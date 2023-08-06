Мэр Москвы сообщил об уничтожении силами ПВО летевшего на город дрона

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в воскресенье, в районе 11 часов, была «попытка прорыва на город» беспилотного летательного аппарата. Его уничтожили на подлете силы противовоздушной обороны, написал Собянин в своем телеграм-канале.

Российские военные заявили, что утром 6 августа сбили украинский беспилотник в Подольском районе Московской области. В Минобороны заявили о попытке «террористической атаки» с использованием дрона по объектам на территории региона. Украина это не комментировала.

Одновременно стало известно, что в московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, там введен план «Ковер». Он предусмотрен на случай, когда в небе фиксируются неизвестные или опасные объекты. Задержаны не менее 11 рейсов на вылет и 15 на прилет.

Предыдущие атаки беспилотников на Москву произошли 30 июля и 1

августа. Тогда был поврежден фасад офисных башен в «Москва-Сити».

Два беспилотных летательных аппарата были сбиты утром в воскресенье над Карачевским районом Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, дроны были уничтожены системой ПВО, разрушений и пострадавших нет.

В Курской области вечером в субботу под обстрел попал приграничный с Украиной поселок Теткино. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что по поселку было выпущено 10 снарядов. В результате повреждено 12 домовладений - там повреждены окна, фасады и заборы. Также попадания зафиксированы в деревне Кулига Рыльского района.

В Белгородской области обстрелам подверглись населенные пункты Белгородского района и Шебекинского городского округа. Губернатор Вячеслав Гладков говорит о применении минометных и осветительных снарядов. Жертв и разрушений также нет.