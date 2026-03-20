Лукашенко: США предлагают Беларуси «большую сделку»

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко на следующий день после встречи со спецпредставителем президента США в Минске и освобождения 250 политзаключённых заявил, что Соединённые Штаты предложили Беларуси заключить «большую сделку».

В беседе с журналистами Лукашенко отметил, что «сделка» предложена от имени президента США Дональда Трампа.

«Для Беларуси это важно и для меня в том числе. Поэтому я сказал: "Я это нормально воспринимаю, передайте Дональду, что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить"», - заявил Лукашенко. По его словам, сейчас идёт работа над этим соглашением.

Лукашенко указал на то, что, помимо вопросов дальнейшего освобождения политзаключённых (сам он отрицает, что они осуждены по политическим мотивам) и снятия санкций, «большой договор» может коснуться также восстановления работы посольств, а также контроля над ядерными материалами. Он также отметил, что намерен посетить США и принять участие в следующем заседании так называемого Совета мира, куда он был приглашён президентом Трампом.

Спецпосланник Трампа Джон Коул после встречи с Лукашенко накануне отметил, что отношения Минска и Вашингтона улучшились, и объявил о том, что будут сняты санкции, введённые ранее против ряда белорусских банков и Минфина страны. Ранее США уже сняли санкции в отношении «Белавиа» и «Беларуськалия». Также Коул выразил надежду на то, что до конца года будут освобождены все белорусские политзаключённые — сотни людей ещё остаются за решёткой. Сделанные 20 марта заявления Лукашенко о «большой сделке» в Вашингтоне пока не комментировали.

Лукашенко также сказал, что в ходе переговоров представители США «задавали вопросы, и по России, по Китаю», но, по его словам, у него не сложилось впечатления, что США ставят своей целью «оторвать Беларусь от России». Ранее встречавшиеся с Коулом литовские депутаты рассказали о том, что одной из целей налаживания отношений с Лукашенко американская сторона видит отказ Беларуси от роли российского сателлита. Официально это в Белом доме не подтверждали.

Между тем, в пятницу стало известно, что международная платёжная система Visa запретила рассчитываться картами Белагропромбанка, Белгазпромбанка и белорусского Альфа-банка на территории стран Европейского экономического сообщества. Об этом сообщили сами банки. Это означает, что владельцы карт не смогут в странах ЕС, Великобритании, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии снять наличные в банкоматах, переводить деньги в любых сервисах переводов, а также расплачиваться в магазинах, онлайн-магазинах и онлайн-сервисах. Эти банки находятся под санкциями ЕС.



