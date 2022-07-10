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В Брюсселе построят «шпионозащищенный» бункер для переговоров лидеров Евросоюза
Власти Евросоюза намерены построить в Брюсселе бункер для переговоров, полностью защищенный от шпионажа и подслушивающих устройств, сообщает издание EU Observer. Вместимость бункера - около ста человек, что позволит проводить там встречи с участием руководителей ЕС, глав входящих в него государств и технического персонала. Стоимость строительства оценивается в 8 миллионов евро.
Бункер не будет подключен к интернету. Он будет заключен в изолирующую «клетку» из материалов, гасящих электромагнитные и радиоволны, которые могут быть перехвачены шпионским оборудованием. Все посетители, от глав государств до технического персонала, будут обязаны сдать на входе все электронные устройства. До и после каждого заседания бункер будет проверяться специалистами на предмет установки «жучков».
Строительство бункера должно быть закончено к 2024 году.
Брюссель, в котором находятся штаб-квартиры как Евросоюза, так и НАТО, в прессе иногда называют «городом шпионов». По оценкам экспертов, в нем наиболее активно действуют тайные агенты неевропейских стран, прежде всего, России и Китая.
Другие новости дня
В Украине погиб еще один грузинский доброволец
В Украине, в Луганской области убит еще один грузинский боец. Об этом сообщил воюющий в Украине грузинский доброволец Ромео Парулава.
По последним данным, в войне России в Украине погибли 17 грузинских бойцов, пишет SOVA.
С первых дней боевых столкновений на стороне Киева воюют несколько сотен добровольцев из Грузии. Они зачислены в разные батальоны и участвуют в боевых действиях на передовой.
Spiegel: Германия решила проблему с боеприпасами для установок Gepard
Германия решила проблему с поставками боеприпасов для зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, которые теперь могут быть беспрепятственно поставлены в Украину. Об этом сообщает Der Spiegel.
Осуществить поставки германское правительство обещало еще весной, однако препятствием на их пути стала нехватка боеприпасов для этих установок. Германские власти располагали лишь около 60 тысячами 35-мм снарядов, что было явно недостаточно. Швейцария, производившая подобные боеприпасы, заблокировала их передачу Украине третьими странами.
В результате германское правительство, как сообщается, нашло поставщика в Норвегии. Он пообещал предоставить необходимое число снарядов для стоящих на вооружении установок Gepard автоматических пушек Oerlikon. Снаряды должны быть испытаны на стрельбище Бундесвера в Путлосе (Шлезвиг-Гольштейн) уже на следующей неделе. Если проблем не возникнет, то около 30 единиц Gepard могут быть поставлены Украине уже в июле.
После российского вторжения в Украину власти Германии впервые в новейшей истории пересмотрели политику, запрещавшую поставки вооружения в зоны конфликтов, и пообещали помочь Киеву поставками оружия. Однако многие из обещанных вооружений до сих пор не поставлены, из-за чего правительство ФРГ подвергают критике как представители Украины, так и оппозиция.
- DW приводит в воскресенье слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая заявила, что Запад не может играть более активную роль в защите мирных жителей Украины. «Я хотела бы, например, пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из районов Украины, за которые идут бои», - сказала Бербок в интервью Der Spiegel, признавая, что такое обещание должно было быть подкреплено военными мерами, на что Запад пойти не может. «Хорошая внешняя политика означает, что вы сохраняете трезвую голову, даже когда в груди у вас все кипит», - отметила Бербок.
Новые могилы предположительно погибших в Украине военных нашли в Краснодаре
На трех кладбищах Краснодара активисты обнаружили новые могилы предполагаемых участников боевых действий в Украине. Об этом свидетельствуют надгробные фото в военной форме и даты смерти.
Свежие могилы обнаружил автор телеграм-канала «Титушки в Краснодаре», военный пенсионер Виталий Вотановский. Вот имена тех, чьи захоронения были обнаружены:
- Погибший 19 апреля Андрей Присеко 1998 года рождения – на могиле его фото в форме ВМФ. Информация о гибели военного была размещена в соцсетях. Он служил в 61-й отдельной Киркенесской бригаде морской пехоты Северного флота, командир взвода, лейтенант. В честь него власти Краснодара планируют переименовать одну из городских улиц.
- Погибший 18 апреля Денис Арбузов 1991 года рождения, морской пехотинец. О его гибели открытые источники не сообщали.
- Погибший 21 апреля Кирилл Горшенин 2000 года рождения. Ранее о его смерти также не сообщалось.
- Погибший 19 мая Александр Кислинский 1988 года рождения. О его гибели сообщалось в соцсетях с указанием, что он был разведчиком-снайпером спецназа и погиб на Донецком направлении.
- Погибший 9 июня Кирилл Сайкин 2002 года рождения. На могиле его фото в военной форме. О его гибели Сайкина открытые источники не сообщали.
- Погибший 19 июня Виктор Артамнов 1970 года рождения. Дополнительная информация неизвестна.
- Погибший 29 июня Андрей Артамнов 2000 года рождения. На могиле его фото в зимнем маскировочном костюме.
- Погибший 19 мая Андрей Коржов 1967 года рождения. На могиле его фото в казачьей форме. О подъесауле Коржове известно, что он был председателем Суда чести Екатеринодарского отдела Кубанского войскового казачьего общества, а также заместителем атамана хуторского общества «Шереметевский курень».
Активисты также обнаружили еще несколько могил, на которых установлены схожие типовые лакированные деревянные кресты, как на могилах предположительно погибших в Украине военных, и возложены такие же траурные венки в цвет российского флага. Но фото на них или нет, или на надгробных снимках умершие в гражданской одежде.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Помимо военнослужащих в войне участвуют также служащие Росгвардии, бойцы вооруженных отрядов самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и наемники частных военных компаний.
- По утверждению Генштаба Украины, число погибших российских военных превысило 36 тысяч. В условиях боевых действий утверждения о потерях сторон не могут быть независимо проверены, стороны военных конфликтов склонны занижать свои потери и завышать свои.
- Журналисты Русской службы Би-би-си и «Медиазоны» по открытым источникам установили имена более четырех с половиной тысяч российских военнослужащих, погибших на войне в Украине. В эту статистику были включены и граждане России, которые отправились воевать добровольно, заключив краткосрочные контракты.
- Активисты на Кубани уже не раз находили могилы российских военных, предположительно убитых в ходе войны в Украине, о смерти которых ранее не сообщалось. Так, в начале мая Виталий Вотановский и Виталий Черкасов при посещении городского кладбища в районе хутора Копанского в Краснодаре обнаружили не менее восьми новых могил бойцов, а в начале июня – еще два захоронения на Славянском кладбище Краснодара. Одно из них принадлежит подполковнику ФСБ Дмитрию Молчанову.
Хатуна Самнидзе: Если бы завтра были выборы, я считаю, что мы не готовы
Если бы завтра были выборы, я считаю, мы не готовы, - заявила оппозиционный депутат, председатель Республиканской партии Гузии Хатуна Самнидзе в эфире ТВ «Привели».
По словам Самнидзе, политический процесс покажет, какими будут будущие выборы, сейчас очень сложно делать какие-либо прогнозы, пройдут ли они в 2024 году или будут внеочередные.
«Но если выборы были бы завтра, я считаю, что мы не готовы. Во-первых, предстоит многое сделать, чтобы убедить больше граждан прийти на избирательные участки и проголосовать за оппозицию. Для этого нужно больше времени, нужно больше разоблачений «Грузинской мечты». Это не означает, что если выборы были бы завтра, то «Грузинская мечта» очень легко победит. Она вновь прибегнет к своему привычному мошенничеству, но мы должны быть уверены, что система отлажена - а, как вы знаете, система еще не исправлена.
Мы должны быть уверены, что граждане Грузии точно видят, что делает оппозиция и что делает правительство, мы должны быть уверены, что наши граждане будут активны в этом процессе», - заявила Хатуна Самнидзе.
Канада передаст Германии турбины для «Северного потока»
Канада передаст Германии турбины, необходимые для функционирования газопровода «Северный поток» и в настоящее время проходящие в Канаде техническое обслуживание. Об этом сообщил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.
Ранее «Газпром» заявлял, что Канада в связи с введенными против России санкциями задержала эти турбины. Это, как утверждала российская компания, стало причиной снижения более чем наполовину объемов прокачки природного газа через газопровод «Северный поток» из России в Германию. В Берлине возникли опасения, что поставки могут полностью прекратиться.
Как сказал Уилкинсон, Канада предоставит компании Siemens Canada ограниченное по времени и отзываемое разрешение, которое позволит вернуть отремонтированные турбины «Северного потока» в Германию, чтобы, как он выразился, «поддержать способность Европы получать надежную и доступную энергию, на период пока ЕС постепенно отходит от использования российских нефти и газа». Канадский министр признал, что в случае немедленного прекращения поставок газа из России германская экономика будет использовать значительные трудности; прекращение поставок ударит и по жителям страны, которые уже сейчас столкнулись с ростом расходов на отопление.
Как сообщает DW, Киев призывал Оттаву не возвращать турбины, обвиняя Россию в «шантаже» Германии. Украина выступает за полный отказ стран ЕС от поставок российского газа.
Получив турбины от Канады, Германия, как ожидается, вернет их в Россию. Берлин считает, что это лишит «Газпром» предлога для ограничения поставок газа по «Северному потоку». Ранее германские власти обвинили Москву в использовании энергии как «оружия», указав на то, что поставки газа по «Северному потоку» какое-то время могли сохраняться на прежнем уровне и без отправленных в Канаду турбин.
С 11 по 21 июля обе нитки газопровода будут остановлены. Компания-оператор газопровода Nord Stream AG объяснила это «плановыми профилактическими работами». Такие работы действительно производятся ежегодно, однако в нынешнем году звучат опасения, что после их планового завершения поставки газа могут не возобновиться по политическим мотивам.
В городе Часов Яр под завалами после обстрела могут быть десятки людей
В городе Часов Яр Донецкой области Украины предположительно в результате удара российских войск частично обрушился пятиэтажный дом, под завалами могут находиться десятки людей.
Фотографии спасательной операции публикует глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, полностью уничтожены два подъезда, по словам местных жителей, под завалами могут быть более 30 человек.
По словам Кириленко, из-под завалов спасли 5 раненых и извлекли тела 6 погибших, спасательная операция продолжается. Утверждается, что удар был нанесен из установок «Ураган».
Минобороны России ранее заявило, что в районе Часова Яра ударом «высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков».
Часов Яр расположен к западу от города Бахмут, на который сейчас наступают российские войска.
Грузинские актрисы получили награду за лучшую женскую роль на фестивале в Карловых Варах
Актрисы Таки Мумладзе и Мариам Хундадзе были удостоены награды Международного кинофестиваля в Карловых Варах за лучшую женскую роль в фильме Сосо Блиадзе «Моя комната», сообщает SOVA со ссылкой на Национальный киноцентр Грузии.
Награды грузинским актрисам на церемонии закрытия фестиваля вручил всемирно известный кинорежиссер Бенисио дель Торо.
«Моя комната» повествует о некоторых эпизодах из жизни двух молодых девушек, события разворачиваются во время пандемии коронавируса. Из-за разногласия с семьей 24-летняя Тина переезжает в Тбилиси, где вместе с ровесницей начинает снимать комнату в общежитии.
Российские войска нанесли ракетные удары по Кривому Рогу
Два человека погибли в субботу в результате ракетного обстрела Ингулецкого района города Кривой Рог российскими войсками. Об этом сообщили главы Днепропетровской областной и Криворожской городской администраций – Валентин Резниченко и Александр Вилкул.
По словам Вилкула, удар по Кривому Рогу был нанесен из дальнобойной системы «Торнадо-С» - город находится в нескольких десятках километров от линии фронта, и обычная артиллерия до него не добивает. По словам Вилкула, было выпущено 10 ракет. Погибшие - женщины, повар, работавшая в детском саду, и 20-летняя девушка. Три человека ранены. В результате обстрела пострадали около 20 жилых домов.
Вечером по городу был нанесен еще один ракетный удар, подробности пока не известны. Российские военные обстрелы не комментировали.
Главы местных администраций сообщили также об обстрелах Харькова и Николаева. По сообщению главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, 4 человека получили ранения.
Поддерживаемые Россией сепаратисты, в свою очередь, заявляют об обстрелах Донецка - по их данным, там погибли 2 человека. Город Алчевск в Луганской области, по их утверждениям, был обстрелян из американской РСЗО HIMARS, независимого подтверждения этого нет.
Наиболее упорные бои продолжаются на северо-востоке Донецкой области, где российские войска пытаются наступать на Славянск и Бахмут.
В Абхазии сообщают о смерти лидера Народной партии Якуба Лакоба
Пользователи абхазского сегмента социальных сетей сообщают о смерти лидера Народной партии Абхазии Якуба Лакоба.
В частности, о смерти политика написали на своих страницах в сети Facebook председатель Абхазского Народного Движения (АНД) Адгур Ардзинба и бывший глава администрации Гальского района Темур Надарая.
Народная партия Абхазии — старейшая политическая партия в самопровозглашенной республике. Она была создана 20 марта 1992 года. Якуб Лакоба являлся председателем политсовета партии с сентября 1999 года.
Подробностей о причинах смерти политика не сообщается. Еще несколько дней назад Якуб Лакоба принимал участие в общественных мероприятиях.
Якуб Лакоба не раз был гостем эфира Радио "Эхо Кавказа". Последний раз он давал комментарий нашему корреспонденту в мае этого года. Лакоба выступил с резкой критикой пропаганды сталинизма в Абхазии, рассказав о тех потерях, которые понесла его семья в 1937 году:
«Вся семья Нестора Лакоба была полностью уничтожена, вообще никого не осталось. А семья моего деда и моей мамы была почти полностью уничтожена. Уничтожен был дед, уничтожена была моя бабушка. Она, кстати, была арестована первой из всех абхазских женщин и репрессирована. И повели ее на расстрел, на ликвидацию вместе с матерью Нестора Лакоба. Уничтожили родного брата моей мамы, несовершеннолетнего, в четырнадцатилетнем возрасте он был арестован и в 17 лет был расстрелян в Сухановской тюрьме, похоронен был в Чертаново, где массовое братское захоронение. Там же похоронены были все эти абхазские юноши, которые были подростками арестованы, а он был самый младший из них, его Тенгизом звали (трое лакобовцев и один Кости Инал-ипа сын)».
Харцель: Партии должны отказаться от краткосрочных политических интересов во благо нации
Пора отложить в сторону сиюминутные интересы, заявил в интервью «Голосу Америки» посол ЕС в Грузии Карл Харцель. Он отметил, что все партии должны отказаться от краткосрочных политических интересов во благо нации.
«Пора всем задуматься о том, как не упустить эти возможности для продвижения проевропейской повестки дня Грузии. Это означает, что все партии должны отказаться от своих сиюминутных политических интересов во благо нации. Ясно, что это является равной ответственностью всех политических партий для достижения успеха.
Добавлю, что вне рамок поляризации я слышу голоса тех, кто на самом деле пытается деполяризовать политическую среду, голоса которых более чем часто заглушает грохот с обеих сторон от тех, кто предпочитают логику и принцип нулевой суммы в политике. Я еще раз надеюсь, что этим здравомыслящим голосам удастся найти больше места для поиска компромиссов, потому что это явно необходимо Грузии», - сказал Карл Харцель.
Президент Шри-Ланки после протестов пообещал уйти в отставку
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, резиденцию которого в Коломбо в субботу захватили участники многотысячных протестов, 13 июля уйдет в отставку. Об этом вечером в субботу в видеообращении заявил спикер парламента страны.
По его словам, на совещании руководителей парламента и крупнейших партий, которое было созвано после того, как демонстранты заняли резиденцию президента, было принято решение потребовать отставки президента. Раджапакса, который, как сообщается, ранее был эвакуирован в безопасное место, по словам спикера, принял это предложение. Отставка состоится 13 июля, как утверждается, потому, что необходимо подготовить передачу власти.
Кому она перейдет, однако, не сообщается. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе, который и созвал экстренное совещание политиков, как утверждается, также согласился уйти в отставку. Вечером в субботу демонстранты ворвались в его дом в Коломбо и подожгли его.
Сам президент последние события не комментировал. В соцсетях появились фотографии и видео из захваченной резиденции - протестующие фотографируются в роскошных интерьерах и даже купаются в бассейне.
В протестах участвуют десятки тысяч человек, в том числе приехавшие в город из других регионов. Представители властей заявили Agence France-Presse, что часть участников была «свезена» в город. В центральный госпиталь в субботу были доставлены 14 демонстрантов, пострадавших от слезоточивого газа.
Протесты на Шри-Ланке продолжаются с начала года, из-за них в отставку уже ушел предыдущий глава правительства, старший брат президента. Экономика страны переживает крупнейший кризис в современной истории. В городах отмечается дефицит топлива, медикаментов, некоторых продуктов, валютные резервы полностью истощены. Власти обвиняют в этом пандемию коронавирусной инфекции, приведшую к снижению туризма, являвшегося основным источником валютных поступлений.
Страна допустила дефолт по 51-миллиардному внешнему долгу и ведет переговоры о его реструктуризации. Президент Раджапакса 6 июля сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и попросил у него кредитной поддержки и возобновления полетов «Аэрофлота» в страну.
Губернатор Брянской области сообщил о взрыве на железнодорожных путях
В Брянской области на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало взрывное устройство, утверждает губернатор региона Александр Богомаз.
Как он написал в телеграме, инцидент произошел на перегоне Робчик – Песчанка в Унечском районе области. В результате, по словам губернатора, «в составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет». Опубликованы также фото с предполагаемого места инцидента.
Брянская область граничит с Украиной. В России после российского вторжения в Украину, как утверждает издание The Insider, резко выросло число аварий на железной дороге. Ответственность за них берут на себя группы, называющие себя партизанами, их участники выступают против войны. Они утверждают, что цель диверсий – помешать переброске войск и военной техники.
По подсчетам The Insider, с марта по июнь 2022 года в России сошли с рельсов 63 товарных поезда, что в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. Официально власти сообщали о нескольких подобных инцидентах – в том числе подрывах мостов в Шебекинском городском округе Белгородской области и в Курской области. В обоих случаях о задержании подозреваемых не сообщалось. В результате предполагаемых диверсий на данный момент не было погибших и пострадавших; насколько они помешали планам российских военных, оценить трудно.
Зеленский освободил Мельника от должности посла в Германии
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу подписал указ об освобождении Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии.
В документе не говорится о причинах отставки и о том, перейдет ли Мельник на какую-то другую работу.
Андрей Мельник, в особенности после начала российского вторжения в Украину, привлекал внимание многочисленных комментаторов своими острыми высказываниями, в том числе в адрес немецких политиков и общественных деятелей, которых он обвинял в недостаточной, по его мнению, поддержке Украины перед лицом агрессии. Самым известным стало его высказывание о канцлере Германии Олафе Шольце как об «обиженной ливерной колбасе» (он использовал немецкую идиому - нечто вроде «на обиженных воду возят»; контекстом высказывания была критика Шольца за отказ ехать в Киев). Авторов открытого письма, призывавших германское правительство осторожнее относиться к поставкам Украине оружия, Мельник назвал «псевдоинтеллектуалами-неудачниками». Дискуссии вызывала и его положительная оценка деятельности украинского националистического политика Степана Бандеры. В опубликованном накануне на сайте посольства интервью германским журналистам посол сказал, что сожалеет о ряде эмоциональных высказываний, допущенных им в прошлом.
О том, что Мельник будет отозван с поста посла в Германии, несколько дней назад сообщали германские СМИ. При этом издание Bild утверждало, что речь не идет об опале или наказании - по его данным, Мельник может стать заместителем главы МИД Украины. Официально это не подтверждено.
Также в субботу Зеленский своими указами снял с должности послов в Венгрии, Чехии, Индии и Норвегии. О причинах этого также не сообщается.
В Цхинвали простились с добровольцем Георгием Кораевым (Гигу), погибшим на Донбассе
В самопровозглашено республике Южная Осетия простились с погибшим в ходе войны на Украине Георгием Кораевым (Гигу). Георгий с 2014 года участвовал в боевых действиях на Донбассе.
Проводить Кораева в последний путь пришли жители республики, а также руководство во главе с президентом Аланом Гаглоевым, сообщает информагентство «Рес».
Указом президента Георгий Кораев посмертно награжден медалью «Защитнику Отечества». Медаль матери погибшего вручил глава республики
Кораев был удостоен наград за доблестную службу на страже мира в ДНР. Работал с покойным главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко и югоосетинским командиром Олегом Мамиевым.
Георгий Кораев погиб вместе с товарищами Маратом Джиоевым и Владимиром Козаевым (Хитор) 7 марта 2022 года на Украине, которых также похоронили недавно, спустя несколько месяцев после гибели. У Кораева остались жена и две дочери.
Соединенные Штаты обеспокоены сближением Китая с Россией
Поддержка Китаем войны России в Украине осложняет американо-китайские отношения. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после пятичасовых переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И.
«Мы обеспокоены сближением Китая с Россией», – сказал Блинкен. Он добавил, что не верит заявлениям Китая о нейтральной позиции в войне с Украиной, даже если бы такой нейтралитет был возможен. Хотя, по словам Блинкена, трудно быть нейтральным в конфликте, в котором есть явный агрессор.
Госсекретарь США напомнил, что Китай поддерживал Россию на конференциях ООН и «распространял российскую пропаганду». Кроме того, во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшемся в середине июня, председатель Китая Си Цзиньпин «ясно дал понять, что поддерживает решение о партнерстве с Россией».
Блинкен отказался говорить, что во время встречи отвечал ему Ван И, однако назвал переговоры «полезными, откровенными и конструктивными». Ван И не стал проводить пресс-конференцию после встречи с Блинкеном.
- На дипломатическом уровне Пекин поддерживает Москву, осуждает санкции и воздерживается при голосовании в Совете Безопасности ООН, если резолюция касается России. Однако китайские компании, опасаясь вторичных санкций, покидают российский рынок.
- США предупреждали Китай о последствиях, включая санкции, если Китай окажет материальную поддержку России в войне в Украине. В конце июня в США заявили, что «не видят, чтобы Китай уклонялся от санкций или поставлял военное оборудование России».
- Энтони Блинкен и Ван И встретились после саммита министров иностранных дел G20, который прошел на индонезийском острове Бали. В ходе саммита участникам не удалось согласовать коммюнике с призывом прекратить войну в Украине. Также не получилось составить совместный план по борьбе с влиянием войны на продовольственную и энергетическую безопасность в мире.
Архиепископ Яков провел антиевропейскую проповедь: Европа Грузии ничем не помогала
Один из самых влиятельных архиепископов Грузинской православной церкви, владыка Яков провел антиевропейскую проповедь. Освящая обновленный храм Успения Богородицы в селе Анага (Кахетия), он сказал пастве, что Европа Грузии ничем не помогала и ничем не помогает, пишет SOVA.
«Если говорить о Европе, так это Европа должна учиться у нас христианству – нам не свойственно кого-то бросать. Прошло 30 лет, как мы вышли из советской империи, и мировое цивилизованное сообщество допустило большую ошибку, не приняв нас в число цивилизованных стран. Прибалтику приняли, а нас – нет…», - сказал архиепископ Бодбийский.
Владыка Яков напомнил о конфликтах, через которые прошла Грузия – гражданская война, войны в Абхазии и Цхинвали, война 2008 года. По словам священнослужителя, все эти конфликты были с Россией, поскольку грузинам «нечего делить с нашими абхазскими и осетинскими братьями».
«Вся Европа встала рядом с Украиной, слава богу. Рядом с [Молдовой] встала Румыния. А нас вот так бросили к России. Видите, у нас чуть не произошла революция, просто люди увидели, что это борьба за кресла, и никто Европу не отбирает. Но сама Европа должна изъявить желание нормально говорить с нами», - сказал архиепископ Яков, добавив, что и грузины должны научиться разговаривать с европейцами правильно – не пресмыкаясь.
Депутат Кавелашвили советует послу США дочитать его письмо до конца
Депутат парламента Грузии Михаил Кавелашвили советует послу США Келли Дегнан дочитать его письмо до конца.
«Внимательно ознакомился с ответом г-жи посла и признаюсь, что был удивлен нескрываемым раздражением (несомненно, дипломат обязан проявлять большую сдержанность), которые вызвали легитимные вопросы, заданные мною, депутатом парламента Грузии, вопросы, которые не являются только моими, но и вопросами моих избирателей. Подчеркиваю – это и вопросы грузинских избирателей.
Также неясно, о каких теориях заговора и лжи говорит г-жа посол. Возможно, если бы он дочитала письмо до конца, то не выдвинул бы такого ложного обвинения и прямо ответил бы на заданный мною простой вопрос: Являются ли распространителями коварного нарратива ФСБ те люди, которые в Грузии или за ее приделами призывают к войне власти Грузии, и если это так, тогда почему им не сделали замечание (прекратили их финансирование), которыми г-жа посол иногда так щедро одаривает «Грузинскую мечту»?
Наконец, что касается 22 организаций. Удивительно, что г-жа посол настолько неразборчива в настроениях грузинского общества, что до сих пор не знает, каким низким уровнем доверия пользуются эти организации в грузинском обществе. Граждане Грузии, хотели бы, чтобы заявленные послы лучше бы исследовали настроения в грузинском обществе, чтобы в будущем не возникало подобных недоразумений. На мой взгляд, это должно быть частью их работы», - пишет Кавелашвили.
- Накануне Кавелашвили обратился к послу США в Грузии Келли Дегнан с открытым письмом. В нем он фактически обвинил дипломата в связях с бывшей правящей партией «Единое национальное движение», указав, что ее поступки могут пошатнуть репутацию Америки в Грузии. В ответ Дегнан заявила, что послание Кавелашвили было «полно лжи и теорий заговора», и она даже не смогла дочитать его до конца.
В Испании обнаружены останки древнейшего человека в Европе
Группа археологов, работающих на стоянках Атапуэрка на севере Испании, обнаружила фрагмент челюсти человека, жившего приблизительно между 1,2 и 1,4 миллиона лет назад. Это древнейшие останки, найденные в Европе. Об этом сообщила газета El País.
Учёные рассказали об открытии на пресс-конференции в Бургосе 8 июля. Находка может быть на 200 тысяч лет старше предыдущих древнейших останков, найденных в том же районе в 2007 году. Она была найдена приблизительно на уровне 2 метра глубже предыдущей, что с большой долей вероятности означает её более древний возраст.
Археологи пока затрудняются сказать, к какому именно виду предков современного человека принадлежат останки в Атапуэрке. Раскопки в этом месте продолжатся. Ученые рассчитывают, что дальнейшее исследование стоянок поможет больше узнать об истории заселения Европы.
Люди Атапуэрки были кочевниками и основывали свои лагеря в районах, богатых дичью и фруктами. Однако в лагерях обнаружены следы ритуального каннибализма. В 1997 исследователи, изучавшие стоянки на севере Испании, описали новый вид Homo — человека-предшественника (Homo antecessor).
Возраст этой находки был около 800 тысяч лет, что делало ее старейшей в Европе на тот момент. Предполагается, что Homo antecessor могли быть предками Homo heidelbergensis, которые в свою очередь были предками неандертальцев. Рост взрослых Homo antecessor составлял от 1,65 до 1,85 метра. Если бы представитель этого вида был пострижен и причесан, он не выделялся из толпы в метро, пишет научный редактор El País.
«Стратегия Агмашенебели» заявила о росте антизападной пропаганды «Мечты»
Оппозиционная партия «Стратегия Агмашенебели» заявила об усилении антизападной пропаганды со стороны правящей «Грузинской мечты». Так в партии отреагировали на обвинения в адрес посла США в Тбилиси со стороны бывших и нынешних членов парламентского большинства, пишет SOVA.
«Антизападная и, в частности, антиамериканская пропаганда «Грузинской мечты» достигла тревожного уровня. Ярким доказательством этого являются прямые нападки на нашего стратегического партнера, посла США госпожу Келли Дегнан.
Эти заявления пропагандистов «Грузинской мечты» формально публикуются под именами разных людей, но мы должны знать, что у всего этого одно имя, автор – олигарх Иванишвили, частично находящийся под западными санкциями и пытающийся решить свои собственные проблемы за счет нанесения ущерба интересам Грузии и ее граждан», - говорится в обращении партии.
В этой связи «Стратегия Агмашенебели» призывает олигарха Бидзину Иванишвили и лидеров «Грузинской мечты» опомниться и не предавать национальные интересы страны. В партии считают, что антизападная кампания последних дней – не случайна. Она была организована и целенаправленно проводится кураторами ФСБ через своих грузинских исполнителей.
«Доказательство тому – хотя бы последнее клеветническое заявление от имени Кавелашвили в адрес американского посла. Все мы прекрасно знаем, что Кавелашвили не смог бы самостоятельно написать и одного абзаца этого заявления», - говорится в обращении.
Оппозиционная партия призывает население не поддаваться на дезинформацию и заявляет, что у Грузии нет другого такого друга и покровителя, как США.
- Накануне, 8 июля, покинувший ряды «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили выступил с открытым обращением на имя посла США в Тбилиси. В нем он заявил, что никакая «мягкая сила России» не может так сильно подпортить репутацию Америки, как заявления или молчание Келли Дегнан. По сути, депутат обвинил посла в поддержке тех, кто пытается втянуть Грузию в войну с Россией. Позже дипломат ответила на письмо, заявив, что оно полно лжи и теорий заговора.
Аслан Бжания поздравил абхазских мусульман с Курбан-байрамом
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поздравил абхазских мусульманам с праздником Курбан-байрам.
«Сердечно поздравляю всех мусульман Республики Абхазия с одним из самых главных праздников. Курбан-байрам - праздник, знаменующий завершение паломничества к святым местам, обращает к вечным ценностям – доброте, заботе о тех, кто нуждается в поддержке.
Дорогие соотечественники, пусть ваши дома будут наполнены счастьем и радостью. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия», - отмечается в поздравлении главы республики, пишет агентство «Апсныпресс».
Гарибашвили поздравил грузинских мусульман с праздником Курбан-Байрам
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил грузинских мусульман с Курбан-Байрамом – одним из величайших праздников в исламе.
«Поздравляю наших сограждан-мусульман с Курбан-байрамом – праздником мира, добра и надежды. Желаю всем благополучия, радости и счастья», – цитирует Гарибашвили агентство «Новости-Грузия».
В этом году мусульмане начали отмечать Курбан-байрам 9 июля. Его арабское название - Ид аль-Адха, или праздник жертвоприношения, он посвящен окончанию хаджа - паломничества в Мекку.
В основе праздника лежит сюжет из Корана, аналогичный библейскому, - ангел Джабраил явился к пророку Ибрахиму во сне и передал ему повеление Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила. Отец с сыном отправились туда, где сейчас находится Мекка, чтобы принести жертву. Убедившись в том, что Ибрахим выдержал испытание, Аллах послал ему барана, которого они и принесли в жертву.
В наши дни с началом праздничного намаза на Курбан-байрам, по традиции, начинают и обряд жертвоприношения, который длится до завершения праздника.
Согласно последней переписи населения, в Грузии проживает более 398 тысяч мусульман, то есть ислам исповедует около 9% населения страны. Основные мусульманские общины составляют азербайджанцы, чеченцы-кистинцы, лезгины, турки-месхетинцы, часть грузин – жителей Аджарии, а также часть абхазов и месхетинцев.
Посол РФ в Великобритании: Россия не собирается выводить войска с юга Украины
Россия намерена «освободить весь Донбасс» и не планирует выводить свои войска с юга Украины. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью агентству Reuters.
«Мы собираемся освободить весь Донбасс», – сказал Келин, отвечая на вопрос, чем может закончиться конфликт. Посол добавил, что ему «трудно прогнозировать вывод наших войск с юга Украины, потому что мы уже научены опытом, как после ухода начинаются провокации, всех расстреливают и все такое».
По словам Келина, рано или поздно Киев должен решить: заключить мирное соглашение с Россией или «продолжать сползать» к полному краху.
Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина не отдаст свои территории ради мира с Россией. Зеленский призвал западные страны продолжать оказывать военную поддержку Украине. «Быстрая помощь в большем объеме спасет жизни украинцев и поможет нам вернуть территории, оккупированные Россией», – сказал Зеленский. Также Зеленский отметил, что «все могло быть проще, если бы Украину приняли в НАТО».
«Если поток оружия поставит под угрозу наше стратегическое положение, нашу оборону – нам придется принять серьезные меры», – сказал российский посол Келин, говоря о возможной эскалации конфликта.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. С начала войны российские войска захватили почти всю Луганскую область, часть юга Украины и продвигаются по Донецкой области. В настоящее время около 20% территории Украины оккупировано Россией.
- США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали военную помощь Украине на миллиарды долларов, как техникой, так и финансами. Всего США выделили Украине более 42 миллиардов долларов, Великобритания – более 6 миллиардов, Германия – более трех. Помощь остальных стран меньше.
Верховный муфтий России в Курбан-байрам поддержал войну с Украиной
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин во время праздничной проповеди в Уфе по случаю мусульманского праздника жертвоприношения, Курбан-байрама, открыто поддержал войну с Украиной. Он заявил, что ее необходимо довести до конца «чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит». На выступление обратил внимание канал «Настоящее время».
Талгат Таджуддин еще в марте поддержал войну в Украине, но тогда он заявил, что мусульмане всего мира поддерживают мир и «никто не рад войне», но «военная спецоперация на Украине – это вынужденная мера». В этот раз риторика муфтия была гораздо жестче, обращает внимание канал.
«Когда у соседа какие-то паразиты, полчища крайних националистов и неонацистов, которые на протяжении целых восьми лет (а это в два раз дольше, чем Великая Отечественная война) ведут планомерное братоубийственное кровопролитие и геноцид на многострадальной земле Донбасса, нам спокойно жить невозможно, безразличие недопустимо», - цитирует его ТАСС. Он обвинил в этом Соединенные Штаты и заявил, что им потворствуют другие страны Запада. «Эта вероломная завистливая традиция Запада в отношении нашей великой единой державы повторяется почти каждое столетие», - заявил муфтий 9 июля.
Таджуддин стал единственным религиозным лидером в России, прямо поддержавшим боевые действия. Раннее Великобритания и Канада обвинили в этом предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла, внеся его в санкционные списки. В своих проповедях он оправдывал российских военных, заявляя, что «ими движет внутреннее нравственное чувство» и заявлял, что Россия ни на кого не нападала, но не выступал за войну.
Протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки
В крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо протестующие захватили резиденцию президента и требуют его отставки. Он эвакуирован в безопасное место и находится под защитой военно-морских сил, в городе происходят столкновения демонстрантов и полиции.
В протестах участвуют десятки тысяч человек, в том числе приехавших в город из других регионов. Представители властей заявили Agence France-Presse, что часть участников была «свезена» в город. В центральный госпиталь в субботу были доставлены 14 демонстрантов, пострадавших от слезоточивого газа.
В Коломбо в пятницу вечером был объявлен комендантский час, он не соблюдается. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе созвал экстренное совещание лидеров политических партий Шри-Ланки для обсуждения кризиса. Он также попросил спикера созвать парламент.
Протесты на Шри-Ланке продолжаются с начала года. Экономика страны переживает крупнейший кризис в современной истории. В городах отмечается дефицит топлива, медикаментов, некоторых продуктов, валютные резервы полностью истощены. Власти обвиняют в этом пандемию коронавирусной инфекции, приведшую к снижению туризма, являвшегося основным источником валютных поступлений.
Страна допустила дефолт по 51-миллиардному внешнему долгу и ведет переговоры о его реструктуризации. Президент Готабая Раджапакса 6 июля сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и попросил у него кредитной поддержки и возобновления полетов «Аэрофлота» в страну.
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