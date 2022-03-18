В Болгарии задержан бывший премьер-министр Бойко Борисов

Почти три четверти населения России поддерживают войну с Украиной, испытывая такие позитивные эмоции, как гордость, радость, уважение, доверие и надежду. Об этом свидетельствуют данные двух опросов, проведённых группой независимых российских социологов с интервалом в полторы недели с конца февраля до середины марта. Результаты поступили в редакцию Радио Свобода.

Эта точка зрения различалась в зависимости от возраста, отмечают авторы исследования. Россияне старше 35 лет чаще выражали чувства гордости, уважения и надежды. Респонденты в возрасте до 18 лет были более склонны к обидам и разочарованиям. Двое из пяти россиян выражали беспокойство по поводу войны, и об этих чувствах чаще всего сообщали молодые россияне. Россияне в средних возрастных группах (от 25 до 44 лет) чаще сообщали о чувстве тревоги и страха по поводу военной операции. Больше половины опрошенных старше 55 лет поддерживают войну с Украиной.

Различия между первым и вторым опросами показывают увеличение числа людей, поддерживающих "военную операцию" и независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". В то же время растет пессимизм в отношении личного финансового положения в связи с введенными в отношении России странами Запада санкциями.

При этом, как отмечают авторы, результаты второго опроса, проведенного 12–13 марта в период ужесточения государственного контроля за средствами массовой информации и свободой слова, следует интерпретировать с учетом возможного влияния страха и социальной предвзятости на отношение к сообщениям.

Опросы также показали, что три четверти населения России узнает новости о войне из телевизора. Из них 87 процентов (и 64 процента всех жителей России) – из государственных телеканалов. 22 процента россиян пользуются радиоприемником для получения новостей, и только один процент респондентов получает доступ к информации на коротких волнах. Использование VPN для новостей о “военной операции”, по данным авторов исследования, составляет пять с половиной процентов. Из тех, кто вообще использует интернет, чтобы узнавать новости о войне, 37 процентов не знают, что такое VPN. Ютьюбом пользуются 11 процентов респондентов, телеграмом – семь.

По мнению социологов, молодые россияне в возрасте до 35 лет с большей вероятностью будут с некоторым или полным недоверием относиться к новостям об Украине по сравнению со старшим поколением. В то же время авторы исследования отмечают, что молодые россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине.

Отвечая на вопрос о том, как на них влияют действия президента России, треть респондентов заявили, что твёрдо верят, что Путин работает в их интересах, а ещё 26 процентов говорят, что он в какой-то степени работает в их интересах. В целом большинство россиян считают, что было бы лучше, если бы Путин оставался президентом как можно дольше. Это мнение наиболее распространено среди телевизионной аудитории. Россияне, которые полагаются на личные связи и цифровые платформы, воспринимают президента иначе, говорится в исследовании независимых российских социологов.