В Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы

В Азербайджане сегодня, 7 февраля проходят внеочередные президентские выборы, о которых Ильхам Алиев объявил ровно два месяца назад.

Алиев правит в Азербайджане с октября 2003 года, и именно к 20-летию своего президентства он приурочил решение провести внеочередные выборы, передает Би-би-си.

Еще один мотив — желание провести их на территории всей страны, впервые после того, как Азербайджан вернул контроль над всей ее территорией в ходе войны 2020 года и в результате военной операции в сентябре 2023-го.

Избирательный участок открыт и в Ханкенди (Степанакерте) – бывшей столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщают азербайджанские СМИ.

«Оппонентами» Алиева стали провластные политики, которые заседают в парламенте и никогда не критикуют президента, а напротив, на дебатах хвалят его достижения, в первую очередь — восстановление территориальной целостности.

Сам Ильхам Алиев ни сейчас, ни раньше не выходил на публичные дебаты.