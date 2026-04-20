Грузинский премьер и лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе поздравил с победой на внеочередных парламентских выборах в Болгарии лидера левоцентристской коалиции «Прогрессивная Болгария», экс-президента страны Румена Радева.

«Поздравляю господина Румена Радева и его команду с победой на выборах в Болгарии. Желаю успехов в деле обеспечения развития страны, а также непрерывного прогресса и благополучия болгарского народа. Грузия с нетерпением ждет дальнейшего укрепления нашей давней дружбы и углубления нашего прочного партнерства», — написал Кобахидзе в социальной сети X.

Согласно официальным данным после подсчета 100% голосов, коалиция «Прогрессивная Болгария» одержала убедительную победу, набрав 44,5%. После перераспределения мандатов это обеспечит сторонникам Радева абсолютное большинство в парламенте — от 135 до 140 мест из 240.

Всего в парламент проходят пять партий, в том числе пророссийское крайне правое «Возрождение».

Политический курс Радева и вызовы новой власти

Прошедшее голосование стало восьмым за последние пять лет, что подчеркивает затянувшийся политический кризис в Болгарии. Румен Радев, занимавший пост президента с 2017 по 2026 год, пообещал наконец принести стране стабильность и провести реформы по борьбе с коррупцией, из-за которой в декабре прошлого года ушло в отставку предыдущее правительство. Несмотря на триумф своей коалиции, Радев не исключает возможности точечного сотрудничества с проевропейскими либеральными силами.

Тем не менее фигура 62-летнего Радева вызывает неоднозначную реакцию на Западе. Оппоненты и международные аналитики часто называют его пророссийским политиком из-за следующих факторов:

Отношение к санкциям: Он неоднократно высказывался против экономических ограничений в отношении Москвы и призывал к «прагматичному диалогу».

Военная помощь: Радев выступал против поставок вооружения Украине и критиковал климатическую и энергетическую политику ЕС, в частности отказ от российских энергоносителей.

«План Киссинджера»: В прошлом году на Мюнхенской конференции он напомнил о возможности уступки территорий в обмен на мир, что вызвало резкую критику в Киеве.

Сам политик утверждает, что его приоритет — «сильная Болгария в сильной Европе», а отношения с Россией должны строиться на национальных интересах. При этом Радев заверил, что, несмотря на критическую позицию, Болгария под его руководством не будет блокировать общеевропейские пакеты помощи Украине на уровне ЕС. Как сообщает Reuters, Радев считает, что Европе необходимо «критическое мышление и прагматизм», чтобы построить новую, устойчивую архитектуру безопасности.

Ранее на парламентских выборах в Венгрии поражение потерпела партия главного союзника «Грузинской мечты» в ЕС – Виктора Орбана.