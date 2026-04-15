В Беларуси по возвращении из Грузии задержан фотограф Александр Шишко

Белорусский фотограф Александр Шишко был задержан в аэропорту Минска по возвращении из Тбилиси. Информация об этом опубликована на сайте проекта Dissidentby; её подтвердил правозащитник Роман Кисляк сайту «Позірк».

«Александр жил в Тбилиси как минимум с 2022 года. Почему он вернулся в Беларусь, сказать сложно — возможно, скучал по родине, родным. Думаю, он просчитался насчёт риска задержания, рассчитывал, что проскочит», — сказал Кисляк.

Правозащитник также рассказал, что после Дня Воли 2024 года белорусские пропагандисты начали упоминать Шишко в своих материалах.

«Насколько я знаю, уголовное дело возбуждено по факту проведения Дня Воли за границей, и в рамках этого дела в Беларуси в его квартире проводился обыск», — добавил Кисляк.

По данным проекта Dissidentby, задержание произошло 11 апреля.

25 марта отмечается годовщина провозглашения в 1918 году независимости Белорусской Народной Республики — первого национального государства белорусов. В советские годы День Воли отмечали тайно; после распада Советского Союза он ненадолго стал государственным праздником, но затем власти во главе с Александром Лукашенко начали запрещать его. Символы БНР — бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» — стали символами протестного движения.

Власти в Минске регулярно угрожают уголовным преследованием участникам публичных акций за рубежом. Следственный комитет Беларуси пригрозил уголовным преследованием и конфискацией имущества за участие в акциях в честь Дня Воли.

В октябре 2025 года сообщалось, что более ста человек были задержаны по возвращении в Беларусь, однако эта цифра может быть значительно выше. О допросах и задержаниях в белорусских пунктах пропуска правозащитный центр «Весна» регулярно сообщает уже несколько лет. 3 апреля также сообщалось о задержании на польско-белорусской границе фотографа Андрея Ленкевича.

Сотрудники спецслужб или пограничники допрашивают как белорусов, так и граждан других стран, проверяют их мобильные телефоны, расспрашивают, в том числе, о родственниках и целях поездки за границу. В некоторых случаях «разговоры» заканчиваются задержанием, пишет «Позірк».

Ранее в Беларуси были освобождены сотни политзаключённых. Это произошло после встреч белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Джоном Коулом. США объявили о снятии ряда санкций, введённых ранее в отношении Минска.

Согласно данным правозащитных организаций, по состоянию на 15 апреля в Беларуси признаны политическими заключёнными более 900 человек.