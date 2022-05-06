В Чечне призвали «добровольцев» не заниматься мародерством в Украине

Заместитель министра внутренних дел по Чечне Аслан Ирасханов перед отправкой в Украину очередной группы так называемых добровольцев призвал их не заниматься мародерством.

Выступление высокопоставленного полицейского показал в эфире государственный чеченский телеканал «Грозный». Обращаясь к бойцам, Ирасханов говорит: «Ваша цель – освободить наш русский народ, правильно? Поэтому мародерничать не в наших интересах, это неправильно будет... и за нас с вами будет краснеть наше руководство».

Сюжет об очередной группе «добровольцев» был опубликован на ютуб-канале ЧГТРК «Грозный» 4 мая. На кадрах видны люди в военной форме, предположительно, из разных регионов России. Утверждается, что они прошли подготовку на базе университета спецназа в Гудермесе.

Перед отправкой в Украину с напутственными словами перед бойцами также выступили председатель парламента Чечни Магомед Даудов, глава МВД по Чечне Руслан Алханов и заместитель председателя республиканского правительства Абузайд Висмурадов.