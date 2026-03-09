В Бахрейне в результате атаки дрона на НПЗ пострадали 32 человека

32 человека пострадали в результате удара иранского беспилотника утром 9 марта в районе острова Ситра в Бахрейне. Об этом сообщает государственное агентство Бахрейна BNA.

По данным ведомства, среди пострадавших – четверо детей, в том числе двухмесячный младенец. Двое детей в возрасте семи и восьми лет получили серьезные травмы ног.

В Ситре находится нефтеперерабатывающий завод бахрейнской государственной нефтегазовой компании Bapco Energies. СМИ пишут о пожаре в районе НПЗ. В Bapco Energies девятого марта объявили форс-мажор из-за "текущей ситуации, вызванной продолжающимися иранскими атаками в регионе и недавним жестоким нападением на одно из подразделений нефтеперерабатывающей компании".

В компании заявили, что «все потребности местного рынка полностью удовлетворены благодаря разработанным планам, обеспечивающим бесперебойность поставок».

В ночь на 6 марта НПЗ Bapco Energies уже подвергался атаке. Тогда никто не пострадал и предприятие продолжило работу.