В Беларуси впервые возбудили дело за отрицание геноцида белорусов

Белорусское МВД сообщило, что впервые возбудило уголовное дело по статье об отрицании геноцида белорусов. Ее добавили в Уголовный кодекс страны в начале 2022 года.

По данным агентства БелТА, дело возбудили против 54-летнего жителя Минска. Следствие утверждает, что в 2020 году он создал и администрировал группу в соцсети и размещал там некие материалы протестной тематики, а также «сведения, дискредитирующие республику и реабилитирующие фашистов».

В частности, обвиняемый якобы утверждал, что «немцы обращались с населением Беларуси добродушно, зверствовали же в основном партизаны». Он также писал, что именно от рук партизан пострадала деревня Хатынь во время Второй мировой войны, утверждает МВД.

Белорусская служба Радио Свобода уточняет, что, возможно, речь идет о первом задержании и аресте по статье об отрицании геноцида белорусов, поскольку по ней уже возбуждены уголовные дела. В частности в январе дело возбудили в отношении одного из авторов Радио Свобода Сергея Дубовца, а в 2022 году — против неустановленных лиц, которые якобы распространяли информацию об отрицании геноцида белорусского народа на интернет-ресурсах «Флагсток» и «Зеркало».

Кроме того, жителя Минска обвинили в реабилитации нацизма, организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок, а также оскорблении президента Республики Беларусь.

Сообщается, что обвиняемый арестован. Другие подробности не приводятся.