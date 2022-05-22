В Австрии активисты «захватили» виллу, связанную с Шуваловым

В Австрии около 40 участников «союза свободных анархистских организаций» заняла в субботу виллу на озере Аттерзе, владельцем которой анархисты считают главу корпорации ВЭБ.РФ и бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова. Об этом сообщает издание Salzburger Nachrichten.

Из окон здания вывесили баннеры с надписями «Солидарность со всеми беженцами и дезертирами», «Патриархат убивает» и «Свободный доступ к озеру». Активисты выступили против войны в Украине, в поддержку беженцев и против «приватизации озера Аттерзее». Они также призвали конфисковать здание и превратить его в жилье для беженцев и бездомных

Как следует из декларации Шувалова о доходах за 2021 год, в пользовании у его семьи есть жилой дом в Австрии, площадь которого достигает почти полутора тысяч квадратных метров. О том, что Шувалову принадлежит «поместье» на берегу озера Аттерзе, писал оппозиционер Алексей Навальный. Сам Шувалов говорил, что вилла принадлежала компании его жены.

Шувалов находится под санкциями ЕС.

Это не первый случай, когда активисты после начала войны в Украине «захватывали» здания, предположительно принадлежащие российским олигархам или чиновникам. В Венеции на днях активисты левых сил захватили дворец, которым сейчас владеет российский миллиардер, председатель правления газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон. В марте сквоттеры захватили дома в Лондоне и Биарицце, принадлежащие российскому миллиардеру Олегу Дерипаске и, предположительно, дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой. Как правило, дома не остаются под контролем активистов, полиция спустя какое-то время их выпроваживает.