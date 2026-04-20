В Болгарии на выборах побеждают сторонники экс-президента Радева

На парламентских выборах в Болгарии, которые состоялись 19 апреля, победу одерживает «Прогрессивная Болгария» — сторонники бывшего президента страны Румена Радева. Он ранее ушёл в отставку с президентского поста, чтобы попытаться выиграть выборы со своей партией и стать премьер-министром. Многие называют его пророссийским политиком, сравнивая с венгерским премьером Виктором Орбаном. Сам он говорит, что стремится к прагматичным отношениям с Россией и не ставит под сомнение европейскую ориентацию Болгарии, хотя и критикует ЕС.

Согласно последним предварительным данным подсчёта голосов, сторонники Радева могут получить в парламенте абсолютное большинство. После подсчёта более 87% бюллетеней у них более 44%, что после перераспределения мандатов может дать им 130 мест в парламенте из 240. Всего в парламент проходят пять партий, в том числе пророссийское крайне правое «Возрождение».

«Прогрессивная Болгария» была лидером опросов, экзитполы также предрекали ей победу. По данным агентства «Мяра», «Прогрессивную Болгарию» поддержали более 38% избирателей. Экзитпол агентства «Тренд» давал сторонникам Радева 39% голосов.

Явка составила около 46% - это больше, чем на предыдущих выборах.

Выборы в Болгарии проводятся в восьмой раз за последние пять лет. К власти приходили и популисты, и проевропейски настроенные либералы, однако каждый раз коалиции оказывались недолговечными. Последняя коалиция просуществовала почти год, пока протесты против нового бюджета и широко распространенная коррупция не вынудили ее уйти в отставку в декабре. Радев обещает наконец принести стабильности и провести необходимые реформы, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. При этом он не исключал сотрудничества с проевропейскими либеральными силами.

В то же время, оппоненты и некоторые западные аналитики называют 62-летнего Румена Радева пророссийским политиком. Он делал заявления против санкций в отношении России, встречался с российскими деятелями и в целом дистанцировался от проукраинского курса, хотя и посетил Украину, будучи президентом. Помимо прочего, в прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности он выступил с напоминанием о «плане Киссинджера», то есть уступке части украинских территорий «в обмен на суверенную, демократическую и свободную Украину» — в Киеве не раз заявляли о неприемлемости этого плана.

Сам Радев заявлял, что будет выстраивать с Москвой отношения, основанные на прагматизме, а также отмечал, что не будет блокировать помощь Украине на уровне ЕС. При этом он выступал против отказа от поставок российской нефти и газа в ЕС и критиковал климатическую политику Евросоюза, в частности в сфере энергетики.