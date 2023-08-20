В Бурятии введен режим ЧС из-за размытой дамбы на участке БАМа

В Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации после разрушения дамбы и размытого участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Река Холодная вышла из берегов и затопила около 200 метров железнодорожных путей на перегоне между станциями Холодная и Нижнеангарск. Повреждено минимум 10 опор контактной сети.

Движение поездов остановлено. «Еще неделю БАМ будет стоять. Ущерб для экономики страны от простоя грузов будет исчисляться миллиардами рублей. Плюс расходы на восстановление железной дороги», - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни уровень воды в реке Холодная пойдет на спад, при этом ожидается подъем воды в реке Гоуджекит.

Грузовые и пассажирские составы отправляются по обходному маршруту через Транссибирскую магистраль.