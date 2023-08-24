В Беларуси сворачивают лагерь ЧВК «Вагнер». Это началось ещё 1 августа

Лагерь ЧВК «Вагнер» под Осиповичами в Могилёвской области Беларуси постепенно демонтируют, разобрана треть палаток, пишет белорусская служба Радио Свобода, изучившая полученный от компании Planet Labs спутниковый снимок от 23 августа. При этом площадь лагеря начала уменьшаться задолго до крушения в России самолёта, на борту которого предположительно погиб основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Лагерь в Беларуси возник в конце июня, после мятежа ЧВК «Вагнер», после которого наёмники отправились в Беларусь. По подсчетам Радио Свобода, в северной части лагеря было расположено около 129 палаток, демонтировано 65 из них. В западной части лагеря разобрали около 27 из 64 палаток, в центральной части – около 9 из 80. Таким образом, из 273 жилых палаток демонтировали примерно 101.

Процесс демонтажа палаток, по данным издания, начался 1 августа. На снимке от 14 августа видно несколько палаток, которые начали разбирать. Проект «Беларускі Гаюн», который занимается мониторингом военной активности в Беларуси, пишет, что с 28 июля по 15 августа в лагере было разобрано около 35 палаток из почти 300, а ситуация в лагере под Осиповичами постоянно меняется.

Покинули ли наемники лагерь и куда они отправились, неизвестно. «Беларускі Гаюн» отмечает, что не фиксирует вывода сил наемников из лагеря в деревне Цель Осиповичского района. При этом накануне вечером, после сообщений о крушщении самолёта Пригожина, в окрестностях лагеря фиксировались перебои в работе интернета.

Белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на имеющиеся в редакции спутниковые снимки указывает, что новые палаточные городки на территории других белорусских полигонов или воинских частей не возводились.