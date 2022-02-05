В Австрии заработал закон об обязательной вакцинации от COVID-19

В Австрии 5 февраля вступил в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса. Днем ранее одобренный парламентом законопроект подписали президент страны и канцлер.

Обязательная вакцинация коснется всех жителей старше 18 лет без противопоказаний к прививке. Власти планируют 15 февраля разослать письма всем непривитым с призывом вакцинироваться в течение месяца. За отказ предусмотрен штраф в размере до 3 тысяч 600 евро.

Те, кто переболел COVID-19, смогут получить отсрочку от вакцинации на 180 дней с момента положительного теста.

В Австрии, по последним данным, привито 75 процентов жителей.

Во всем мире фиксируется резкий рост заболеваемости COVID-19. Прежде всего это связано с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Врачи говорят, что он более заразный и может обходить иммунную защиту в том числе и у привитых. Но вакцинация, по утверждению медиков, является основным способом борьбы с пандемией.

Между тем в России и аннексированном Крыму за последние сутки, по официальным данным, зафиксировано более 177 тысяч случаев COVID-19. Это максимум за все время пандемии. Больше всего заболевших в Москве – почти 22 с половиной тысячи. Рекордные показатели в стране выявляются с 21 января.

Российские медики говорят о резком росте детских заражений и госпитализаций.

В большинстве регионов страны никаких ограничений не вводится, а 5 февраля Роспотребнадзор отменил семидневный карантин для людей, которые были в контакте с заболевшими COVID-19. Отменить требование изоляции предложил президент России Владимир Путин. Он сослался на более короткий инкубационный период для штамма «омикрон».

Всего в России с начала пандемии выявили более 12 с половиной миллионов случаев коронавируса. Умерли за этот период, по официальным данным, почти 335 тысяч человек. Демографы считают, что официальная статистика занижена примерно в три раза.

Российские СМИ подсчитали, что избыточная смертность в стране с начала пандемии COVID-19 превысила один миллион человек. Минздрав эти сообщения назвал ложными.

По данным Росстата, в 2021 году естественная убыль населения в России впервые в истории достигла миллиона человек.