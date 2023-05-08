В Берлине запретили 8 и 9 мая демонстрировать российские флаги

Высший административный суд земель Берлин и Бранденбург запретил демонстрировать российские и советские флаги и символику, в том числе георгиевские ленты, во время памятных мероприятий 8 и 9 мая. Решение не может быть оспорено. Украинские флаги, а также украинская маршевая музыка разрешены.

Изначально берлинская полиция запретила и российские, и украинские флаги во время памятных мероприятий на территории мемориалов в районе Тиргартен, в Трептов-парке и в парке Шенхольцер Хайде. Украинская НКО Vitsche оспорила это решение в административном суде и добилась успеха. В пятницу суд разрешил демонстрировать украинские флаги на территории трех берлинских мемориалов, основанных в память павших солдат Красной Армии. Полиция отказалась от апелляции в высшую инстанцию.

В субботу вечером административный суд в Берлине по срочному иску разрешил демонстрировать также и российские флаги перед мемориалом в районе Тиргартен. Однако полиция оспорила это решение в Высшем административном суде.

Суд признал верным прогноз полиции в отношении того, что российская символика ввиду продолжающейся полномасштабной войны в Украине может использоваться для того, чтобы призывать к насилию. «Ведь в актуальном контексте эти символы могли бы быть поняты как проявление симпатии к ведению войны», – говорится в пресс-релизе суда.

Усиление целевых обстрелов украинских городов и гражданского населения ведут к дальнейшему обострению конфликта, поэтому разделить день памяти жертв Второй мировой войны и возобновление военных действий в Украине невозможно, подчеркивает суд. Украинские флаги не были предметом рассмотрения этого иска.

Мероприятия 8 мая были проведены в Берлине мирно и без эксцессов. Полиция заявила, что день памяти прошел «без особых помех». Больше всего посетителей было на территории мемориала в Трептов-парке. Более полутора тысяч полицейских участвовало в поддержании порядка. 9 мая ожидается больше посетителей на территории всех трех берлинских мемориалов.