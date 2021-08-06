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В Австрии к пожизненному заключению приговорен убийца критика Кадырова
В Австрии уроженец Чечни приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает AP. Суд признал его виновным в убийстве чеченского блогера Мамихана Умарова, известного как Мартин Бек, который на своем YouTube-канале критиковал чеченского руководителя Рамзана Кадырова.
Из материалов дела следует, что 48-летний убийца, имя которого не раскрывается, встретился с 43-летним Умаровым 4 июля 2020 года под предлогом обмена пистолета «Глок 17» на автомобиль. По данным прокуратуры, в жертву стреляли шесть раз, в том числе в голову с близкого расстояния. Инцидент произошел в промышленной зоне недалеко от Вены.
Обвиняемый отрицал вину, однако на его одежде были найдены следы крови жертвы и частицы огнестрельного оружия. Присяжные единодушно вынесли обвинительный вердикт. Адвокаты намерены обжаловать приговор. В ходе судебного заседания они выдвигали версию о том, что в Умарова якобы стрелял его собственный телохранитель.
По данным прессы, Мамихан Умаров работал информатором австрийского Земельного ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом.
СМИ неоднократно высказывали уверенность, что речь идет о политически мотивированном убийстве. К такому же выводу пришла и венская полиция. По этой причине расследование вело контртеррористическое ведомство. Издание Insider писало, что заказчиком убийства выступил депутат Госдумы из Чечни Адам Делимханов.
Это уже не первое убийство чеченских политэмигрантов в Вене. 13 января 2009 года в центре австрийской столицы был убит бывший охранник Рамзана Кадырова Умар Исраилов. Как пишет правозащитный центр «Мемориал», Исраилов подал жалобу в ЕСПЧ, в которой обвинил президента Чечни в том, что тот незаконно задержал и пытал его в 2003 году.
В феврале 2020 года погиб другой критик Рамзана Кадырова – видеоблогер Имран Алиев. Он был найден зарезанным в отеле во французском Лилле. В том же месяце в Швеции было совершено нападение на другого чеченского диссидента – Тумсо Абдурахманова. Блогеру удалось обезвредить киллера и записать видео, на котором он задает вопросы человеку, лежащему в луже крови. Тот представился Русланом. Он заявил, что его прислал «Абдурахман из Грозного», и сказал, что хотел лишь запугать блогера, а также добавил, что его мать находится в заложниках у заказчиков нападения.
Другие новости дня
Ника Гварамия сообщил о террористическом акте, планируемом против него
Гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия сообщил о планируемом террористическом акте против него. Соответствующее заявление Гварамия сделал после опроса в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.
«Речь шла о планируемом против меня террористическом акте, о чем был опрос и продолжится завтра. Сказать больше я не могу… Я ничего не скажу в деталях… Вероятно, скоро придет время, когда я сделаю разъяснения», - заявил Гварамия, добавив, что опрос продолжится завтра.
Медиаменеджер отвечал на вопросы сотрудников СГБ в течение трех часов. Перед началом опроса он заявил журналистам, что ему не известно, из-за чего его вызвали в ведомство. Одновременно Гварамия высказал предположение, что это может быть связано с последним выпуском его программы «Мтавари акцентеби». В ней он утверждал, что СГБ прослушивает телефонные разговоры президента Саломе Зурабишвили, сотрудников администраций президента и правительства, оппозиционных политиков, представителей гражданского общества, сотрудника одного из иностранных посольств, а также следит за представителями правящей партии «Грузинская мечта», бизнесменами и духовенством, выясняя подробности их интимной жизни. В этой же программе Гварамия зачитал документ, который, по его словам, является рапортом сотрудников СГБ, которые осуществляют тайную слежку.
«С рапортами это действительно не связано», - сказал Гварамия журналистам уже после опроса.
Не говорят о подробностях и в СГБ Грузии. В комментарии Общественному вещателю в ведомстве подтвердили лишь то, что опрос не касался скандального выпуска программы Гварамия.
«Появление Ники Гварамия в Службе государственной безопасности не связано с материалами, распространенными им в эфире. Он сам пожелал прийти в ведомство совершенно по другой теме, однако на данном этапе больше информации мы не предоставим», - заявили в пресс-службе СГБ.
Летом прошлого года Ника Гварамия заявил, что о подготовке покушения на журналиста оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Габуния. Тогда он утверждал, что киллер, некий Васамбек Боков, действует по заданию главы Чечни Рамзана Кадырова, который желает отомстить Габуния из-за оскорблений в адрес высшего руководства РФ.
Практически одновременно СГБ сообщила о задержании человека, въехавшего в Грузию с поддельным паспортом гражданина РФ на имя Васамбека Бокова. По версии следствия, в период с 11 февраля по 13 июня 2020 года Гуциев следил за Габуния и собирал информацию о нем. В феврале текущего года Тбилисский городской суд приговорил Гуциева к четырем годам тюрьмы.
В Молдавии премьер-министром стала финансист Наталья Гаврилица
Республика Молдова стала вторым после Эстонии постсоветским государством, где оба высших поста занимают женщины - парламент утвердил новое правительство. Теперь во главе государства и исполнительной власти стоят две женщины.
Парламент Молдавии в пятницу подтвердил полномочия правоцентристского кабинета. Его возглавляет Наталья Гаврилица, давний соратник президента Молдавии Майи Санду и ее заместитель по партии. Она училась в Гарварде, работала во Всемирном банке и аппарате Еврокомиссии, была министром финансов Молдавии.
В стране действует закон, согласно которому в предвыборных списках политических партий не должно быть больше 60% представителей одного пола. На это обращает внимание Би-би-си.
- Прозападный политик 49-летняя Майя Санду в ноябре 2020 года выиграла президентские выборы у Игоря Додона, которого поддерживала Москва. Она вела кампанию под лозунгами борьбы с коррупцией и укрепления связей с ЕС.
- Санду дважды вносила на утверждение кандидатуру Гаврилицы, но прежний состав парламента отказывался это сделать. В апреле 2021 года Санду инициировала досрочные выборы, которые состоялись в июле и принесли успех ее партии «Действие и солидарность» (свыше 52% голосов и 63 мандата).
- В стране действует закон, согласно которому в предвыборных списках политических партий не должно быть больше 60% представителей одного пола.
Второе за сутки землетрясение произошло в Грузии
Второе за день землетрясение произошло в Грузии. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки магнитудой 3,4 балла зафиксировали в 19:25 в 26 километрах к юго-западу от Дманиси (регион Квемо Картли), недалеко села Самеба. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 11 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
Примерно в 30 километрах от Тбилиси, также в регионе Квемо Картли, землетрясение произошло сегодня в 12:55. По данным сейсмологов, его сила составила 3,5 балла.
Саломе Зурабишвили обсудила с президентом Греции ситуацию с лесными пожарами
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила со своей греческой коллегой Екатериной Сакелларопулу ситуацию, сложившуюся в Греции из-за пожаров. Телефонный разговор между главами государств состоялся сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба Зурабишвили.
Как отмечается, президент Грузии интересовалась гуманитарной ситуацией и потребностями Греции. Она выразила поддержку греческому народу и выразила надежду, что Греция сумеет быстро справиться с этим вызовом.
Зурабишвили также поблагодарила Сакелларопулу за внимание, проявленное в это сложное время в отношении граждан Грузии, находящихся в Греции. В завершении беседы Зурабишвили пригласила свою коллегу в Грузию.
- В Греции в течение 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до 44-47 градусов. В результате ежедневно происходят десятки лесных пожаров по всей стране.
- В настоящее время пожары бушуют в Аттике, на Эвбее, в областях Илия (Элида), Месиния, Фокида, Фтиотида. В целом пожарные борются по всей Греции с 56 природными пожарами, эвакуируются десятки населенных пунктов.
«Талибан» впервые за много лет захватил столицу афганского региона
Боевики радикального движения «Талибан», внесенного в России в список запрещенных террористических организаций, захватили первую за много лет столицу провинции: Зарандж. Взятие города на юго-западе страны может стать важной символической победой для движения, до этого удерживавшего под контролем в основном слабонаселенные районы.
Потерю города с населением в 160 тысяч в пятницу признали власти Афганистана, передает газета The New York Times. Сообщается, что войска «Талибана» почти не встретили сопротивления. Перед штурмом местным чиновникам и официальным лицам разрешили вместе с семьями перейти расположенную рядом с городом границу с Ираном.
Зарандж - столица самой слабонаселенной провинции Афганистана, Нимроза. Незадолго до взятия города оборонявшие его правительственные войска отошли для защиты Лашкаргаха - столицы соседней провинции Гильменд. В осаде находится так же еще одна региональная столица - третий в стране по величине город Герат.
Успех «Талибана» отмечен вскоре после объявления о полном выводе американских войск из Афганистана. В июле агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что американская разведка, оценивая боеспособность сил обороны страны, допускает падение власти в течение полугода.
По оценке американских спецслужб, столица страны Кабул может пасть в диапазоне от трех месяцев до года после вывода американских военных, передавала ранее газета Wall Street Journal. Президент США Джо Байден установил крайним сроком для вывода армии 11 сентября - 20-ю годовщину крупнейших терактов в Соединенных Штатах, после которых американские военные начали операцию в Афганистане.
Цены на газ в Европе обновили рекорд после взрыва на заводе «Газпрома»
Цены на природный газ в Европе обновили исторический рекорд, превысив 540 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, стоимость топлива растет на фоне мощного взрыва, который произошел на этой неделе на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе.
Масштабное возгорание произошло в ночь 6 августа на заводе «Газпром переработки» в Уренгое. Источник Ленты.Ру на условиях анонимности рассказал, что пострадало самое крупное газоперерабатывающее предприятие в Ямало-Ненецком автономном округе.
Сразу после инцидента последовало снижение объемов транзита газа по газопроводу «Ямал – Европа»: к концу четверга поставки топлива в Германию снизились вдвое – с двух до одного миллиона кубометров.
По словам источника, сырьем, которое используется на заводе «Газпрома», является газовый конденсат с местных промыслов, и теперь этим промыслам приходится сжигать невостребованный конденсат, поскольку «производственные технологические установки завода полностью остановлены».
Как утверждается, 80 процентов идущего на экспорт российского газа добывается именно в ЯНАО, и теперь весь этот объем оказался под угрозой. Большой ущерб нанесен и экологии: произошли большие выбросы продуктов сгорания газового конденсата, газа и нефти, пишет Лента.ру. По его данным, руководство запретило распространять любую информацию об этой ситуации без согласования с руководством. Причины взрыва устанавливаются.
Бжания встретили в Южной Осетии по осетинской традиции – с пирогами и пивом
Абхазская делегация во главе с президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжания прибыла в Южную Осетию для участия в мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине событий августа 2008 года.
Как сообщает агентство «Рес», при въезде в Южную Осетию делегацию встретили руководитель администрации югоосетинского президента Игорь Козаев и глава Джавской районной администрации Андрей Джиоев. Гостей приняли по осетинским традициям — с тремя пирогами и пивом.
Аслан Бжания проведет в Цхинвали переговоры с югоосетинским лидером Анатолием Бибиловым, а также примет участие в расширенном совещании по вопросам взаимодействия двух самопровозглашенных республик.
Отметим, что это первый визит Аслана Бжания в Южную Осетию после его победы на президентских выборах 22 марта 2020 года.
В Грузии завершились военные учения Agile Spirit 2021
Многонациональные учения Agile Spirit 2021 («Проворный дух – 2021»), участие в которых принимали военнослужащие 15 государств, включая 12 стран-членов НАТО, завершились сегодня в Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», показательные маневры в заключительный день Agile Spirit 2021 прошли на полигоне Орфоло в регионе Самцхе-Джавахети. Церемония закрытия завершилась награждением военнослужащих, участвующих в учениях.
На мероприятии присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер Ираклий Гарибашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, спикер парламента Каха Кучава, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии.
«Учения «Проворный дух–2021» отличались многообразием тренировок, локаций, десантных операций и увеличенным числом участвующих в них военных. Доказательством стойкости боевого духа наших военных и их высокого профессионализма является то, что, несмотря на пандемию, 10-е, юбилейные военные учения прошли, состоялись», – сказала Зурабишвили на мероприятии.
Она добавила, что нынешние учения были особенными еще и потому, что впервые в них задействовали произведенную в Грузии военную технику – бронемашины типа «Дидгори».
«Динамика и масштабы многонациональных учений в Грузии подтверждают важность нашей страны в процессе обеспечения безопасности, укрепления и поддержания мира в регионе и на Черном море», – подчеркнула президент.
Учения Agile Spirit 2021 проходили в Грузии с 26 июля. В них были задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тысячи из них – это грузинские военнослужащие, а еще 700 — американские.
В Эфиопии повстанцы захватили древний город из списка ЮНЕСКО
Повстанцы из эфиопского региона Тыграй захватили древний город Лалибела, признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Би-би-си.
Город Лалибэла с населением менее 20 тысяч человек известен своими монолитными церквями, высеченными в камне.
Заместитель мэра Лалибелы Мандефро Тадессе заявил, что властям придётся сотрудничать с мятежниками, чтобы "гарантировать сохранение этого сокровища". По его словам, местные жители вынуждены были покинуть город, хотя обошлось без стрельбы.
Беречь культурное наследие Лалибэлы призвал и Госдепартамент США. Там высказали обеспокоенность боевыми действиями в Эфиопии.
В феврале сообщалось, что в Тыграе эритрейские военные расстреляли сотни мирных жителей. По данным источников, солдаты прямо на улицах казнили мужчин и мальчиков, а также учинили массовые грабежи.
Американские власти ранее заявляли, что акты жестокости и бесчеловечного обращения с мирным населением должны немедленно прекратиться. В Вашингтоне предупредили правительства Эфиопии и Эритреи, что пристально следят за развитием событий в зоне конфликта.
За время восьмимесячного конфликта, жертвами которого стали тысячи жителей Эфиопии, два миллиона человек покинули свои жилища, десятки тысяч бежали в Судан, сотни тысяч жителей страдают от недоедания и голода. В войне с одной стороны участвуют Эритрея и Эфиопия, а с другой – повстанцы Народного фронта освобождения Тыграя.
Гено Петриашвили проиграл финал Олимпиады на последних секундах
Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили не смог выиграть золотую медаль на олимпийском турнире в весовой категории до 125 кг. В финальной, напряженной схватке Петриашвили проиграл американцу Гейблу Стивенсону со счетом 8-10.
За несколько секунд до конца поединка грузинский борец выигрывал со счетом 8-7, однако Стивенсон смог вырваться вперед. Петриашвили досталось серебро (на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году он завоевал бронзовую медаль).
Гено Петриашвили принес Грузии восьмую медаль на Олимпиаде в Токио. Таким образом, Грузия установила рекорд по количеству завоеванных медалей на Олимпиадах: в Пекине (2008) и Рио-де-Жанейро (2016) у Грузии было по семь медалей.
Золотые медали на Олимпиаде в Токио Грузии принесли дзюдоист Лаша Бекаури и тяжелоатлет Лаша Талахадзе; серебряные – Важа Маргвелашвили, Лаша Шавдатуашвили, Гурам Тушишвили (дзюдо) Якоб Каджая (греко-римская борьба) и Гено Петриашвили (вольная борьба); бронзовую – тяжелоатлет Антон Плесной.
CNN сообщил о получении американской разведкой данных из лаборатории в Ухане
Американские разведывательные агентства получили доступ к базе данных образцов вирусов, которые изучались в Уханьском институте вирусологии. Изучение документации может позволить проверить гипотезу о лабораторном происхождении вируса. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на свои источники, знакомые с темой.
Уханьский институт вирусологии — один из нескольких крупнейших в мире центров исследования коронавирусов. Именно в Ухане началась вспышка коронавируса нового типа COVID-19, переросшая в пандемию. Совпадение этих фактов дало повод для рождения теории о лабораторном происхождении болезни.
Теперь американская разведка имеет возможность проверить её, изучив полученный массив данных, сообщает канал. По информации журналистов, база с генетической информацией 22 тысяч образов вирусов, будет изучена с помощью суперкомпьютеров.
Кроме того, разведывательному сообществу необходимо найти учёных, которые, с одной стороны, имеют достаточную квалификацию, чтобы интерпретировать полученные документы, с другой — они должны иметь доступ к секретной информации, с третьей — знать китайский язык. Поиск таких экспертов может оказаться проблемой, — утверждает один из источников канала.
Лабораторное происхождение вируса не обязательно означает, что он был создан искусственно. Он мог быть найден в природе и "сбежать" из лаборатории во время изучения. После вспышки атипичной пневмонии в 2002–2003 годах ВОЗ обращала внимание на недостатки в системах безопасности китайских биолабораторий.
Израиль сообщил о ракетном ударе со стороны Ливана
Около двух десятков ракет выпущено по территории Израиля со стороны Ливана. Ответственность за обстрел взяла на себя радикальная ливанская группировка "Хезболла".
Армия обороны Израиля сообщила, что часть ракет перехватила система противоракетной обороны "Железный купол", остальные упали на открытой местности в районе Хермона. О раненых и разрушениях сведений не поступало.
Ливанские СМИ пишут, что "Хезболла" не имеет отношения к обстрелам.
В ночь на 5 августа израильская авиация атаковала ряд целей на юге Ливана. Военные Израиля сообщили, что удары наносились в ответ на ракетные запуски в направлении израильских населённых пунктов. Это был первый случай использования авиации против ливанских позиций за последние годы.
Командование миротворцев ООН в Южном Ливане оценивало обстановку очень серьёзной и призвало стороны к прекращению огня.
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что авиаудар указывает о наличии агрессивных намерений со стороны Израиля. Действия израильских военных осудил Вашингтон.
- Израиль и "Хезболла" вели серьёзные боевые действия в 2006 году. Тогда ливанские вооружённые бойцы обстреляли позиции израильских военных на границе и напали на пограничный патруль. Погибли восемь пограничников, трое получили ранения. Двое военнослужащих были захвачен в плен. Из тела возвратили Израилю через два года.
- В ответ на нападения израильская армия начала военную операцию "Достойное возмездие". Боевые действия продолжались более 30 дней. По разным данным, погибло более тысячи ливанцев и более полутора сотен израильтян.
- "Хезболла" - военизированная ливанская шиитская организация. США, Великобритания, Израиль, Лига арабских государств и другие страны признали группировку террористической. В России "Хезболлах" террористической организацией не считается. Группировка выступает за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
Борец из Северной Осетии выиграл золотую медаль на Олимпиаде
Борец вольного стиля из Северной Осетии Заурбек Сидаков, выступающий за команду Олимпийского комитета России, выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 74 кг.
В финале Сидаков выиграл у Магомедхабиба Кадзимагомедова, представляющего Беларусь. Спортсмен принес российской команде 17-ю золотую медаль на Олимпиаде-2020.
Отметим, что главный тренер сборной России по вольной борьбе – уроженец Южной Осетии Дзамболат Тедеев.
Депутат Госдумы: в Абхазии «просыпаются с одной мечтой» – воссоединиться с Россией
Депутат Государственной думы России Виталий Милонов прокомментировал заявление членов Совета безопасности ООН, призвавших Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. США, по мнению депутата, хотят возобновления военных действий.
«Можно сказать, что США и их союзники хотят возобновления кровопролития, 100%. Они говорят нам: «Уберите войска, а мы тут устроим ночь длинных ножей». Нет, не уберем. Лучшим ответом США и их товарищам будет не только признание, но и предложение объединиться в знак нового союзного государства. Сделать новый СССР на новых принципах, более тесных. Белоруссия, Абхазия, Южная Осетия, Армения, Приднестровье – всех в одно государство объединить; это будущий формат. Таким оптимистичным заявлением можно ответить Соединенным Штатам», – заявил Виталий Милонов изданию «ПолитЭксперт».
Политик уверил, что в Абхазии большинство людей ждут и «просыпаются с одной мечтой: воссоединиться с родиной», так как Абхазия была в составе России. Если провести референдум, считает депутат, то, как и в Донбассе, жители Абхазии проголосуют за присоединение к РФ.
«Люди хотят быть в России, Южная Осетия тоже. Здесь не надо бояться. Санкции были, есть и будут, санкционное давление не ослабнет. А так, по крайней мере, мы воссоединимся с историческими землями. Людям станет легче. Думаю, что самая лучшая защита Абхазии сейчас – установка наших средств обороны с межконтинентальными ракетами. Это будет на веки вечные», – добавил депутат.
- Ранее члены Совета Безопасности ООН – Великобритания, Франция, США, Ирландия, Норвегия и Эстония, а также примкнувшая к ним Албания, которая займет свое место среди непостоянных членов Совбеза в 2022-23 гг., призвали Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и незамедлительно вывести войска с территории Грузии.
Саакашвили говорит, что «писк севера» не помешает ему вернуться в Грузию
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили говорит, что «писк севера» не помешает ему вернуться в Грузию. Таким образом политик прокомментировал слова представителя МИД России. Замдиректора департамента информации и печати Александр Бикантов заявил, что в России «никогда не ставили знак равенства между преступным режимом Саакашвили и народом Грузии».
«В Москве очень хорошо знают, что подавляющее большинство грузинского народа – на моей стороне и требует моего возвращения. Они не на шутку перепугались и сделали это заявление. Так вот, я хочу сказать всем: нет, никто не сможет мне помешать вернуться в свою родную страну, чтобы спасти ее от внутренних и внешних врагов и недоброжелателей. Я выполню свой исторический долг. Я слышу голос грузинского народа, и никакой писк севера не сможет мне помешать. Мы, грузины, – очень гордая и свободолюбивая нация, мы со всеми хотим иметь хорошие отношения, но не потерпим разговора в таком тоне», – пишет Саакашвили в своем Facebook-аккаунте.
Замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов также заявил, что Москва готова к восстановлению отношений с Грузией – «в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона».
Аслан Бжания почтил память жертв бесланской трагедии
Сегодня начинается визит президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания в Цхинвали, приуроченный к 13-й годовщине августовской войны 2008 года.
Как сообщили в пресс-службе абхазского президента, по пути в Цхинвали делегация посетила Северную Осетию. В аэропорту Владикавказа Бжания встречали председатель правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев и представитель МИД России во Владикавказе Алан Хетагуров.
Аслан Бжания и члены делегации посетили «Город ангелов» – мемориальное кладбище в Беслане, где захоронены дети, учителя и родители, погибшие в результате террористического акта в бесланской школе в 2004 году.
«Посещение «Города ангелов» и бесланской первой школы не может никого оставить равнодушным. Когда с памятников на тебя глядят сотни ангелов, ты смотришь в их добрые глаза и в голову приходит множество мыслей. Мне кажется, что они говорят нам – взрослым сделать все, чтобы подобное больше не повторилось, чтобы никогда не страдали и не погибали дети. Сколько бы времени ни прошло, забыть этот ужас, имевший место в Беслане в сентябре 2004 года, невозможно. Нет прощения такому варварству. Я преклоняюсь перед памятью тех, кто стал жертвой этого бесчеловечного теракта», – заявил Аслан Бжания.
В состав делегации входят вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр иностранных дел Даур Кове, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, начальник Управления госдачами Беслан Квициния, депутат Народного Собрания Рауль Лолуа.
Премьер Сент-Винсента и Гренадин получил ранение в ходе акции протеста
Премьер-министр карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвиш госпитализирован с травмой головы после атаки во время протеста против обязательной вакцинации медицинских работников от коронавируса нового типа. Предположительно, ему в голову попал камень, брошенный одним из участников протестного митинга. Об этом сообщает агентство Reuters.
Участники митинга собрались у здания парламента островного государства в четверг. Они бросали камни и бутылки с водой. Поводом для митинга стали планы правительства обязать большинство врачей вакцинироваться от COVID-19. На фотографии с места событий видно, как окровавленного Гонсалвиша уводят от протестующих. Он отвезён в соседнее государство Барбадос, чтобы там ему сделали МРТ.
74-летний Гонсалвиш, известный за левые убеждения прозвищем товарищ Ральф, руководит Сент-Винсентом и Гренадинами с 2001 года. Согласно официальной статистике, на островах зафиксированы 2298 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, 12 человек умерли. Полностью вакцинированы 9 процентов населения.
В Тбилиси назвали «циничным» комментарий МИД РФ о Георгиевском трактате
Международное сообщество и международное право едины перед лицом агрессивных действий России, процессом оккупации и фактической аннексией, – говорят в МИД Грузии, комментируя заявления российских коллег в преддверии годовщины российско-грузинской войны 2008 года.
«В этом году Европейский суд по правам человека назвал своим именем Августовскую войну 2008 года и постановил, что Российская Федерация, как оккупационная сила и государство, осуществляющее эффективные контроль, несет прямую ответственность за грубые нарушения прав человека во время войны и в пост-оккупационный период. Страсбургский суд обвинил Российскую Федерацию в проведении этнической чистки и подчеркнул несоблюдение Москвой соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенного (при посредничестве) ЕС», – сказано в заявлении.
В Тбилиси прокомментировали и комментарий МИД России в связи с юбилейной датой Георгиевского трактата, назвав его «циничным и совершенно неприемлемым».
«Именно с нарушения этого соглашения Россия начала аннексию территорий Грузии, захват земель на Южном Кавказе и печально, что даже спустя века целью России остается аннексия чужих территорий», – отмечают в МИД Грузии.
4 августа МИД России опубликовал сообщение, приуроченное к годовщине подписания Георгиевского трактата в 1783 году. В Москве отметили, что «сближение России и Грузии отвечало интересам обоих государств».
«Согласно Трактату, Ираклий II признавал верховную власть русских императоров и частично отказывался от самостоятельной внешней политики – решения в этой сфере принимались при условии предварительного согласования с Россией. В то же время Грузии предоставлялась полная внутренняя автономия. Екатерина II, со своей стороны, выступала гарантом независимости и целостности Картли-Кахетинского царства. Протекторат Российской империи обеспечивал военную помощь грузинскому союзнику в случае агрессии. Для этих целей предусматривалась дислокация в Грузии двух русских пехотных батальонов. Заключение Георгиевского трактата способствовало укреплению позиций нашей страны на закавказском направлении и положило начало процессу собирания раздробленных на части грузинских земель», – заявляют в МИД России.
Замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов при этом заявил, что Москва готова к восстановлению отношений с Грузией – «в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона».
Число жертв коронавируса в Грузии превысило 6000
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 30 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 6016 человек.
За сутки в стране выявили 3780 новых случаев коронавируса. Накануне провели 41 907 тестов: PCR-тестов – 16 740, экспресс–тестов на антиген – 25 167.
Выздоровели еще 2052 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 440 353, выздоровевших – 395 505.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,02%, за последние 14 дней составляет 8,05%, за неделю – 8,98%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 19 067 человек, всего в Грузии применили 583 647 вакцин.
В Госдуме РФ призвали Великобританию вывести свои войска с Кипра
Россия помогает обеспечивать безопасность на территории Абхазии и Южной Осетии, а странам, которые называют это оккупацией, стоит сначала вернуть занятые ими иностранные территории, – заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
«Мы обеспечиваем безопасность [Абхазии и Южной Осетии] так же, как обеспечиваем безопасность многим другим странам, когда-то жившим в одном доме, которым ее недостает, и будем делать это дальше», – сказал депутат, комментируя призыв ряда членов Совета Безопасности ООН вывести российские вооруженные силы из Абхазии и Южной Осетии, а также отменить признание их независимости.
По словам Калашникова, той же Великобритании, которая присоединилась к этому заявлению, сначала нужно вывести свои войска с Кипра (военные базы Акротири и Декелия, которые образуют отдельную заморскую территорию Великобритании), так как она «просто захватила территорию своей бывшей колонии, присвоила ее и сделала своей собственностью».
- Ранее члены Совета Безопасности ООН – Великобритания, Франция, США, Ирландия, Норвегия и Эстония, а также примкнувшая к ним Албания, которая займет свое место среди непостоянных членов Совбеза в 2022-23 гг., призвали Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и незамедлительно вывести войска с территории Грузии.
Украина рассекретит материалы о боях в «иловайском котле» в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины рассекретит материалы уголовного дела о боях под Иловайском на востоке Украины в 2014 году. Тогда крупная группировка украинских войск оказалась в окружении и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
Во время встречи с родственниками погибших и без вести пропавших в "иловайском котле" генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что "общество должно знать правду" о тех событиях. Материалы уголовного дела о боях под Иловайском опубликуют в специальном разделе на сайте офиса генпрокурора. В ходе расследования были допрошены более 900 потерпевших и свидетелей, исследованы более 1600 документов. Материалы дела составляют больше 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа.
Как рассказала Венедиктова, расследование идет в двух направлениях. Во-первых, прокуратура расследует "вторжение российских войск" и убийство украинских военных. Во-вторых, речь идет о возможной халатности со стороны украинского военного руководства.
Подозреваемыми по делу проходят замначальника Генерального штаба ВС России и бывший начальник главного управления Генерального штаба ВС России, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны России. Также подозреваемыми признали двух российских генералов: их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством.
В середине августа 2014 года украинские войска, состоявшие по большей части из добровольцев, сумели отбить у пророссийских сепаратистов город Иловайск в Донецкой области. Однако 24 августа оказались в окружении и понесли тяжелые потери. По официальным данным, в так называемом "иловайском котле" погибли 366 украинских военных и добровольцев, сотни были ранены. Власти Украины заявили, что в боях участвовали регулярные подразделения российской армии.
Россия готова к восстановлению отношений с Грузией – МИД РФ
«Мы готовы к восстановлению отношений между нашими государствами в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона», – заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.
По его словам, в России «никогда не ставили знак равенства между преступным режимом Саакашвили и народом Грузии».
«Надеемся, что здравый смысл возобладает в Тбилиси, и наши грузинские партнёры начнут строить отношения с соседями с учётом баланса интересов», – сказал Бикантов.
Москва призывает Тбилиси и страны Запада «отказаться от бесперспективной линии на реинтеграцию Абхазии и Южной Осетии в Грузию». В МИД РФ считают, что Грузия должна установить с Сухуми и Цхинвали «равноправный и взаимоуважительный диалог».
Бикантов на брифинге также заявил, что «Россия спасла народ Южной Осетии от уничтожения», а российско-абхазское и российско-югоосетинское сотрудничество, по его словам, «давно стало стабилизирующим фактором на Южном Кавказе».
- Ранее члены Совета Безопасности ООН – Великобритания, Франция, США, Ирландия, Норвегия и Эстония, а также примкнувшая к ним Албания, которая займет свое место среди непостоянных членов Совбеза в 2022-23 гг., призвали Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и незамедлительно вывести войска с территории Грузии.
В Абхазии выявлено 128 новых случаев коронавируса, 3 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 446 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 128 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 176 пациентов. Состояние 42 человек оценивается как тяжелое, 68 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались 3 пациента: две женщины - 76 и 80 лет , а также мужчина 83 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 40, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 770 человек. Зарегистрировано 323 летальных случая. Выздоровели 18 205 человек.
Предвыборный штаб Кахи Каладзе возглавил Георгий Амилахвари
Мэр Тбилиси Каха Каладзе открыл в столице избирательный штаб для выборов в органы местного самоуправления 2021 года. Избирательный штаб возглавит Георгий Амилахвари, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Сегодня главу штаба представил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта», кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе. По словам Кахи Каладзе, в рамках избирательной кампании любой гражданин сможет прийти в штаб и высказать свое мнение.
Как отметил Каладзе, Георгий Амилахвари имеет большой опыт работы в сфере образования, деловых отношений с молодежью и является хорошим менеджером.
«Я хотел бы познакомить вас с человеком, который возглавит мой избирательный штаб, станет другом и болельщиком каждого тбилисца. Это молодой, энергичный и выдающийся член нашей команды у которого много опыта работы в сфере образования и деловых отношений с молодежью. Георгий Амилахвари - хороший менеджер, активный прогрессивный и энергичный человек, с которым мы будем вести избирательную кампанию таким образом, чтобы победила не только одна политическая группа, не только я, как один кандидат, но победу одержали Тбилиси и тбилисцы», - заявил Каха Каладзе.
- Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров, а также депутатов совещательных органов – сакребуло – по пропорциональной системе.
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