самсонян обвиняется в хулиганстве, обвинение в адрес Сагателяна пока неизвестно.

«Я в офисе AntiFake. Проводится обыск. Все оборудование изымается», — сообщил адвокат Самсоняна Рубен Меликян.

Причиной обысков стал выпуск подкаста от 10 ноября. В нем Нарек Самсонян и Вазген Сагателян обратились к спикеру Национального собрания Алену Симоняну. Пресс-секретарь последнего сообщила Радио Свобода, что Симонян после этого обратился в правоохранительные органы с заявлением по поводу оскорбительных высказываний и угроз в его адрес.

Адвокат Сагателяна заявил, что задержания блогеров имеют политический подтекст и не имеют ничего общего с правосудием. Спикер Симонян в беседе с журналистами заявил, что «все, кто хулиганит и угрожает, будут наказаны по закону».

«Помимо эмоций, оскорблений и клеветы, есть уголовная составляющая, когда угрожаешь кому-то, вот об этом и идет речь. Те ребята жили в криминальной субкультуре, унижали друг друга», — заявил политик.

Симонян требует от Вазгена Сагателяна компенсацию в размере 2 млн драмов (более 5 тыс. $), а также публичных извинений на его личной странице в социальной сети в течение 5 рабочих дней.

«Если мне угрожают, что мне делать? Я не мог не подать заявление!» — добавил спикер парламента.

Весной 2024 года Самсонян и Сагателян уже задерживались по обвинению в хулиганстве.