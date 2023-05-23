В Белгороде, по сообщениям источников, произошел взрыв

В центре Белгорода произошел взрыв, сообщил телеграм-канал «Медиазона». Дорогу у здания областного управления ФСБ перекрыли машины силовых ведомств и пожарных. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не комментировал взрыв в Белгороде, но сообщил о вечерней атаке дронов на административное здание в поселке Борисовка и два частных дома в Грайвороне, пострадавших нет. Эта информация пока не подтверждена из других официальных и независимых источников.

Би-би-си обращает внимание на то, что несколько телеграм-каналов сообщили о взрыве в здании Управления ФСБ по Белгородской области. Об этом пишут со ссылкой на местные паблики украинский канал censor.net, антивоенная SOTA и прокремлевская Readovka, российский провоенный канал «Рыбарь», ссылающийся на свои неназванные источники и еще несколько «военкоров». Официального подтверждения этих сведений на момент написания новости нет.

Управление ФСБ по Белгородской области располагается в трехэтажном сером здании по адресу ул. Преображенская, 47. Censor.net разместил фотографии, а Readovka – видео пожарных машин вокруг похожего здания.

В Белгородской области в понедельник был введен режим «контртеррористической операции». Запрещено распространение любой информации, кроме выпущенной официальными источниками.