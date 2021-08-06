В Австрии к пожизненному заключению приговорен убийца критика Кадырова

В Австрии уроженец Чечни приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает AP. Суд признал его виновным в убийстве чеченского блогера Мамихана Умарова, известного как Мартин Бек, который на своем YouTube-канале критиковал чеченского руководителя Рамзана Кадырова.

Из материалов дела следует, что 48-летний убийца, имя которого не раскрывается, встретился с 43-летним Умаровым 4 июля 2020 года под предлогом обмена пистолета «Глок 17» на автомобиль. По данным прокуратуры, в жертву стреляли шесть раз, в том числе в голову с близкого расстояния. Инцидент произошел в промышленной зоне недалеко от Вены.

Обвиняемый отрицал вину, однако на его одежде были найдены следы крови жертвы и частицы огнестрельного оружия. Присяжные единодушно вынесли обвинительный вердикт. Адвокаты намерены обжаловать приговор. В ходе судебного заседания они выдвигали версию о том, что в Умарова якобы стрелял его собственный телохранитель.

По данным прессы, Мамихан Умаров работал информатором австрийского Земельного ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом.

СМИ неоднократно высказывали уверенность, что речь идет о политически мотивированном убийстве. К такому же выводу пришла и венская полиция. По этой причине расследование вело контртеррористическое ведомство. Издание Insider писало, что заказчиком убийства выступил депутат Госдумы из Чечни Адам Делимханов.

Это уже не первое убийство чеченских политэмигрантов в Вене. 13 января 2009 года в центре австрийской столицы был убит бывший охранник Рамзана Кадырова Умар Исраилов. Как пишет правозащитный центр «Мемориал», Исраилов подал жалобу в ЕСПЧ, в которой обвинил президента Чечни в том, что тот незаконно задержал и пытал его в 2003 году.

В феврале 2020 года погиб другой критик Рамзана Кадырова – видеоблогер Имран Алиев. Он был найден зарезанным в отеле во французском Лилле. В том же месяце в Швеции было совершено нападение на другого чеченского диссидента – Тумсо Абдурахманова. Блогеру удалось обезвредить киллера и записать видео, на котором он задает вопросы человеку, лежащему в луже крови. Тот представился Русланом. Он заявил, что его прислал «Абдурахман из Грозного», и сказал, что хотел лишь запугать блогера, а также добавил, что его мать находится в заложниках у заказчиков нападения.