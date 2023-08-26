В Белгородской области в результате обстрела погиб один человек

В результате атаки беспилотника в селе Щетиновка Белгородской области погиб один местный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву», – написал Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, в результате взрыва мужчина получил осколочные ранения и скончался.

Утром в субботу Гладков сообщил об обстреле поселка Уразово Валуйского городского округа. По его словам, Вооруженные силы Украины вели обстрел кассетными боеприпасами из системы «Град». Ранения получили шесть человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Независимых подтверждений того, что украинская сторона вела обстрел кассетными боеприпасами, нет. В условиях боевых действий проверить заявления воюющих сторон затруднительно.