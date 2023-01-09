В Чечне силовики похитили около двадцати местных жителей

Около 20 человек были похищены силовиками в чеченском селе Алхан-Кала – причина их задержания неизвестна. Предположительно, похищенных вывезли в Грозный, где удерживают в одной из нелегальных тюрем.

О массовых задержаниях в Алхан-Кале сообщили чеченские оппозиционные телеграм-каналы 1ADAT и NIYSO. Канал 1ADAT приводит список, в котором восемь фамилий, канал NIYSO называет имена 14 похищенных. Два источника редакции Кавказ.Реалии в селе Алхан-Кала подтверждают похищения людей из опубликованных каналами списков. Собеседники не приводят подробностей, указывая только, что похищения могут быть связаны с обвинениями в экстремизме.

Чеченский общественный деятель, председатель движения «Единая сила» Джамбулат Сулейманов сообщил, что к нему обратился живущий в Европе родственник братьев Солсаевых и рассказал об их похищении силовиками. По данным телеграм-канала 1ADAT, они избиты и находятся в тяжелом состоянии.

Канал NYISO сообщает, что вывезенные из Алхан-Калы местные жители удерживаются на территории Грозненского РОВД и там подвергаются пыткам. МВД по республике эту информацию не комментировало. На звонки корреспондента Кавказ.Реалии в дежурной части РОВД Грозненского района не ответили.