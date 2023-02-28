В Белгороде на городские улицы упали три беспилотника

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что события 2008 и 2014 годов стали точками невозврата в отношениях России с Западом.

«Точками невозврата можно считать две даты. Первая — осень 2008 года (август 2008-го, российско-грузинская война — ред.), когда западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа и вознес до небес придурка, наркомана и авантюриста, которого позже отринула не только его собственная страна, но и чужая, куда он трусливо сбежал. Агрессору тогда был дан быстрый и твердый отпор.

Вторая поворотная точка — весна 2014 года, когда свою волю на законном референдуме высказал народ Крыма, навсегда вернувшись на историческую родину (референдум не признан международным сообществом — ред.). У западного мира это вызвало бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор», — написал Медведев в своей статье для газеты «Известия».

Экс-президент уверен, что «безумная истерика, навязчивое желание растерзать» Россию и привели в конечном счете к т.н. «специальной военной операции».

Медведев добавил, что согласно исторической логике существования империй война могла произойти в 90-е годы прошлого столетия, однако «разгорелась сейчас».

Политик считает, что если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации.

«Мир без России нам не нужен», — подчеркнул Медведев, перефразировав таким образом схожее высказывание Владимира Путина («Зачем нам такой мир, если там не будет России?»).